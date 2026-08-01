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Hà Nội: Khói đen cuồn cuộn bốc lên tại công ty nội thất

Thanh Hà
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Chiều 1/8, vụ hỏa hoạn xảy ra tại công ty nội thất ở xã Thường Tín (Hà Nội) khiến cột khói đen cuồn cuộn bốc lên làm nhiều người hoảng hốt.

Clip người dân ghi lại.

Theo người dân, khoảng gần 16h cùng ngày, họ phát hiện có cháy tại Công ty Cổ phần nội thất P.H, thôn Văn Giáp, xã Thường Tín, Hà Nội.

Do bên trong chứa nhiều vật liệu dễ cháy khiến ngọn lửa bùng lên dữ dội, cột khói đen cuồn cuộn bốc lên cao hàng chục mét.

Tiếp nhận tin báo, lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an TP Hà Nội điều động cán bộ, chiến sĩ cùng phương tiện đến hiện trường phối hợp với lực lượng chữa cháy cơ sở dập lửa.

Khi lực lượng chữa cháy tiếp cận hiện trường đám cháy đã lan rộng ra xung quanh.

Sau thời gian nỗ lực chữa cháy lực lượng chức năng đã khống chế và dập tắt hoàn toàn đám cháy.

Được biết, diện tích công ty trên khoảng 800m2, khu vực xảy ra hỏa hoạn khoảng 100m2 là nơi chứa mùn cưa, phế liệu.

Bước đầu xác định vụ cháy không gây thiệt hại về người. Hiện nguyên nhân đang được cơ quan chức năng xác minh.

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công an TP Hà Nội

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