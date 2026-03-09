Giữa bối cảnh chiến sự Iran, lịch sử chứng khoán Việt lặp lại sau 6 năm, điều gì đang chờ đợi phía trước?

Sáng nay (9/3), thị trường chứng khoán Việt Nam mở cửa trong trạng thái rung lắc mạnh khi chỉ số VN-Index lao dốc mạnh ngay từ đầu phiên, có thời điểm mất hơn 100 điểm, (tương đương -5,71%), xuyên thủng mọi ngưỡng hỗ trợ để rơi thẳng xuống mốc 1.666,85 điểm.

Diễn biến này nhanh chóng gợi nhớ tới một ngày đặc biệt trong lịch sử: 9/3/2020 – cũng là một ngày thứ Hai, khi VN-Index giảm 6,28% giữa cú sốc toàn cầu do đại dịch COVID-19.

VN-Index “bốc hơi” mạnh

Tại rổ cổ phiếu blue-chips, VN30-Index bốc hơi tới 121,01 điểm (-6,35%), lùi về mốc 1.783,18 điểm. Khi nhóm trụ cột này lao dốc, tảng đá nặng đã kéo sập tất cả chỉ số chung.

Theo ghi nhận từ thị trường, áp lực bán xuất hiện ngay từ đầu phiên sáng 9/3, kéo VN-Index rơi sâu. Tâm lý lo ngại khiến lực cầu gần như về 0, tạo ra tình trạng chỉ có người bán, không có người mua ở hàng loạt cổ phiếu, kể cả những cổ phiếu vốn hóa lớn.

Nguyên nhân chính được cho là tâm lý lo ngại rủi ro địa chính trị gia tăng, khi căng thẳng tại Trung Đông leo thang liên quan đến Iran, đẩy giá năng lượng toàn cầu tăng vọt.

Chỉ trong thời gian ngắn, giá dầu chuẩn quốc tế Brent crude oil đã tăng mạnh, có lúc tiến sát 115 USD/thùng , khiến giới đầu tư lo ngại nguy cơ lạm phát toàn cầu quay trở lại.

Một sự trùng hợp đáng suy nghĩ: 9/3/2020

Điều khiến nhiều nhà đầu tư chú ý là sự trùng hợp gần như kỳ lạ của lịch sử thị trường.

Cách đây tròn 6 năm , cũng vào thứ Hai ngày 9/3/2020 , VN-Index giảm 6,28% , cổ phiếu nằm sàn hàng loạt khi đại dịch COVID-19 bùng phát toàn cầu.

Ngày hôm đó, Mỹ cũng chứng kiến cú sụt mạnh của thị trường chứng khoán (khoảng 7%). Hệ thông sau đó đã buộc phải kích hoạt cơ chế ngắt giao dịch (circuit breaker) để ngăn đà giảm.

Tuy nhiên, bối cảnh kinh tế lúc đó và hiện tại lại hoàn toàn khác nhau.

Thị trường biến động mạnh, nhiều nhà đầu tư chứng kiến tài khoản chuyển từ lãi sang lỗ. Ảnh: TTO

Năm 2020: Giá vàng chỉ khoảng 1.700 USD/ounce và giá dầu rơi xuống khoảng 35 USD/thùng. Thời điểm đó, thị trường lo sợ suy thoái vì đại dịch, khiến nhu cầu năng lượng sụt giảm mạnh.

Còn hiện nay, giá vàng đã vượt ngưỡng 5.000 USD/ounce và giá dầu đã tiến sát 115 USD/thùng.

Theo nhiều chuyên gia, nếu giá dầu duy trì ở mức cao trong thời gian dài, lạm phát tại Việt Nam có thể tăng cao, tạo thêm áp lực lên chính sách tiền tệ và thị trường tài chính.

Điều đáng chú ý là sau cú sụt mạnh ngày 9/3/2020, thị trường chứng khoán Việt Nam lại bước vào một chu kỳ tăng dài hạn. Cụ thể, sau cú sốc Covid-19 năm 2020, VN-Index nhanh chóng bước vào chu kỳ tăng mạnh. Từ vùng đáy khoảng 650 điểm vào tháng 3/2020, chỉ số này đã leo lên hơn 1.500 điểm vào đầu năm 2022, đánh dấu một trong những giai đoạn tăng trưởng mạnh nhất trong lịch sử thị trường chứng khoán Việt Nam.

Chính vì vậy, cú giảm sâu sáng 9/3 năm nay khiến nhiều nhà đầu tư đặt ra một câu hỏi lớn: Liệu đây chỉ là một cú sốc ngắn hạn trong bối cảnh chiến sự và giá dầu tăng vọt – hay lại là điểm khởi đầu của một chu kỳ mới?

Câu trả lời, như thường lệ trên thị trường chứng khoán, chỉ có thời gian mới có thể xác nhận.