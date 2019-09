Gọi chồng dậy đi làm, vợ phát hiện chồng treo cổ ở cầu thang

Vụ việc được phát hiện vào khoảng 6g ngày 9/9 tại một phòng trọ nằm trên đường An Thạnh 15, phường An Thạnh, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương. Thời điểm trên, vợ của anh Thạch Rốt (39 tuổi, quê tỉnh Trà Vinh) gọi chồng dậy để đi làm như thường ngày nhưng không thấy trả lời.



Công an lấy lời khai nhân chứng vụ việc.

Người vợ vừa bước chân từ gác xuống thì tá hoả phát hiện nạn nhân treo cổ tại cầu thang. Quá hoảng sợ, người vợ liền hô hoán hàng xóm tới ứng cứu thì nạn nhân đã chết.

Sự việc nhanh chóng được trình báo lên cơ quan công an. Nhận tin báo, công an thị xã Thuận An cùng các đơn vị nghiệp vụ có liên quan đã có mặt lấy lời khai nhân chứng đồng thời khám nghiệm hiện trường vụ việc.

Được biết, nạn nhân đã có vợ và một con gái được 5 tuổi. Thời gian gần đây hai vợ chồng cũng không xảy ra chuyện gì dẫn đến mâu thuẫn.

Nguyên nhân dẫn đến cái chết của nạn nhân đang được công an thị xã Thuận An tiếp tục điều tra làm rõ.