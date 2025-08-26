Mới đây, một nhóm các nhà phân tích của ngân hàng đầu tư đa quốc gia Mỹ Goldman Sachs, do Brian Singer dẫn đầu, đã tái khẳng định quan điểm lạc quan của mình về Green Capex (Đầu tư Xanh) của ngành điện Mỹ sau khi Sở Thuế vụ Mỹ (IRS) gần đây làm rõ các quy định về điều kiện hưởng tín dụng thuế điện mặt trời và điện gió theo Đạo luật One Big Beautiful Bill (OBBBA).

"Mặc dù OBBBA sẽ giảm đáng kể chi tiêu của chính phủ ban đầu nhằm kích thích nhiều nguồn đầu tư xanh khác nhau, nhưng chúng tôi vẫn tiếp tục thấy mức đầu tư xanh của ngành điện Mỹ ở mức ổn định. Chúng tôi ước tính là 2.000 tỷ USD vào năm 2023-2032", Brian Singer cho biết.

Ảnh minh họa: Andrew H. Walker/Rex/Shutterstock

Các nhà phân tích nhìn thấy cơ hội đầu tư trên toàn bộ chuỗi cung ứng cơ sở hạ tầng điện và nước, được thúc đẩy bởi nhu cầu điện tăng cao, việc thay thế cơ sở hạ tầng cũ kỹ và tăng cường khả năng phục hồi trước các hiện tượng thời tiết/nhiệt độ khắc nghiệt.

Ngoài ra, các nhà phân tích lưu ý rằng Mỹ đang trên đà chi hàng nghìn tỷ USD để nâng cấp lưới điện và xây dựng nguồn điện mới cho các trung tâm dữ liệu. Tuy nhiên, đầu tư vào xe điện (EV) và một số công nghệ xanh khác có thể đang mất đà do những thay đổi chính sách gần đây, có khả năng khiến tổng vốn đầu tư thấp hơn dự báo ban đầu.

Khoản đầu tư xanh dự kiến 2.000 tỷ USD nhấn mạnh cam kết đáng kể của ngành điện Mỹ đối với năng lượng tái tạo và phát triển cơ sở hạ tầng. Khoản đầu tư này rất quan trọng để đạt được các mục tiêu phát triển bền vững của quốc gia này và đảm bảo độ tin cậy cũng như khả năng phục hồi của cơ sở hạ tầng năng lượng.