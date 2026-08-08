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Hơn 120 cán bộ, chiến sĩ đồng loạt ra quân, kiểm tra 155 người tại chợ đầu mối

Duy Anh
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Qua kiểm tra 155 trường hợp là bốc vác, lái xe tải và tiểu thương hoạt động tại chợ, lực lượng Công an phát hiện 4 trường hợp dương tính với chất ma túy.

Ngày 8/8, Công an TP Đà Nẵng thông tin, thực hiện Mệnh lệnh của Giám đốc Công an thành phố về mở đợt cao điểm 45 ngày đêm tổng rà soát, phát hiện, đấu tranh, xử lý, làm sạch địa bàn phục vụ công tác chuyển hóa các địa bàn trọng điểm, phức tạp về ma túy, rạng sáng 8/8, Công an phường Hòa Cường đã huy động hơn 120 cán bộ, chiến sĩ cùng lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở đồng loạt ra quân tổng kiểm tra, rà soát và test nhanh chất ma túy tại chợ đầu mối.

Qua kiểm tra 155 trường hợp là bốc vác, lái xe tải và tiểu thương hoạt động tại chợ, lực lượng Công an phát hiện 04 trường hợp dương tính với chất ma túy gồm: T.M.H (SN 1998, trú phường Hoà Cường), T.Đ.K. (SN 1993, trú phường Điện Bàn); L.V.M. (SN 1999, trú phường Sơn Trà) và V.V.L. (SN 2002, trú phường Phú Lộc, thành phố Huế).

Các trường hợp trên đã được đưa về trụ sở để tiếp tục xác minh, xử lý theo quy định.

Hơn 120 cán bộ, chiến sĩ đồng loạt ra quân, kiểm tra 155 người tại chợ đầu mối - Ảnh 1.

Ảnh: Công an Đà Nẵng.

Quá trình kiểm tra diễn ra nghiêm túc, đúng quy định, nhận được sự đồng tình, ủng hộ của đông đảo tiểu thương và người lao động tại chợ.

Hoạt động không chỉ góp phần rà soát, đánh giá thực trạng tình hình liên quan đến ma túy tại khu vực chợ đầu mối mà còn thể hiện quyết tâm của lực lượng Công an phường trong việc làm sạch địa bàn, chủ động phòng ngừa, đấu tranh với tệ nạn ma túy, giữ vững an ninh trật tự ngay từ cơ sở.

Hơn 120 cán bộ, chiến sĩ đồng loạt ra quân, kiểm tra 155 người tại chợ đầu mối - Ảnh 2.

Ảnh: Công an Đà Nẵng.

Thời gian tới Công an phường Hòa Cường sẽ tiếp tục triển khai quyết liệt Mệnh lệnh của Giám đốc Công an thành phố, duy trì kiểm tra đột xuất, tổng rà soát tại các cơ sở kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự như quán bar, karaoke, cơ sở lưu trú, dịch vụ Internet, massage, các điểm kinh doanh hoạt động về đêm và những khu vực, ngành nghề tiềm ẩn nguy cơ phát sinh tội phạm, tệ nạn ma túy.

Cùng với đó, lực lượng Công an sẽ tăng cường quản lý địa bàn, quản lý đối tượng, đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân và các cơ sở kinh doanh chấp hành nghiêm quy định của pháp luật, chủ động phát hiện, tố giác các hành vi vi phạm liên quan đến ma túy.

Việc triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm từng bước làm sạch địa bàn, không để hình thành các điểm, tụ điểm phức tạp về ma túy, góp phần bảo đảm an ninh, trật tự và phục vụ hiệu quả công tác chuyển hóa địa bàn trọng điểm, phức tạp về ma túy, hướng tới mục tiêu xây dựng "phường Hoà Cường không ma túy".

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