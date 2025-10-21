Hà Nội sắp có tuyến đường mới hơn 516 tỷ đồng, dài 2,5km nối Quốc lộ 32 qua cầu Cộng

Phó Chủ tịch UBND Thành phố Dương Đức Tuấn vừa ký ban hành Quyết định số 5227/QĐ-UBND ngày 20/10/2025 về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng tuyến đường từ cầu Cộng đi đường tránh Quốc lộ 32, tỷ lệ 1/2000 thị xã Sơn Tây (nay là phường Sơn Tây).

Theo phương án được phê duyệt, tuyến đường có chiều dài khoảng 2,55km có điểm đầu tại Cộng, điểm cuối tuyến giao với đường quốc lộ 21 (đường tránh QL32). Trong đó, đoạn 1 (từ đầu tuyến từ cầu Cộng đến Trường trung học phổ thông Sơn Tây) có chiều dài khoảng 450m, chỉ cải tạo theo hiện trạng; đoạn 2 (phần còn lại) có chiều dài khoảng 2,1km, được đầu tư đồng bộ theo quy hoạch. Tổng mức đầu tư dự án hơn 516 tỷ đồng, được thực hiện từ năm 2025-2027.

Các hạng mục đầu tư gồm: Giải phóng mặt bằng; Xây dựng nền mặt đường, hè đường, thoát nước mưa, thoát nước thải, hệ thống an toàn giao thông, kè nền đường, PCCC, hoàn trả mương thủy lợi, chiếu sáng và hệ thống hạ tầng kỹ thuật đồng bộ khác…đảm bảo tuân thủ theo quy chuẩn, tiêu chuẩn hiện hành.

UBND Thành phố giao UBND phường Sơn Tây chịu trách nhiệm trước pháp luật về độ chính xác của khối lượng, kinh phí, kết quả tính toán kết cấu cũng như tính hợp pháp của toàn bộ hồ sơ trình phê duyệt; đồng thời đảm bảo năng lực của các tổ chức, cá nhân tham gia khảo sát, lập dự án đầu tư.

Quá trình triển khai tiếp theo cần tuân thủ các quy định của Luật Đầu tư công, Luật Đất đai, Luật Xây dựng, Luật Thủ đô, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quy hoạch, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư và Luật Đấu thầu... các quy định hiện hành của Nhà nước và UBND Thành phố về thực hiện dự án đầu tư; Đảm bảo các yêu cầu về phòng cháy chữa cháy, vệ sinh môi trường... theo đúng quy định.

Việc tổ chức quản lý dự án và lựa chọn nhà thầu phải được thực hiện đúng theo quy định hiện hành của Nhà nước về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình sử dụng vốn ngân sách nhà nước, đấu thầu và lựa chọn nhà thầu.

Sau khi hoàn thành, dự án sẽ góp phần hoàn thiện hệ thống cơ sở hạ tầng giao thông trên địa bàn phường Sơn Tây, phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân, nâng cao giá trị đất đai hai bên tuyến đường, tạo điều kiện khai thác hiệu quả quỹ đất hiện có, đẩy nhanh quá trình đô thị hóa, góp phần vào sự phát triển chung của thành phố Hà Nội.