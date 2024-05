Giáo viên mầm non nghi đánh cháu bé hàng xóm dã man: Từng đi điều trị bệnh tâm thần?

Liên quan đến sự việc một người phụ nữ đánh cháu bé hàng xóm dã man gây phẫn nộ trong dư luận, mới đây thông tin trên báo VietNamNet, Chủ tịch UBND thị trấn Ít Ong (huyện Mường La, tỉnh Sơn La) - ông Trần Hải Sơn cho biết, cơ quan công an đã vào cuộc làm rõ vụ việc bé gái 8 tuổi trên địa bàn bị hành hung.

Người phụ nữ nghi đánh cháu bé là bà L.T.L., giáo viên mầm non đang làm việc tại thị trấn Ít Ong. Gia đình bà L. cho rằng bà này từng có thời gian đi điều trị tâm thần, tuy nhiên việc này phải đợi kết luận từ cơ quan chức năng, ông Sơn cho biết thêm.

Diễn biến vụ cháu bé 8 tuổi bị hàng xóm đánh được camera ghi lại. (Ảnh: Cắt từ clip)

Trước đó, công an huyện, công an thị trấn, UBND thị trấn Ít Ong đã làm việc với cô giáo mầm non nói trên. Cơ quan công an đang xác minh, làm rõ vụ việc và sẽ báo cáo khi có kết quả.

Hôm qua (11/5), mạng xã hội xôn xao đoạn clip ghi lại cảnh một bé gái 8 tuổi chạy từ trong nhà ra đường chơi thì bị một người hàng xóm chặn lại, đánh túi bụi, mặc cho đứa trẻ gào khóc, xin lỗi. Người phụ nữ này chỉ dừng tay khi có nhiều người đến can ngăn.

Sau khi bị đánh, cháu bé hoảng loạn và bị đau đầu.