Hà Nội đặt mục tiêu trong năm 2026 chuyển đổi 64% taxi xăng dầu sang điện

UBND TP Hà Nội vừa ban hành kế hoạch chuyển đổi xe taxi sử dụng nhiên liệu hóa thạch sang sử dụng điện, năng lượng xanh trên địa bàn.



Chậm nhất đến 2030, Hà Nội sẽ chuyển đổi toàn bộ taxi xăng dầu sang điện. Ảnh minh hoạ

Trong kế hoạch, Hà Nội đặt ra lộ trình chậm nhất đến năm 2030, hoàn thành chuyển đổi toàn bộ xe taxi chạy xăng dầu sang xe điện, năng lượng xanh. Để thực hiện kế hoạch, thành phố xây dựng cơ chế, chính sách khuyến khích, hỗ trợ doanh nghiệp taxi chủ động chuyển đổi phương tiện.

Theo đó, UBND TP Hà Nội sẽ xây dựng và trình HĐND thành phố ban hành nghị quyết quy định một số chính sách hỗ trợ chuyển đổi phương tiện giao thông đường bộ sử dụng năng lượng sạch và một số biện pháp hạn chế sử dụng phương tiện giao thông đường bộ phát thải gây ô nhiễm môi trường trên địa bàn.

Thành phố sẽ hỗ trợ một phần lãi suất vay ngân hàng thương mại đối với các hợp đồng vay phục vụ chuyển đổi phương tiện taxi sử dụng điện, năng lượng xanh. Tạo điều kiện để các đơn vị này tiếp cận nguồn vốn ưu đãi từ quỹ đầu tư phát triển thành phố.

Các đơn vị kinh doanh taxi được hỗ trợ, giảm lệ phí đăng ký, cấp biển số lần đầu đối với xe taxi sử dụng điện, năng lượng xanh. Thành phố cũng xem xét ưu đãi giá dịch vụ trông giữ xe đối với taxi điện, năng lượng xanh tại bãi đỗ công cộng. Ưu đãi cho đơn vị đầu tư hạ tầng trạm sạc công cộng.

Bên cạnh đó, thành phố sẽ kiến nghị cấp có thẩm quyền xem xét kéo dài chính sách ưu đãi lệ phí trước bạ (miễn 100%) đối với ô tô sử dụng điện, năng lượng xanh, đặc biệt ưu tiên cho phương tiện của doanh nghiệp kinh doanh vận tải hành khách bằng xe taxi.

Về lộ trình chuyển đổi xe taxi xăng dầu sang taxi điện, taxi năng lượng xanh, thành phố đặt mục tiêu năm 2026 đạt 64%, năm 2027 đạt 68 - 70%, năm 2028 đạt 74 - 77%, năm 2029 đạt 88 - 96%, đến năm 2030 đạt 100%. Sau năm 2030, thành phố tập trung duy trì các điều kiện khai thác ổn định đối với taxi điện, năng lượng xanh, trong đó ưu tiên nâng cao khả năng tiếp cận hạ tầng sạc, điểm dừng, đỗ và tổ chức giao thông phù hợp.

Theo kế hoạch, Hà Nội giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp Sở Tài chính, Sở Công Thương, Sở Nông nghiệp và Môi trường xây dựng và trình HĐND thành phố ban hành nghị quyết về một số chính sách hỗ trợ chuyển đổi phương tiện sử dụng năng lượng sạch và một số biện pháp hạn chế phương tiện gây ô nhiễm, bao gồm cơ chế hỗ trợ taxi điện (vốn vay, lãi suất; ưu đãi phí, lệ phí; hỗ trợ hạ tầng và vận hành; ưu đãi cho đầu tư trạm sạc). Thời gian hoàn thành là quý 2/2026.

Cùng với đó, giao Sở Xây dựng rà soát, đề xuất lồng ghép chính sách hỗ trợ với triển khai Đề án vùng phát thải thấp, từng bước hạn chế và tiến tới dừng lưu thông phương tiện sử dụng nhiên liệu hóa thạch không đạt chuẩn trong vùng phát thải thấp.