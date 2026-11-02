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Hai công nhân tử vong khi làm việc tại hầm chứa xăng dầu

Ngọc Văn
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Sự cố xảy ra khi hai công nhân xuống hầm chứa nhiên liệu tại cửa hàng xăng dầu trên đường Lê Ngô Cát (phường Thuận Hóa, TP. Huế) để tháo lắp thiết bị hút hơi nhưng không may gặp nạn, khiến cả hai tử vong.

Sáng 1/11, ông Nguyễn Lương Bằng - Phó Chủ tịch UBND phường Thuận Hóa, xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra vụ tai nạn lao động trong quá trình tháo lắp thiết bị hút hơi xăng dầu tại hầm chứa nhiên liệu, làm hai người tử vong.

Trước đó, ba công nhân đến cửa hàng xăng dầu thuộc địa chỉ số 2 Lê Ngô Cát (phường Thuận Hóa), để thực hiện công việc tháo lắp thiết bị hút hơi xăng dầu trong hầm chứa.

Trong quá trình làm việc, anh Lê Hoài P. (25 tuổi, trú tại Huế) làm rơi ống hút nên xuống hầm để lấy. Tuy nhiên, khi vừa xuống dưới, anh P. bất ngờ bị ngất.

Phát hiện sự việc, anh Nguyễn Đức T. (32 tuổi, trú tại Huế) tiếp tục xuống hầm để đưa đồng nghiệp lên nhưng bất thành. Người này sau đó bị tuột dây, rơi xuống hầm và ngất tại chỗ.

Công nhân còn lại đứng trên miệng hầm lập tức gọi lực lượng cấp cứu 115 và cứu nạn, cứu hộ 114 đến hỗ trợ. Hai nạn nhân được đưa ra khỏi hầm chứa xăng dầu nhưng đã tử vong trên đường đi cấp cứu.

Được biết, cửa hàng xăng dầu trên đường Lê Ngô Cát đã ngừng hoạt động gần một năm nay, sau khi TP. Huế thu hồi đất.

Nguyên nhân vụ tai nạn hiện được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Tags

hai công nhân tử vong

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