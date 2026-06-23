Hà Nội: Giải cứu nữ sinh viên năm nhất khỏi sự lôi kéo của “Hội thánh Đức Chúa Trời Mẹ”

Lực lượng Công an Thủ đô vừa hỗ trợ một gia đình tìm lại con gái sau thời gian bị lôi kéo tham gia sinh hoạt trong tổ chức “Hội thánh Đức Chúa Trời Mẹ”, giúp gia đình sớm đoàn tụ và ổn định cuộc sống.

Ngày 22/6, lực lượng Công an TP Hà Nội vừa hỗ trợ thành công một gia đình tìm lại con gái sau thời gian bị lôi kéo tham gia sinh hoạt trong tổ chức “Hội thánh Đức Chúa Trời Mẹ”, giúp gia đình đoàn tụ và ổn định cuộc sống.

Trước đó, Phòng An ninh nội địa Công an TP Hà Nội tiếp nhận đơn trình báo của ông N.V.Q về việc con gái ông, hiện là sinh viên đại học, có những biểu hiện bất thường sau khi tham gia một nhóm sinh hoạt tôn giáo trái phép. Theo phản ánh của gia đình, nữ sinh dần thay đổi nhận thức, lối sống, thường xuyên xa lánh người thân và nhiều lần bỏ nhà đi.

Ảnh minh họa

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Phòng An ninh nội địa đã phối hợp với Công an phường Hà Đông khẩn trương xác minh, triển khai các biện pháp nghiệp vụ để tiếp cận, tuyên truyền, vận động nữ sinh nhận thức rõ vấn đề và trở về với gia đình.

Nhờ sự kiên trì, tận tâm của lực lượng chức năng, cô gái đã đồng ý quay về đoàn tụ với người thân. Xúc động trước sự giúp đỡ của Công an Thủ đô, ông N.V.Q đã thay mặt gia đình gửi thư cảm ơn đến Ban Giám đốc Công an TP Hà Nội, Phòng An ninh nội địa và Công an phường Hà Đông vì đã tích cực hỗ trợ, giúp gia đình vượt qua giai đoạn khó khăn, góp phần lan tỏa hình ảnh đẹp của người chiến sĩ Công an nhân dân vì Nhân dân phục vụ.

Qua vụ việc, Công an TP Hà Nội khuyến cáo người dân, đặc biệt là học sinh, sinh viên và các bậc phụ huynh cần nâng cao cảnh giác trước những thủ đoạn lợi dụng tín ngưỡng, tôn giáo để lôi kéo người tham gia các hội nhóm hoạt động trái pháp luật. Thời gian tới, Công an Thành phố sẽ tiếp tục tăng cường nắm tình hình, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm nhằm bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn Thủ đô.

Theo cơ quan công an, "Hội thánh Đức Chúa Trời Mẹ" có nguồn gốc từ Hàn Quốc, xuất hiện tại Việt Nam từ khoảng năm 2001 và chưa được cơ quan chức năng cấp phép hoạt động. Tổ chức này được cho là hoạt động có hệ thống, thường núp bóng các hoạt động kinh doanh, từ thiện hoặc nhân đạo để tiếp cận, lôi kéo người tham gia, đặc biệt là học sinh, sinh viên và những người có hoàn cảnh khó khăn.

Ban đầu, các thành viên tiếp cận thông qua hình thức giao lưu, làm quen, tặng quà hoặc trò chuyện, chia sẻ. Sau đó, họ truyền bá những thông tin sai lệch, vận động người tham gia từ bỏ tín ngưỡng truyền thống, không thờ cúng tổ tiên.

Cơ quan công an cho biết nhóm này còn sử dụng các luận điệu như "ngày tận thế", "cứu rỗi linh hồn", kết hợp hỗ trợ vật chất để tạo niềm tin, từng bước tác động đến nhận thức của người tham gia. Một số trường hợp bị cô lập khỏi gia đình, xã hội, phải sinh hoạt thường xuyên tại các điểm nhóm và đóng góp tài chính với lời hứa được "ban phước" hoặc bị đe dọa sẽ gặp điều không may nếu không tuân theo.