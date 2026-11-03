Giới chiến lược phương Tây xem Kaliningrad là bẫy đối với Nga, đồng thời cảnh báo vùng này có thể trở thành mục tiêu số 1.

Các nhà chiến lược phương Tây coi khu vực Kaliningrad là một cái bẫy đối với Nga, vì trong trường hợp xảy ra một cuộc tấn công vào vùng lãnh thổ tách rời này, nơi đây được cho là sẽ không thể trụ vững trong thời gian dài.

Như thế, Lực lượng Vũ trang Nga sẽ phải tự mở đường từ "đất liền" - hoặc qua các nước Baltic hoặc từ Belarus qua hành lang Suvalki - một đoạn dài khoảng 100km giữa Ba Lan và Lithuania.

Theo các nhà phân tích, chính tại các khu vực này, các lực lượng Nga có thể bị "đánh bại" nếu được chuẩn bị kỹ lưỡng cho điều đó.

Đồng thời, cách tiếp cận chiến lược này được che đậy bằng những lập luận của các chuyên gia và chính trị gia phương Tây về mối đe dọa từ Nga đối với các quốc gia Baltic và Ba Lan.

Trong những năm gần đây, chúng được bổ sung bởi các kết luận về sự nguy hiểm của chính Kaliningrad.

Tờ Breaking Defense viết: "Kaliningrad trao cho Nga cơ hội mở rộng mối đe dọa vào sâu trong Tây Âu, đặt các thủ đô, hạ tầng then chốt và các cơ sở dân sự ở xa biên giới phía Đông vào rủi ro".

Tờ báo chỉ ra rằng Ukraine - nơi đang chịu các đợt tập kích liên tục, có khoảng cách đến Nga tương đương với khoảng cách từ đa số các nước Tây châu Âu đến Kaliningrad.

Từ đây, Lực lượng Vũ trang Nga có thể tấn công các mục tiêu ở xa bằng drone, hệ thống phóng loạt, tên lửa chiến thuật-chiến dịch và tên lửa đạn đạo.

Đặc biệt, hệ thống tên lửa OTRK Iskander có khả năng mang đầu đạn hạt nhân, các tiểu đoàn S-400, nhiều hệ thống tên lửa bờ biển khác nhau, Hạm đội Baltic của Hải quân Nga với các vũ khí thông thường và hệ thống vũ khí hạt nhân, cũng như "hạm đội bóng tối" được cho là mang theo drone Gerbera trên các tàu chiến đều đang tập trung tại đây.

Kaliningrad với tư cách là một "hàng không mẫu hạm không thể chìm" mang theo một kho vũ khí chiến đấu ấn tượng trên tàu. Do đó, cần phải cố gắng thuyết phục Nga rằng việc giảm gia tăng quân sự ở khu vực này là vì lợi ích tốt nhất của Nga.

Tờ báo chỉ ra trên bối cảnh tái trang bị vũ khí cho các quân đội châu Âu, các nhà lãnh đạo EU cần chỉ ra cho Điện Kremlin rằng: "Mối đe dọa do Kaliningrad gây ra đối với châu Âu có nghĩa là nó sẽ trở thành mục tiêu số một".

Do đó, cần phải yêu cầu Nga "giảm bớt vũ khí và tăng cường sự minh bạch tại Kaliningrad".

Theo tác giả bài báo, điều đầu tiên cần làm là giới hạn số lượng bệ phóng Iskander, di dời đầu đạn hạt nhân khỏi khu vực, cấm triển khai các tên lửa đặt trên mặt đất có tầm bắn hơn 500km, hạn chế các cuộc tập trận đột xuất dọc biên giới Ba Lan và Lithuania và quay trở lại các biện pháp minh bạch, nghĩa là khôi phục các cuộc thanh tra.

"Việc phi quân sự hóa Kaliningrad sẽ là điều kiện tối ưu cho an ninh của cả 2 bên. Nếu không, nơi đây sẽ là mục tiêu đầu tiên trong một cuộc chiến mà không bên nào mong muốn", tờ Breaking Defense viết.