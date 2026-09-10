Tử vi 12 con giáp ngày 10/9/2026 dự đoán vận trình sự nghiệp, tài lộc, tình duyên giúp bạn chủ động ứng phó vận xui hay may mắn đến với mình.

1. Tuổi Tý

Sự nghiệp: Tinh thần minh mẫn, tư duy nhạy bén giúp bạn xử lý nhanh gọn các công việc tồn đọng. Nhờ có quý nhân hỗ trợ, các kế hoạch đề ra đều hoàn thành đúng hạn.

Tài lộc: Thu về lợi nhuận tốt từ công việc chính lẫn các hạng mục đầu tư hoặc khoản thu ngoài dự kiến.

Tình duyên: Vận đào hoa khởi sắc, người độc thân thu hút và dễ nhận được lời tỏ tình. Người có đôi giữ mối quan hệ êm đẹp, hòa thuận.

2. Tuổi Sửu

Sự nghiệp: Tiến độ công việc ổn định. Cần cẩn trọng khi rà soát hợp đồng, sổ sách giấy tờ để tránh những nhầm lẫn nhỏ.

Tài lộc: Nguồn thu ở mức duy trì bền vững. Hạn chế tham gia các hoạt động đầu tư rủi ro trong ngày này.

Tình duyên: Đời sống cảm xúc hài hòa. Các mâu thuẫn nhỏ trước đây giữa hai người được hóa giải.

3. Tuổi Dần

Sự nghiệp: Sự nghiệp có bước đột phá, năng lượng dồi dào thúc đẩy bạn hoàn thành tốt các nhiệm vụ quan trọng.

Tài lộc: Vận tài chính vượng phát, các nguồn thu nhập có dấu hiệu tăng trưởng rõ rệt.

Tình duyên: Đào hoa nở rộ, người độc thân có cơ hội gặp gỡ đối tượng phù hợp, tình cảm tiến triển tích cực.

4. Tuổi Mão

Sự nghiệp: Công việc phát sinh một số áp lực hoặc chướng ngại bất ngờ, cần giữ thái độ điềm tĩnh và ứng biến uyển chuyển.

Tài lộc: Tài chính có nguy cơ biến động, nên cẩn trọng kiểm soát chi tiêu và tránh mua sắm cảm tính.

Tình duyên: Dễ nảy sinh hiểu lầm nhỏ với nửa kia do bất đồng quan điểm, cần lắng nghe nhiều hơn để giữ không khí gia đình êm ả.

5. Tuổi Thìn

Sự nghiệp: Công việc có dấu hiệu bứt phá, mở ra cơ hội hợp tác mới hoặc mở rộng quy mô hoạt động.

Tài lộc: Tài vận thăng hoa, công việc kinh doanh mang lại doanh thu tốt.

Tình duyên: Mối quan hệ lứa đôi ổn định. Người độc thân thu hút ánh nhìn nhờ sự tự tin và cởi mở.

6. Tuổi Tỵ

Sự nghiệp: Điềm tĩnh quan sát công việc, duy trì hiệu suất ổn định và giải quyết hiệu quả các tình huống phát sinh.

Tài lộc: Tài chính duy trì ở mức khá, cẩn trọng trước những lời mời chào đầu tư chưa rõ ràng.

Tình duyên: Tình cảm bình hòa, hai bên cần dành thêm thời gian trò chuyện để thắt chặt sự thấu hiểu.

7. Tuổi Ngọ

Sự nghiệp: Bùng nổ nhiệt huyết, có cơ hội khẳng định vị thế và năng lực trước cấp trên hoặc đối tác.

Tài lộc: Thu nhập từ công việc gia tăng, dòng tiền lưu thông thuận lợi.

Tình duyên: Vận trình tình cảm chuyển biến tích cực, người độc thân dễ tạo được ấn tượng tốt với đối phương.

8. Tuổi Mùi

Sự nghiệp: Hưởng vận may quý nhân giúp đỡ, công việc diễn ra trôi chảy và gặt hái kết quả ngoài mong đợi.

Tài lộc: Tài lộc hanh thông, đón nhận nhiều tin vui về tiền bạc hoặc các khoản thù lao xứng đáng.

Tình duyên: Tình cảm thắm thiết, hai người tìm thấy sự đồng điệu và sẻ chia trong cuộc sống.

9. Tuổi Thân

Sự nghiệp: Công việc đôi lúc gặp khó khăn bất ngờ hoặc áp lực từ tiến độ, đòi hỏi phải nỗ lực và tập trung cao độ.

Tài lộc: Cần quản lý ngân sách cẩn thận, tránh mạo hiểm đầu tư vào các dự án không chắc chắn.

Tình duyên: Đào hoa ghé thăm, người độc thân có cơ hội bất ngờ nhận được sự quan tâm hoặc lời tỏ tình từ người khác giới.

10. Tuổi Dậu

Sự nghiệp: Làm việc tỉ mỉ, chu đáo, tạo bệ phóng vững chắc cho các mục tiêu dài hạn.

Tài lộc: Thu nhập duy trì ở mức ổn định, việc sắp xếp thu chi khoa học giúp quỹ tiết kiệm được củng cố.

Tình duyên: Đời sống tình cảm êm đềm, hai bên thấu hiểu và là tựa tinh thần vững chắc cho nhau.

11. Tuổi Tuất

Sự nghiệp: Năng lực chịu áp lực tốt giúp bạn xử lý các hạng mục công việc dồn dập, củng cố uy tín công sở.

Tài lộc: Vận may tài chính mỉm cười, có nguồn thu gia tăng từ các hợp đồng hoặc công việc phụ.

Tình duyên: Tình cảm ngọt ngào, cặp đôi biết gạt bỏ bất đồng để cùng hướng tới mục tiêu chung.

12. Tuổi Hợi

Sự nghiệp: Được quý nhân phù trợ, công việc "đụng đâu thắng đó", các mối quan hệ xã giao mang lại nhiều lợi ích.

Tài lộc: Tiền bạc dồi dào, thu về kết quả tài chính khả quan từ các kế hoạch đã chuẩn bị trước đó.

Tình duyên: Đào hoa khởi sắc rực rỡ, gia đạo êm ấm và người độc thân có nhiều cơ hội tìm được bạn đời.

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