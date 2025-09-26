Gọi điện xác nhận chuyển 700 triệu đồng cho trường học nhưng trường quyết không nhận, người phụ nữ báo công an

Khoảng 15h50’ ngày 24/9/2025, Công an phường Hà Đông nhận được tin báo của chị L (trú tại Hà Nội) về việc con trai chị là cháu T.A (SN 2007, sinh viên đại học) gọi điện thông báo chuyển 700 triệu đồng để đi du học. Chị L đã liên hệ nhà trường thì được thông báo trường không có chủ trương đó. Nghi ngờ con trai bị lừa đảo, chị L đã đến cơ quan Công an trình báo.

Nhận định vụ việc có dấu hiệu “bắt cóc online”, Công an phường Hà Đông đã nhanh chóng vào cuộc xác minh. Chỉ sau 30 phút, Công an phường đã xác định cháu T.A đang ở một nhà nghỉ trên địa bàn phường Hà Đông. Lúc này cháu tự khóa trái cửa và rơi vào trạng thái hoảng loạn do bị các đối tượng lừa đảo khống chế, thao túng tâm lý qua mạng suốt một ngày đêm.

Công an phường Hà Đông giải thích thủ đoạn lừa đảo cho nạn nhân

Qua làm việc, nạn nhân nhận cho biết có nhận được cuộc gọi từ một “shipper”. Đối tượng video call cho nam sinh viên thấy kiện hàng vi phạm pháp luật. Sau đó, một người đàn ông mặc trang phục Công an nói cháu T.A liên quan đến đường dây rửa tiền và yêu cầu chuyển tiền để chứng minh không liên quan vụ án. Khi cháu nói không có tiền, đối tượng hướng dẫn gọi cho bố mẹ, bịa chuyện nhà trường có chương trình du học và cần chứng minh năng lực tài chính.

Nhờ trước đó đã được cơ quan Công an tuyên truyền, gia đình đã đến cơ quan Công an trình báo và giải cứu nạn nhân an toàn. Xúc động trước tinh thần trách nhiệm của Công an phường, gia đình cháu T.A đã gửi thư cảm ơn Công an phường đã kịp thời giải cứu cháu T.A về nhà an toàn.

Thư cảm ơn của gia đình gửi Công an phường Hà Đông

Trước tình trạng nhiều người dân, trong đó có nhiều bạn sinh viên bị các đối tượng giả danh Công an đe dọa “bắt cóc online”. Công an thành phố Hà Nội khuyến cáo người dân:

- Nêu cao tinh thần cảnh giác, đồng thời chủ động tuyên truyền cho người thân, bạn bè về phương thức, thủ đoạn của loại tội phạm này.

- Nhà trường cũng cần thường xuyên đẩy mạnh, tuyên truyền cảnh báo các thủ đoạn lừa đảo cho học sinh, sinh viên để nâng cao nhận thức phòng chống lừa đảo.

- Các bạn học sinh, sinh viên, thanh niên cần tự trang bị cho mình kỹ năng nhận diện chiêu trò lừa đảo để không mắc bẫy các đối tượng xấu. Tuyệt đối không cung cấp thông tin cá nhân, tài khoản, mã số sinh viên cho người lạ.

Không làm theo hướng dẫn qua điện thoại, mạng xã hội từ những người tự xưng Công an, Viện kiểm sát, Tòa án…

- Cha mẹ khi được yêu cầu chuyển tiền cho con có dấu hiệu bất thường phải trực tiếp liên hệ, kiểm tra xác minh kỹ thông tin.

- Khi phát hiện các trường hợp có dấu hiệu lừa đảo người dân cần báo ngay cơ quan Công an nơi gần nhất để kịp thời ngăn chặn, không để hậu quả đáng tiếc xảy ra.



