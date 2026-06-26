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Hà Nội: Cô gái nghi bị 2 thanh niên sàm sỡ, tấn công trước cửa nhà, phải khâu 6 mũi sau 1 câu hỏi

Lam Giang (Tổng hợp)
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Cô gái 24 tuổi vừa đi làm về, đang đứng trước cửa nhà thì bị 2 thanh niên đến tấn công.

Mới đây, thông tin về sự việc một cô gái bị hành hung, sàm sỡ ngay trước cửa nhà, xảy ra vào khoảng 3 giờ sáng ngày 25/6 tại khu vực ngõ 49 Thúy Lĩnh (phường Lĩnh Nam TP Hà Nội) đã khiến dư luận bức xúc.

Theo nội dung đoạn clip trích xuất từ camera an ninh, thời điểm trên, cô gái đi xe máy về trước cổng nhà, đang tìm chìa khóa mở cổng thì bất ngờ có 2 nam thanh niên đi xe máy xuất hiện. Sau đó, 2 người này xuống xe, tiếp cận cô gái, thanh niên ngồi phía sau có cầm vật dài nhọn.

1 trong 2 đối tượng đã tấn công, siết cổ cô gái từ phía sau. Khi nạn nhân gục ngã xuống đường, 2 thanh niên đã lên xe rời đi. Tuy nhiên, chỉ ít giây sau, khi cô gái đang cố bò dậy thì 2 nam thanh niên lại quay lại, tiếp tục khống chế nạn nhân rồi nhanh chóng tẩu thoát. Toàn bộ sự việc diễn ra trong khoảng thời gian hơn 2 phút. Theo gia đình, trong quá trình gây án, 2 đối tượng còn đe dọa và sàm sỡ nạn nhân.

Hà Nội: Cô gái nghi bị 2 thanh niên sàm sỡ, tấn công trước cửa nhà, phải khâu 6 mũi sau 1 câu hỏi - Ảnh 1.

Camera ghi lại diễn biến vụ việc. (Ảnh: Cắt từ clip)

Thông tin trên Tri thức - Znews, anh Xuân Tùng, người đăng tải đoạn clip lên mạng xã hội cho biết, nạn nhân trong vụ việc là H.T.T.M. (SN 2002), em gái anh Tùng.

Anh Tùng chia sẻ, theo lời kể của em gái, 2 thanh niên tiếp cận và hỏi: “Có tiền không, đưa đây”. M. trả lời không có tiền mặt thì bị tấn công như vậy. Sau sự việc, gia đình đã đưa M. đến bệnh viện kiểm trả thương tích và chữa trị. Vụ việc khiến M. phải khâu 6 mũi và suýt gãy một chiếc răng. Hiện sức khỏe cô gái tạm ổn định nhưng tinh thần vẫn còn hoảng loạn, sợ hãi. Sự việc cũng đã được gia đình trình báo công an khu vực, hy vọng sớm tìm ra được 2 kẻ tấn công.

Trao đổi với báo VietNamNet, lãnh đạo Công an phường Lĩnh Nam cho hay đơn vị đang xác minh, điều tra vụ việc trên.

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