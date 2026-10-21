Hà Nội có hàng chè do vợ một nghệ sĩ cả nước đều biết mặt gây dựng, mỗi năm chỉ mở đúng 6 tháng rồi đóng cửa

Hà Nội vừa chớm lạnh cũng là lúc một hàng bánh trôi tàu lâu năm trên phố Hàng Giầy mở cửa trở lại sau khoảng nửa năm nghỉ bán. Menu chỉ có 3 món, nhưng đây lại là địa chỉ được nhiều thực khách mong chờ mỗi độ thu về.

Giữa hàng loạt hàng quán mở cửa quanh năm ở Hà Nội, có một địa chỉ khá đặc biệt: cứ đến mùa lạnh mới bắt đầu đỏ lửa, còn mùa hè lại đóng cửa suốt nhiều tháng. Điều thú vị là dù chỉ bán khoảng nửa năm, hàng bánh vẫn được đông đảo thực khách nhớ đến, thậm chí có người phải chờ đợi cả mùa để được thưởng thức lại hương vị quen thuộc.

Đó chính là hàng bánh trôi tàu bác Phạm Bằng, nằm trong con ngõ nhỏ trên phố Hàng Giầy, khu phố cổ Hà Nội. Gắn với tên tuổi cố NSƯT Phạm Bằng, quán không chỉ nổi tiếng bởi những bát chè nóng mà còn là địa chỉ lưu giữ ký ức của nhiều thế hệ người Hà thành. Sau khoảng 6 tháng nghỉ bán, ngày 5/10 vừa qua, quán chính thức mở cửa trở lại, đúng thời điểm thời tiết Thủ đô bắt đầu chuyển lạnh.

Ảnh: Bánh trôi tàu bác Phạm Bằng

Quán bánh trôi tàu cứ đến mùa lạnh mới mở cửa, ngày đầu trở lại đã đông khách

Với những người mê bánh trôi tàu ở Hà Nội, tháng 10 không chỉ đánh dấu thời điểm giao mùa mà còn là lúc một hàng chè quen thuộc trở lại sau nhiều tháng vắng bóng. Sau khoảng nửa năm tạm nghỉ, quán bánh trôi tàu bác Phạm Bằng tiếp tục phục vụ thực khách từ buổi chiều, mang theo ba món chè nóng đã làm nên tên tuổi suốt nhiều năm.

Ảnh: Duc Anh Lo Huu

Ngay trong ngày đầu mở bán trở lại, quán đã đón lượng khách đông đúc. Chỉ khoảng 30 phút sau khi bắt đầu bán, mẻ bánh trôi tàu đầu tiên đã hết. Các thành viên trong gia đình phải liên tục chuẩn bị, nặn bánh và nấu những mẻ tiếp theo để kịp phục vụ thực khách.

Điều khiến nhiều người tò mò là quán không duy trì hoạt động quanh năm như phần lớn hàng ăn khác. Theo chia sẻ của gia đình, hàng bánh thường bắt đầu bán từ khoảng tháng 10, khi thời tiết chuyển lạnh, và nghỉ vào mùa nóng. Những món chè ở đây vốn được thưởng thức ngon nhất khi còn nóng hổi, đặc biệt là bánh trôi tàu với phần nước đường gừng cay nhẹ, vì thế lịch bán hàng cũng gắn liền với nhịp chuyển mùa của Hà Nội.

Tháng 10 không chỉ đánh dấu thời điểm giao mùa mà còn là lúc một hàng chè quen thuộc trở lại sau nhiều tháng vắng bóng. Ảnh: Duc Anh Lo Huu

Quán thường phục vụ từ khoảng 15h30 đến 22h. Thay vì mở cửa xuyên suốt để giữ khách, gia đình vẫn duy trì nhịp bán hàng theo mùa đã quen thuộc từ nhiều năm nay. Với khách ruột, chuyện quán nghỉ bán nửa năm không còn quá xa lạ. Họ hiểu rằng muốn thưởng thức một bát bánh trôi tàu đúng vị ở đây thì phải chờ đến khi trời bắt đầu se lạnh.

Cũng bởi vậy, thông tin quán mở cửa trở lại thường được những người yêu thích món ăn này chú ý. Khi Hà Nội bắt đầu có những buổi chiều gió lạnh, hình ảnh một bát chè nóng nghi ngút khói bỗng trở nên hấp dẫn hơn bao giờ hết. Và giữa rất nhiều lựa chọn ăn uống ở phố cổ, hàng bánh nhỏ trong ngõ Hàng Giầy vẫn có sức hút riêng.

Ảnh: Duc Anh Lo Huu

Menu chỉ có 3 món, giá 30.000 đồng/bát nhưng giữ chân khách suốt nhiều năm

Một trong những điều làm nên nét riêng của hàng bánh trôi tàu bác Phạm Bằng là thực đơn gần như không thay đổi. Không chạy theo xu hướng hay liên tục bổ sung món mới, quán chỉ phục vụ ba lựa chọn quen thuộc: bánh trôi tàu, lục tàu xá và chí mà phù. Mỗi món hiện có giá 30.000 đồng/bát.

Ảnh: Hoà Trần

Nghe qua, ba món chè có vẻ khá đơn giản. Thế nhưng, mỗi món lại mang một hương vị riêng, từ vị ngọt cay của gừng, cái bùi béo của đậu xanh đến mùi thơm đặc trưng của mè đen. Đây đều là những món chè nóng có dấu ấn trong văn hóa ẩm thực người Hoa và đã trở thành thức quà quen thuộc của Hà Nội mỗi khi đông về.

Bánh trôi tàu là món được nhiều thực khách tìm đến nhất. Những viên bánh làm từ bột nếp được nặn thủ công, bên trong có phần nhân thơm bùi, thường là mè đen hoặc dừa. Bánh sau khi luộc chín được chan cùng nước đường gừng nóng, tạo nên sự kết hợp giữa lớp vỏ dẻo mềm, phần nhân béo thơm và vị cay ấm nơi đầu lưỡi.

Bánh trôi tàu là món được nhiều thực khách tìm đến nhất.

Một bát bánh thường có hai viên bánh với phần nhân khác nhau, ăn cùng nước đường sánh nhẹ. Khi thời tiết chuyển lạnh, cầm trên tay bát bánh nóng hổi, vừa thổi vừa thưởng thức từng miếng bánh mềm dẻo là trải nghiệm khiến nhiều người nhớ đến món ăn này. Điểm hấp dẫn nằm ở sự giản dị, không cần quá nhiều nguyên liệu cầu kỳ nhưng vẫn đủ tạo nên hương vị khó quên.

Lục tàu xá lại dành cho những ai yêu thích vị bùi, thơm và nhẹ nhàng hơn. Món chè có nguyên liệu chính là đậu xanh nấu nhuyễn, kết hợp cùng các thành phần như hạt sen, mã thầy và vỏ quýt khô. Nhờ đó, bát chè có độ sánh mịn, vị bùi của đậu xanh xen chút thơm dịu, trong khi các nguyên liệu đi kèm tạo nên sự khác biệt so với những món chè đậu xanh thông thường.

Lục tàu xá có nguyên liệu chính là đậu xanh nấu nhuyễn, kết hợp cùng các thành phần như hạt sen, mã thầy và vỏ quýt khô.

Trong khi đó, chí mà phù gây chú ý bởi màu đen đặc trưng của mè đen xay nhuyễn. Chè có kết cấu sánh mượt, vị béo thơm và thường được dùng nóng. Với những ai chưa quen, màu sắc của món ăn có thể tạo cảm giác khá lạ mắt, nhưng đây lại là một trong những món chè truyền thống được nhiều thực khách yêu thích.

Chí mà phù gây chú ý bởi màu đen đặc trưng của mè đen xay nhuyễn.

Ba món, ba hương vị khác nhau nhưng đều có điểm chung là phù hợp để thưởng thức khi trời lạnh. Việc giữ nguyên thực đơn trong thời gian dài cũng tạo nên bản sắc riêng cho hàng bánh. Thay vì khiến khách tò mò bằng những món mới, quán lựa chọn duy trì những hương vị đã gắn bó với thực khách qua nhiều năm.

Hơn cả một hàng chè, đây còn là địa chỉ gắn với ký ức về cố nghệ sĩ Phạm Bằng

Nhắc đến hàng bánh trôi tàu trên phố Hàng Giầy, nhiều người sẽ nhớ ngay đến cố NSƯT Phạm Bằng. Trước khi được biết đến rộng rãi như một địa chỉ ẩm thực quen thuộc, nơi đây vốn là hàng ăn gia đình, gắn với hình ảnh người nghệ sĩ giản dị đứng bán bánh, trực tiếp phục vụ khách trong con ngõ nhỏ.

Cố nghệ sĩ Phạm Bằng qua đời ngày 31/10/2016. Sau sự ra đi của ông, hàng bánh từng tạm ngừng hoạt động, khiến không ít thực khách tiếc nuối vì lo rằng một địa chỉ quen thuộc của Hà Nội sẽ không còn nữa. Đến cuối tháng 11/2017, quán mở cửa trở lại dưới sự tiếp quản của con trai ông là anh Phạm Thanh Tùng cùng các thành viên trong gia đình.

Ảnh: Duc Anh Lo Huu

Việc tiếp tục duy trì hàng bánh không đơn thuần là câu chuyện kinh doanh. Gia đình vẫn giữ những món ăn quen thuộc cùng công thức đã được gây dựng qua nhiều năm, để những thực khách từng biết đến quán từ thời cố nghệ sĩ còn đứng bán có thể tìm lại hương vị cũ.

Từ đó đến nay, cái tên “bánh trôi tàu bác Phạm Bằng” vẫn được nhiều người sử dụng như một cách gọi thân thuộc. Có người biết đến quán vì yêu mến nghệ sĩ, có người được bạn bè giới thiệu, cũng có những thực khách đã gắn bó với món ăn từ nhiều năm trước. Dù bắt đầu từ lý do nào, điều giữ chân họ vẫn là hương vị của những bát chè nóng và cảm giác thân quen khi trở lại con ngõ nhỏ.

Đây cũng là điểm khiến hàng bánh có sức sống riêng giữa phố cổ Hà Nội. Quán không cần liên tục quảng bá hay mở rộng thực đơn, bởi tên tuổi đã được gây dựng qua nhiều năm. Cứ mỗi độ thu về, khi gió lạnh bắt đầu len qua những con phố, hàng bánh lại được nhắc tên như một dấu hiệu quen thuộc báo mùa chè nóng đã trở lại.

Nằm trong con ngõ nhỏ phố cổ, giản dị nhưng khiến nhiều người nhớ mãi

Không gian của hàng bánh không rộng rãi hay được đầu tư theo phong cách hiện đại. Quán nằm trong một con ngõ nhỏ trên phố Hàng Giầy, với những chiếc bàn ghế giản dị và khu vực chế biến ngay gần chỗ khách ngồi. Lối đi trong ngõ vẫn phục vụ sinh hoạt của các hộ dân, tạo nên khung cảnh rất đời thường giữa khu phố cổ đông đúc.

Thay vì mở cửa xuyên suốt để giữ khách, gia đình vẫn duy trì nhịp bán hàng theo mùa đã quen thuộc từ nhiều năm nay.

Chính sự giản dị ấy lại tạo nên nét riêng của địa chỉ này. Khách đến đây không phải để tìm một không gian cầu kỳ hay những món chè được trang trí bắt mắt, mà chủ yếu muốn thưởng thức một bát bánh trôi tàu nóng đúng mùa. Mùi thơm của gừng, hơi nóng bốc lên từ những bát chè và nhịp chuẩn bị liên tục của người bán khiến trải nghiệm ăn uống mang màu sắc rất khác so với những quán chè hiện đại.

Ảnh: Google Review

Vào những ngày trời trở lạnh, bánh trôi tàu vốn đã là món ăn dễ khiến người ta thèm. Nhưng với hàng bánh bác Phạm Bằng, cảm giác mong chờ còn đến từ việc thực khách không thể ghé bất cứ lúc nào trong năm. Mùa bán hàng chỉ kéo dài khoảng nửa năm, nên mỗi lần quán mở cửa trở lại cũng giống như một cuộc hẹn quen thuộc giữa người bán và khách hàng.

Ảnh: Google Review

Nếu có dịp ghé phố cổ Hà Nội trong những tháng cuối năm, thực khách có thể tìm đến địa chỉ này để thưởng thức ba món chè truyền thống. Quán nằm tại số 30 Hàng Giầy, phường Hoàn Kiếm, Hà Nội, thường mở bán từ khoảng 15h30 đến tối trong mùa lạnh. Với những người yêu thích món ăn lâu năm, đây không chỉ là nơi để ăn chè mà còn là một phần ký ức ẩm thực của Hà Nội, được gìn giữ qua nhiều thế hệ.

Một hàng bánh chỉ bán 6 tháng mỗi năm, thực đơn vỏn vẹn ba món, không gian chẳng có gì cầu kỳ nhưng vẫn khiến khách nhớ và tìm đến mỗi khi trời trở lạnh. Có lẽ, sức hút của hàng bánh trôi tàu bác Phạm Bằng nằm chính ở điều đó: giữa nhịp sống luôn thay đổi, vẫn có những hương vị cũ được giữ lại, chờ đúng mùa để tiếp tục làm ấm lòng người Hà Nội.