Hà Nội: Cựu Đội trưởng công an huyện lừa đảo 'chạy việc' tố bị lừa đảo

Ngày 27/10, TAND TP Hà Nội tuyên phạt bị cáo Đặng Ngọc Hải (SN 1982, cựu Đội trưởng an ninh thuộc Công an huyện Phúc Thọ, Hà Nội) mức án 13 năm tù về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Về trách nhiệm dân sự, tòa buộc bị cáo phải bồi thường nốt 2,4 tỷ đồng cho các bị hại.

Theo cáo trạng, từ năm 2015 - 2017, ông Hải dù không có chức năng, không có khả năng xin học, xin cho người khác vào làm việc trong ngành công an hoặc xin chuyển đổi công tác nhưng bị can đã thông tin gian dối có nhiều quan hệ, có khả năng xin học tại các trường trong ngành công an, xin chuyển đổi công tác.

Do tin tưởng, nhiều người đã chuyển cho ông Hải hơn 3 tỷ đồng để nhờ giúp đỡ. Sau khi nhận tiền, ông Hải không thực hiện công việc như đã hứa mà dùng tiền chi tiêu cá nhân hết.

Trong số các bị hại có anh P. (38 tuổi, đang công tác tại Chi cục quản lý thị trường Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ). Khoảng tháng 7/2015, anh P. được ông Hải nói về việc tháng 10/2015 diễn ra Đại hội Đảng bộ thành phố Hà Nội , sẽ có thay đổi sắp xếp về nhân sự nên có khả năng xin chuyển công tác cho anh P. từ Chi cục quản lý thị trường Phú Thọ về Chi cục quản lý thị trường Hà Nội, với chi phí 650 triệu đồng.

Tin tưởng, anh T. Q. P. đã hai lần chuyển cho bị can Đặng Ngọc Hải 650 triệu đồng như yêu cầu. Một thời gian sau, thấy Hải không xin chuyển việc được, nên anh này đòi tiền nhưng chỉ nhận được 430 triệu đồng.

HĐXX tuyên án bị cáo.

Một bị hại khác là anh N. T. P. đứng ra nhờ Hải xin cho con trai đang theo học hệ Dân sự chuyển sang học hệ đào tạo chính quy tại trường Học viện Cảnh sát nhân dân với chi phí 700 triệu. Sau khi cầm tiền, ông Hải viết giấy biên nhận nhưng quá hạn, bị can không thực hiện mà chiếm đoạt toàn bộ số tiền, rồi bỏ trốn.

Đến ngày 15/10/2021, Đặng Ngọc Hải bị bắt theo lệnh truy nã của cảnh sát. Cơ quan truy tố cáo buộc Hải đã lừa của 7 bị hại với tổng số tiền hơn 3 tỷ đồng.

Tại tòa, cựu cán bộ công an thừa nhận hành vi lừa đảo của mình, xin lỗi các bị hại và bảy tỏ rất hối hận. "Bị cáo phấn đấu, được ghi nhận nhiều thành tích trong ngành nhưng chỉ vì vết trượt này mà mất hết, gia đình ly tán", Hải nói.

Bị cáo khai thêm, từng mang một phần tiền của một trong số các bị hại lên gặp bà H. (cán bộ Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội ) để nhờ lo việc nhưng người này chỉ nhận tiền, không làm gì.

Cơ quan tố tụng cũng thu được một giấy nhận tiền có nội dung "Chị H. nhận của Hải 400 triệu đồng để giải quyết công việc". Cảnh sát làm việc với bà H. và Ban Tuyên giáo Thành ủy nhưng không thể thu thập được tài liệu liên quan chữ ký, chữ viết của bà H. nên tách hành vi này, xử lý sau.

Phía HĐXX khi tuyên án cũng kiến nghị Viện kiểm sát tiếp tục cho điều tra bà H. để xử lý nghiêm theo quy định.