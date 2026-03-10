Hà Nội triển khai chính sách thu hút người tài, hỗ trợ đến 1.000 lần mức lương cơ sở

UBND TP. Hà Nội vừa ban hành kế hoạch triển khai nghị quyết của HĐND thành phố về cơ chế, chính sách thu hút, trọng dụng người có tài năng của Hà Nội.

Theo UBND thành phố, việc triển khai chính sách trên nhằm tìm kiếm, xét chọn, thu hút người có tài năng phù hợp với yêu cầu đặt ra trong giai đoạn mới; tạo điều kiện để người có tài năng phát huy năng lực, sở trường, đóng góp cho sự phát triển kinh tế - xã hội của Thủ đô.

UBND thành phố xây dựng và ban hành đồng bộ các quy định, hướng dẫn chi tiết nhằm cụ thể hóa chính sách thu hút, trọng dụng người có tài năng. Trọng tâm là thiết lập quy chế hoạt động của Hội đồng tuyển chọn cấp thành phố, cấp cơ sở đảm bảo tính minh bạch, khách quan; đồng thời, ban hành quy trình đánh giá tính hiệu quả sự đóng góp của người có tài năng và cơ chế bồi hoàn kinh phí chặt chẽ.

Hà Nội thực hiện chính sách thu hút người tài năng với nhiều hỗ trợ, ưu đãi

Hà Nội chú trọng xây dựng hệ sinh thái toàn diện gắn liền với việc thiết lập cơ sở dữ liệu người có tài năng thành phố, đảm bảo tính kết nối và đồng bộ với Cơ sở dữ liệu quốc gia.

Thành phố sẽ thực hiện chính sách hỗ trợ về kinh phí, chính sách nhà ở ưu tiên và các chế độ chăm sóc sức khỏe, giáo dục cho người có tài năng và thành viên gia đình.

Trước đó, tại kỳ họp thứ 31, HĐND thành phố đã ban hành Nghị quyết Quy định về thu hút, trọng dụng người có tài năng.

Theo đó, người có tài năng là nhà khoa học trẻ dưới 47 tuổi có học hàm PGS, GS; chuyên gia, nhà khoa học đầu ngành, nhà quản lý, nhà quản trị doanh nghiệp; sinh viên tốt nghiệp xuất sắc; người có năng khiếu đặc biệt trong lĩnh vực văn hoá, nghệ thuật...

Người có tài năng, ngoài được hỗ trợ theo quy định của Chính phủ, còn được thành phố trợ một lần mức với mức từ 150- 1.000 lần mức lương cơ sở/người. Trong đó, cao nhất là người có học hàm giáo sư (mức hỗ trợ 1.000 lần); Phó Giáo sư (800 lần)... Ngoài ra, người có tài năng còn được bố trí nhà ở công vụ, được hỗ trợ tiền thuê nhà; được ưu tiên mua, thuê mua nhà ở xã hội.

Gia đình người có tài năng được khám sức khỏe miễn phí tại các cơ sở y tế công lập của thành phố; Con đẻ, con nuôi dưới 18 tuổi của người có tài năng được miễn toàn bộ học phí. Thành phố hỗ trợ 100% tiền vé sử dụng phương tiện vận tải hành khách công cộng...