Hà Nội đã chuyển đổi hơn 20% số lượng xe buýt sang phương tiện xanh

Ngày 7/11, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Mạnh Quyền đã chủ trì cuộc họp kiểm điểm tiến độ triển khai các chỉ đạo của UBND TP trong việc chuyển đổi xanh phương tiện giao thông trên địa bàn Thủ đô.

Báo cáo tại cuộc họp, Phó Giám đốc Sở Xây dựng Hà Nội Đào Việt Long cho biết, hiện mạng lưới xe buýt Hà Nội đã có 393 xe sử dụng nhiên liệu xanh, chiếm 20,7% tỷ trọng đoàn phương tiện. Kế hoạch đặt ra là đến năm 2026, xe sử dụng nhiên liệu sạch sẽ đạt 20 - 23% tỷ trọng đoàn phương tiện.

Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Mạnh Quyền phát biểu. Ảnh: Lê Khánh.

Như vậy ngay từ thời điểm này, Hà Nội đã đạt kế hoạch của cả năm 2026. Dự kiến đến hết năm 2025, xe “xanh” sẽ chiếm 26,5% đoàn phương tiện xe buýt.

Bên cạnh đó, tiến độ chuyển đổi xe mạng lưới xe taxi, xe công nghệ của TP đã có 60,8% xe taxi; 40,2% xe công nghệ trên địa bàn Thủ đô chuyển đổi sang phương tiện sử dụng nhiên liệu sạch.

“Chậm nhất năm 2030, tất cả xe buýt và taxi Thủ đô sẽ chuyển đổi sang xe sử dụng nhiên liệu sạch”, Phó Giám đốc Sở Xây dựng Đào Việt Long cho hay.

Về hạ tầng trạm sạc, hiện các địa phương đã rà soát và đề xuất 52 vị trí triển khai. Riêng Công ty TNHH MTV Khai thác điểm đỗ xe Hà Nội đề xuất 39 vị trí tích hợp trong các điểm trông giữ xe do đơn vị khai thác.

Phát biểu tại cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Mạnh Quyền đánh giá cao nỗ lực của Sở Xây dựng và các đơn vị liên quan trong công tác chuyển đổi xanh giao thông. Đồng thời, Phó Chủ tịch cũng đã có những chỉ đạo rất cụ thể, rõ nét về từng vấn đề, đối với từng đơn vị.

Đối với Sở Xây dựng - đơn vị chủ trì, tham mưu cho TP về công tác chuyển đổi xanh phương tiện giao thông phải đôn đốc, duy trì tiến độ chuyển đổi xe buýt, xe taxi, đảm bảo chậm nhất đến 2030 phải hoàn thành như kế hoạch đề ra. Tiếp tục xây dựng, hoàn thiện cơ chế chính sách hỗ trợ, khuyến khích doanh nghiệp. Riêng với loại hình taxi, thống nhất chủ trương xây dựng phần mềm quản lý chung.

Về hạ tầng trạm sạc, phải đi trước một bước, đặc biệt mỗi trạm sạc phải lắp đặt theo quy chuẩn, tiêu chuẩn chung của Quốc gia, không độc quyền, gây khó khăn cho người dân và DN trong việc chuyển đổi phương tiện xanh. Với 52 vị trí đề xuất xây dựng trạm sạc cần tiến hành lập dự án, kêu gọi đầu tư lâu dài.