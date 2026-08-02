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Hà Nội nêu nguyên nhân xuất hiện 2 điểm ngập ở Long Biên sau trận mưa lớn

Minh Tuệ/VTC
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Sở Xây dựng Hà Nội báo cáo về 2 điểm ngập tại đường Nguyễn Gia Bồng và nút giao Cổ Linh, ảnh hưởng đến giao thông trong giờ cao điểm sau trận mưa tối 31/7.

Sở Xây dựng Hà Nội vừa có báo cáo về trận mưa chiều tối ngày 31/7.

Theo báo cáo, từ 17h30 đến 19h ngày 31/7, trên địa bàn thành phố có mưa lớn, diện rộng, khu vực Long Biên lượng mưa đo được trên 115mm.

Do mưa lớn trong thời gian ngắn gây quá tải hệ thống thoát nước hiện có, trên địa bàn khu vực phía Bắc Hà Nội có 2 điểm ngập gây ảnh hưởng đến giao thông trong giờ cao điểm là tại đường Nguyễn Gia Bồng và nút Cổ Linh (khu vực Aeon Long Biên). Đây là 2 điểm ngập đã xác định giải pháp ứng trực đảm bảo thoát nước trong kế hoạch thoát nước mùa mưa 2026.

Hà Nội nêu nguyên nhân xuất hiện 2 điểm ngập ở Long Biên sau trận mưa lớn - Ảnh 1.

Mưa ngập ở khu vực phố Đàm Quang Trung, Hà Nội tối 31/7. (Ảnh: Sở Xây dựng Hà Nội)

Các khu vực nằm trong phạm vi tác động của các dự án khẩn cấp không ngập như: Đại lộ Thăng Long, Mỹ Đình, Ngoại Giao Đoàn, Tây Hồ Tây, Ressco, Eco Home, Ciputra, Võ Chí Công….

Về công tác ứng trực tại vị trí, các đơn vị duy trì thoát nước đã tổ chức ứng trực đảm bảo tiêu thoát nước kịp thời, nước rút nhanh, đến 19h30 nước rút gần hết và đến 20h nước cơ bản rút hoàn toàn.

So sánh với trận mưa cường độ tương tự các năm trước đây, các khu vực trên phải mất từ 8-12 giờ nước mới rút hết.

Về ảnh hưởng giao thông, do mưa lớn gây úng ngập cục bộ tại vị trí có mật độ giao thông rất cao vào giờ cao điểm ngày cuối tuần nên gây tắc đường kéo dài.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, thời tiết Hà Nội 1/8 có nhiều mây, trong ngày có lúc xuất hiện mưa rào và dông. Gió nhẹ giúp nền nhiệt không quá oi bức như những ngày nắng nóng trước đó. Nhiệt độ thấp nhất dao động từ 25-27°C, trong khi nhiệt độ cao nhất phổ biến 30-32°C.

Cơ quan khí tượng cảnh báo trong các cơn mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Những hiện tượng thời tiết nguy hiểm này có thể gây ảnh hưởng đến giao thông, sinh hoạt và các hoạt động ngoài trời.

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