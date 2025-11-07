Tỉnh nổi tiếng với "tung lò mò" quyết liệt chuyển đổi xanh, sắm cả trăm ô tô điện làm xe công vụ

Xe điện VinFast phục vụ Đại lễ Vesak Liên Hợp Quốc 2025. Ảnh minh họa

Tỉnh An Giang mới đây quyết định mua sắm tập trung 132 chiếc ô tô điện để phục vụ công vụ cho các sở, ngành cấp tỉnh và các xã, phường.

Theo kế hoạch, số lượng phân bổ gồm 23 chiếc loại 5 chỗ, 109 chiếc là loại 7 chỗ; trong đó, cấp xã, phường, đặc khu được giao 120 chiếc, cấp tỉnh dùng 12 chiếc. Giá tham chiếu mỗi chiếc dao động từ khoảng 918 triệu đồng đến 1,4 tỉ đồng, và tổng kinh phí dự kiến gần 125 tỉ đồng.

Hình thức mua sắm là đấu thầu tập trung; nhà thầu trúng sẽ cung cấp xe và đầu tư hạ tầng trạm sạc đồng bộ, đảm bảo việc vận hành xe điện công vụ không bị gián đoạn.

Xe điện Hyundai IONIQ 5 được lắp ráp tại nhà máy của TC Motor ở Ninh Bình.

Tỉnh nổi tiếng với đặc sản "tung lò mò" (lạp xưởng bò) dự kiến hoàn thành việc mua sắm xe công vụ ngay trong năm nay; Sở Tài chính của tỉnh sẽ chủ trì các thủ tục đấu thầu.

Đại diện Sở Tài chính tỉnh An Giang cho hay đây là bước đi nằm trong chủ trương phát triển mô hình kinh tế xanh của tỉnh, vừa nâng cấp phương tiện công vụ, vừa hướng tới giảm phát thải trong vận hành hành chính.

Việc tỉnh An Giang lựa chọn xe điện cho công vụ là tín hiệu rõ nét cho xu hướng phương tiện xanh hơn. Lãnh đạo Sở tài chính của tỉnh này cho biết: "Đây không chỉ là chủ trương của tỉnh mà là của Chính phủ để phát triển kinh tế xanh trong thời gian tới".

Sedan thuần điện BYD Han đến từ Trung Quốc, nay đã được phân phối tại Việt Nam.

Trên thực tế, Việt Nam đã cam kết đạt mục tiêu “phát thải ròng = 0 (Net Zero)” vào năm 2050 tại hội nghị COP26.

Để hiện thực hóa, Chính phủ ban hành nhiều chính sách và giao nhiệm vụ cho các bộ, ngành, địa phương, cụ thể hóa bằng kế hoạch giảm phát thải, phát triển phương tiện và hạ tầng giao thông xanh.

Cụ thể, Quyết định 876/QĐ‑TTg ngày 22/7/2022 phê duyệt Chương trình hành động về chuyển đổi năng lượng xanh - giảm khí các-bon và khí mê-tan của ngành giao thông vận tải. Trong đó, mục tiêu tổng quát là phát triển hệ thống giao thông vận tải xanh hướng tới phát thải ròng về “0” vào năm 2050.

THACO từng giới thiệu KIA EV6 tại Việt Nam năm 2021, nhưng đến nay vẫn chưa chính thức bán ra.

Lộ trình được thiết lập theo các giai đoạn: Giai đoạn năm 2022-2030 sẽ triển khai các phương tiện sử dụng điện và mở rộng hạ tầng sạc điện; giai đoạn năm 2031-2050 bao gồm mục tiêu đến năm 2040 “từng bước hạn chế, tiến tới dừng sản xuất, lắp ráp và nhập khẩu xe ô tô, mô tô, xe gắn máy sử dụng nhiên liệu hóa thạch để lưu thông trong nước”, và đến năm 2050 “100% phương tiện giao thông cơ giới đường bộ chuyển sang sử dụng điện, năng lượng xanh”.

Hiện nay, nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước đã dần chuyển đổi hoặc đưa ra kế hoạch chuyển đổi hệ thống xe buýt công cộng sang sử dụng loại thân thiện hơn với môi trường, bao gồm xe sử dụng nhiên liệu xanh và xe điện.

Việc tỉnh An Giang mua xe điện phục vụ công vụ là một minh chứng rõ nét cho việc “địa phương hóa” mục tiêu quốc gia. Khi các đơn vị công sử dụng xe điện, đồng nghĩa với việc tạo tiền đề cho chuyển đổi phương tiện rộng hơn trong xã hội.