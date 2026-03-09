Giữa lúc giá xăng dầu tăng chóng mặt, 300 - 400 triệu thùng dầu dự trữ sắp được tổ chức này tung ra

Để ứng phó với tình hình phức tạp do giá dầu tăng cao vì chiến sự ở Iran, các bộ trưởng Tài chính của G7 đã tổ chức cuộc họp khẩn trong hôm nay - ngày 9/3 - để thảo luận khả năng giải phóng dầu từ kho dự trữ chiến lược toàn cầu nhằm ổn định nguồn cung năng lượng.

Cân nhắc tung ra 300–400 triệu thùng dầu

Phương án đang được thảo luận trong cuộc họp quan trọng này là tung ra khoảng 300 - 400 triệu thùng dầu từ kho dự trữ chiến lược của các quốc gia thành viên. Lượng dầu này tương đương khoảng 25–30% trong tổng số hơn 1,2 tỷ thùng dự trữ công cộng mà các nước thuộc Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) đang nắm giữ.

Nếu được triển khai, đây có thể trở thành một trong những đợt xả kho dầu dự trữ lớn nhất trong nhiều năm, nhằm nhanh chóng bổ sung nguồn cung cho thị trường và giảm áp lực tăng giá năng lượng.

Ảnh: Kyodo/TTXVN

Cuộc họp còn có sự tham gia của Giám đốc điều hành IEA Fatih Birol, với mục tiêu đánh giá tác động của xung đột liên quan đến Iran đối với thị trường năng lượng toàn cầu và tìm biện pháp ứng phó.

Giá dầu tăng sốc vì căng thẳng Trung Đông

Động thái này diễn ra trong bối cảnh thị trường dầu mỏ toàn cầu đang biến động mạnh. Chỉ trong thời gian ngắn, giá dầu Brent và WTI đã tăng hơn 25–30%, có thời điểm vượt 115–118 USD/thùng, mức cao nhất kể từ sau cú sốc năng lượng năm 2022.

Nguyên nhân chủ yếu đến từ lo ngại nguồn cung dầu từ Trung Đông bị gián đoạn khi căng thẳng quân sự leo thang, đặc biệt liên quan đến Iran và các tuyến vận tải năng lượng quan trọng tại khu vực Vùng Vịnh.

Kho dự trữ dầu chiến lược của các nước thuộc IEA được thiết lập từ năm 1974 sau cuộc khủng hoảng dầu mỏ toàn cầu. Đây được xem là “van an toàn” của thị trường năng lượng , cho phép các nước tiêu thụ lớn phối hợp xả kho trong những giai đoạn nguồn cung bị gián đoạn.

Trong lịch sử, cơ chế này chỉ được kích hoạt khoảng 5 lần, gần nhất là vào năm 2022 sau khi xung đột Nga – Ukraine khiến giá dầu toàn cầu tăng mạnh.

Nếu G7 chính thức thông qua kế hoạch giải phóng 300 - 400 triệu thùng dầu, động thái này có thể giúp trấn an thị trường, giảm áp lực tăng giá xăng dầu và hạn chế nguy cơ lạm phát lan rộng trên toàn cầu trong thời gian tới.

Việt Nam theo dõi sát thị trường, tăng cường bình ổn

Tại Việt Nam, cơ quan quản lý cho biết đang theo dõi sát diễn biến giá dầu thế giới để chủ động điều hành thị trường trong nước.

Lực lượng quản lý thị trường cũng được yêu cầu tăng cường kiểm tra, ngăn chặn tình trạng đầu cơ, găm hàng xăng dầu, bảo đảm nguồn cung ổn định cho sản xuất và tiêu dùng.

Theo giới chuyên gia, nếu kế hoạch xả kho dầu của G7 được triển khai, nguồn cung bổ sung có thể giúp giảm áp lực tăng giá xăng dầu trên thị trường quốc tế, từ đó góp phần hỗ trợ công tác điều hành giá trong nước, hạn chế nguy cơ lạm phát lan rộng.