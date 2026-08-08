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Hà Nội: Tạm giữ nhóm đối tượng ẩu đả, chém người trên phố Huế

Thanh Hà
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Công an phường Hai Bà Trưng (Hà Nội) đã tạm giữ 4 đối tượng để điều tra vụ ẩu đả, chém người gây thương tích xảy ra trước số 311 Phố Huế vào ngày 7/8.

Clip ghi lại sự việc được đăng tải lên mạng xã hội.

Các đối tượng bị tạm giữ gồm: Đỗ Bá T. (SN 1956) và Nguyễn Đức A. (SN 2008) Nguyễn Quốc A. (SN 1964) và Nguyễn Quốc Đ. (SN 2002).

Đáng chú ý, các đối tượng nêu trên đều sinh sống ở phố Huế và là hàng xóm.

Trước đó, khoảng 21h cùng ngày, để giải quyết mâu thuẫn, nhóm đối tượng nêu trên đã lao vào đánh nhau trên vỉa hè phố Huế. Đỉnh điểm, có đối tượng dùng dao để tấn công gây thương tích cho người khác.

Tiếp nhận tin báo Công an phường Hai Bà Trưng phối hợp với các đơn vị liên quan có mặt tại hiện trường giải quyết vụ việc và đưa những người liên quan về trụ sở làm rõ.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được xử lý theo quy định.

Hơn 120 cán bộ, chiến sĩ đồng loạt ra quân, kiểm tra 155 người tại chợ đầu mối


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Công an phường Hai Bà Trưng

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