Hà Nội mưa tầm tã đêm Giao thừa, kế hoạch bắn pháo hoa liệu có bị ảnh hưởng?

Do ảnh hưởng của không khí lạnh, từ trưa, chiều nay, tại Hà Nội có mưa lớn kèm theo gió giật mạnh. Đến tối nay, mưa vẫn chưa có dấu hiệu ngớt, đồng thời tiếp tục xảy ra giông gió kèm sấm chớp khiến một số tuyến phố bị ngập.

Mưa to vào tối 30 Tết khiến nhiều người dân Hà Nội lo lắng không biết kế hoạch bắn pháo hoa Tết Nguyên đán Canh Tý 2020 có diễn ra không?

Trao đổi với PV vào tối 30 Tết, đại diện Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội cho biết, dù thời tiết tại Thủ đô trong tối nay xấu và đến thời điểm hiện tại vẫn có mưa, thậm chí một số nơi mưa to, nhưng không ảnh hưởng đến việc bắn pháo hoa tại 30 điểm trong đêm giao thừa Tết Nguyên đán Canh Tý 2020.

"Việc bắn pháo hoa vẫn diễn ra bình thường theo đúng kế hoạch và anh em đang căng mình làm việc để người dân Thủ đô chứng kiến pháo hoa, không có chuyện bị dừng hoặc gián đoạn", đại diện Bộ Tư lệnh Thủ đô nêu rõ và cho rằng, mưa lớn sẽ khiến độ ẩm cao, khói nhiều hơn.

Cũng theo đại diện Bộ Tư lệnh, trong số 30 điểm, đó có 6 trận địa bắn tầm cao và 24 trận địa bắn tầm thấp, đều đã sẵn sàng.

Cùng với việc phối hợp với các lực lượng xây dựng phương án, kế hoạch bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông, Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội đã bố trí lực lượng bảo đảm an toàn trên địa bàn và khu vực tổ chức bắn pháo hoa cả trước, trong, sau khi bắn pháo.

Để đề phòng mưa kéo dài đến tận thời điểm bắn pháo hoa, 30/30 trận địa đều được trang bị bạt và chuẩn bị các phương án cụ thể, sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ.

Trước đó, theo dự kiến, tại Thủ đô Hà Nội có 6 điểm bắn pháo hoa tầm cao. Cụ thể, bắn pháo hoa tầm cao kết hợp pháo hoa tầm thấp với hỏa thuật (3 trận địa): quận Hoàn Kiếm (trước trụ sở báo Hà Nội mới); quận Tây Hồ (vườn hoa Lạc Long Quân, trước cổng UBND quận); quận Nam Từ Liêm (công viên thành tích Khu liên hợp thể thao Quốc gia Mỹ Đình, phường Mỹ Đình).

Bắn pháo hoa tầm cao kết hợp pháo hoa tầm thấp (3 trận địa): quận Hai Bà Trưng (đảo Dừa, công viên Thống Nhất); quận Hà Đông (hồ Văn Quán); thị xã Sơn Tây (Thành cổ Sơn Tây).

Ngoài ra, sẽ bắn pháo hoa tầm thấp tại 24 quận, huyện còn lại. Thời gian bắn là 15 phút, từ 00h00 đến 00h15 ngày 25/1/2020 (đêm Giao thừa Tết Nguyên đán Canh Tý 2020).