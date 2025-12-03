Giúp việc tối nào cũng thì thầm với bố chồng trong bếp, con dâu nghe lén liền chết sững vì đoạn đối thoại

Những cuộc thì thầm đáng ngờ trong căn bếp của bố chồng và cô giúp việc

Theo Sohu, trong hơn một tháng, chị Lý ở Vân Nam, Trung Quốc không đếm nổi bao nhiêu lần bắt gặp cảnh tượng khiến mình khó chịu. Đó là cứ dọn dẹp xong bữa tối, cô giúp việc Tiểu Ngô lại đi theo ông Trương (bố chồng cô Lý), 76 tuổi vào bếp. Cánh cửa khép lại, ánh đèn vàng hắt xuống hai bóng người ngồi kề nhau, nói gì đó rất khẽ.

Ban đầu vài phút, sau kéo dài đến hơn nửa giờ. Lạ hơn nữa, cứ mỗi lần chị Lý bước vào, cả hai lập tức im bặt, ánh mắt hơi lúng túng.

"Anh thấy không, bố và cô ta… thân quá mức," chị Lý nói nhỏ với chồng, lòng đầy bất an. Anh gạt đi, nhưng đến lần thứ ba tận mắt thấy bố và giúp việc rì rầm trong bếp, anh cũng bắt đầu nghi.

Họ dặn nhau đừng vội làm lớn chuyện. Nhưng cảm giác trong nhà lúc này như lơ lửng một đám mây mờ tối khiến ai cũng thấy có điều bất thường.

Cứ dọn dẹp xong bữa tối, cô giúp việc Tiểu Ngô lại đi theo ông Trương (bố chồng cô Lý), 76 tuổi vào bếp. (Ảnh: Sohu)

Một đêm, khi nghe tiếng cựa quậy trong bếp, vợ chồng chị Lý lặng lẽ đứng ngoài cửa. Qua khe hở, họ nghe rất rõ giọng Tiểu Ngô:

"Ông đừng cố chịu nữa… huyết áp tối nay cao lắm."

Và giọng ông Trương nhỏ, lẫn chút ngại ngùng:

"Đừng nói với bọn trẻ, chúng còn bận."

Hai vợ chồng sững người. Sự nghi ngờ trong họ giờ chuyển thành nỗi băn khoăn khó gọi tên.

Sáng hôm sau, chị Lý mở tủ bếp và phát hiện một cuốn sổ nhỏ bên trong có giờ uống thuốc, chỉ số huyết áp, ghi chép từng ngày, nét chữ của Tiểu Ngô. Bên cạnh là hộp thuốc mới mua.

Sự thật phía sau "bí mật bếp núc"

Khi được hỏi thẳng, Tiểu Ngô im lặng rất lâu rồi mới nói: "Ông chủ bị tăng huyết áp và rối loạn nhịp tim. Có vài lần ông suýt ngã. Tôi khuyên ông nói với gia đình nhưng ông không muốn làm phiền, sợ anh chị lo lắng."

Cô còn kể rằng mỗi tối ông đều chóng mặt, nên cô theo dõi huyết áp và chế lại bữa ăn để giảm muối, giảm dầu. Hai người thì thầm trong bếp vì… ông sợ con dâu nghĩ sai.

Chưa kịp để chị Lý nói lời xin lỗi, một buổi sáng, ông Trương choáng váng rồi đổ xuống ngay trước hiên nhà. Tiểu Ngô đang phơi đồ lập tức chạy đến, đo huyết áp, đỡ ông nằm nghiêng, gọi cấp cứu và theo sát từng phút.

Bác sĩ nói: "Nếu không sơ cứu đúng cách và gọi kịp thời, có khả năng ông đã bị tai biến nặng."

Khoảnh khắc đó, chị Lý đứng cạnh mà chân run lên. Tất cả những nghi ngờ, khó chịu, những ánh mắt soi xét dành cho Tiểu Ngô trong suốt thời gian qua… bỗng như tát ngược vào chính chị.

Nhờ có sự chăm sóc của cô giúp việc mà bố chồng cô Lý đã mạnh khỏe. (Ảnh: Sohu)

Ông Trương tỉnh lại, nắm tay Tiểu Ngô, mắt đỏ hoe: "Cô cứu tôi một lần nữa rồi… Tôi nợ cô quá nhiều."

Gia đình đề nghị tăng lương, thưởng thêm, thậm chí muốn giúp cô học thêm chứng chỉ điều dưỡng. Nhưng cô chỉ cười, lắc đầu: "Tôi mất cha vì phát hiện bệnh muộn. Tôi không muốn điều đó xảy ra với bất kỳ ai nữa."

Tối hôm đó, lần đầu tiên sau nhiều tuần, căn bếp lại sáng đèn nhưng không còn sự nghi kỵ nào. Chỉ có tiếng nồi niêu quen thuộc và giọng cười nhẹ nhõm của ông Trương.

Câu chuyện được chia sẻ hàng triệu lượt trên mạng Trung Quốc, bởi nó chạm đến nỗi sợ phổ biến trong nhiều gia đình: chúng ta thường nhìn mọi điều bằng ánh mắt cảnh giác, nhưng đôi khi chính cái nhìn ấy lại che mất sự tử tế ngay bên cạnh.

Người giúp việc mà họ nghi ngờ hóa ra lại là người giữ mạng sống của bố họ. Một tiếng thì thầm trong bếp có thể là bí mật, nhưng cũng có thể là sự chăm sóc âm thầm mà không ai đủ tinh ý để nhận ra.

Theo Sohu, Sina