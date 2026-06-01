Hai bên gia đình đã bàn bạc đám cưới xong xuôi nhưng một bí mật của bố chồng tương lai khiến tôi muốn dừng lại

Suốt nhiều ngày sau đó, tôi mất ngủ.

Chỉ còn hơn 2 tháng nữa là tôi sẽ tổ chức đám cưới với Khang, người yêu tôi suốt 4 năm qua.

Trước đây, tôi luôn nghĩ mình rất may mắn khi sắp trở thành con dâu của một gia đình khá giả và nề nếp. Mẹ chồng tương lai của tôi là người rất thích chia sẻ cuộc sống lên mạng xã hội. Gần như tuần nào bà cũng đăng ảnh được chồng tặng hoa, tặng trang sức, những bữa ăn sang trọng hay các chuyến du lịch cùng nhau.

Nhìn vào đó, ai cũng khen ngợi bố mẹ Khang là cặp vợ chồng kiểu mẫu. Tôi cũng từng ngưỡng mộ họ. Có lần tôi còn nói với Khang rằng tôi thích cách bố anh luôn chiều chuộng mẹ anh như thế. Khang cười bảo bố mẹ anh sống tình cảm từ trước đến giờ.

Cho đến một buổi chiều cách đây không lâu, tôi vô tình nhìn thấy một cảnh khiến mọi suy nghĩ của mình thay đổi hoàn toàn.

Hôm đó tôi đi gặp khách hàng ở một quán cà phê cách nhà khoảng 10km. Khi chuẩn bị ra về, tôi nhìn thấy bố chồng tương lai bước vào cùng một người phụ nữ lạ. Ban đầu tôi nghĩ đó là đối tác làm ăn. Nhưng rồi tôi thấy ông chủ động nắm tay người phụ nữ ấy. Hai người ngồi sát nhau, nói chuyện rất thân mật. Người phụ nữ còn tự nhiên chỉnh lại cổ áo cho ông. Tôi chết lặng.

Tôi cố gắng thuyết phục bản thân rằng có thể mình hiểu lầm. Nhưng vài ngày sau, tôi lại vô tình bắt gặp họ cùng đi vào một khách sạn ở ngoại thành. Lần này thì tôi không còn cách nào để tự lừa mình nữa. Suốt nhiều ngày sau đó, tôi mất ngủ.

Ảnh minh họa

Tôi sốc không chỉ là chuyện ngoại tình, điều khiến tôi hoang mang hơn là hình ảnh gia đình hạnh phúc mà tôi từng nhìn thấy bấy lâu nay hóa ra có thể chỉ là một lớp vỏ. Tôi vào trang cá nhân của mẹ chồng tương lai. Bà vẫn đăng ảnh chuyến du lịch mới nhất của hai vợ chồng. Vẫn những dòng trạng thái ngọt ngào cảm ơn chồng vì luôn yêu thương mình. Nhìn những bức ảnh ấy, tôi bỗng thấy nghẹn ngào. Liệu bà có biết chuyện này không? Hay bà biết nhưng cố gắng giả vờ không biết? Hay bà thực sự bị lừa dối suốt bao năm qua? Tôi không dám hỏi.

Nhưng từ ngày đó, tôi bắt đầu nhìn Khang bằng một ánh mắt khác. Khang chưa từng phản bội tôi. Anh đối xử với tôi tử tế, có trách nhiệm và luôn chăm chỉ làm việc. Thế nhưng trong đầu tôi cứ xuất hiện một nỗi sợ rất khó diễn tả.

Nếu sau này cưới nhau, liệu Khang có trở thành một người đàn ông như bố mình không?

Liệu một ngày nào đó tôi cũng sẽ giống mẹ anh, sống trong một cuộc hôn nhân mà người ngoài nhìn vào thì ngưỡng mộ nhưng bên trong lại đầy dối trá?

Tôi không biết mình có nên nói cho Khang biết điều tôi đã nhìn thấy hay không. Tôi cũng không biết liệu mình đang lo xa hay đang nhìn thấy trước một tương lai mà bản thân không muốn đối mặt?

Chỉ còn hơn 2 tháng nữa là đến ngày cưới, nhưng điều tôi nghĩ nhiều nhất lúc này không phải váy cưới hay ảnh cưới, mà là liệu mình có đủ can đảm bước vào một gia đình mà tôi không còn chắc đâu là thật, đâu là giả nữa hay không?