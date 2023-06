Giao tiếp với người chết qua điện thoại di động?

Từng có một số nỗ lực giao tiếp với linh hồn qua cầu cơ, đồng cốt, ngoại cảm… nhưng không được công nhận dưới góc nhìn khoa học. Mới đây, một nhóm các nhà nghiên cứu đã được tài trợ để tiến hành một dự án có tên là “Liên lạc với thế giới bên kia qua điện thoại di động”. Liệu ý tưởng kỳ lạ này có thành hiện thực?

Những cuộc gọi từ “thế giới bên kia”

Nghiên cứu về điện thoại di động giao tiếp tâm linh là sản phẩm trí tuệ của Tiến sĩ Imants Baruss, Giáo sư Tâm lý học tại Đại học Western ở thành phố London Ontario, Canada.

Ngoài giảng dạy các khóa học về ý thức, tâm lý trong tôn giáo, ông còn là tác giả của tám quyển sách, và tác phẩm mới nhất của ông tập trung vào lĩnh vực nghiên cứu tâm linh - Death as an Altered State of Consciousness: A Scientific Approach (Cái chết như một trạng thái thay đổi của ý thức: Một cách tiếp cận khoa học) dự trù ra mắt vào tháng 7/2023.

Phần giới thiệu sách, có đoạn: “Trong quyển sách hấp dẫn này, các hiện tượng đa dạng liên quan đến cái chết, chẳng hạn như giao tiếp sau khi chết và trải nghiệm cận tử, được xem xét qua lăng kính khoa học…”.

Các cuộc gọi được cho là từ người chết đã xuất hiện từ buổi bình minh của điện thoại. Nhà phát minh nổi tiếng Thomas Edison từng đưa ra giả thuyết về thế giới linh hồn và công bố ý tưởng trò chuyện với hồn ma qua điện thoại. Năm 1920, ông gây chấn động khi tuyên bố đang chế tạo một thiết bị để xem những người đã rời bỏ thế gian có thể giao tiếp với chúng ta hay không.

Tuy nhiên, không có bằng chứng cho thấy chiếc máy của Edison phát hiện được hồn ma. Sau khi Edison qua đời, nhiều người đã thất bại trong việc tìm kiếm bản thiết kế “điện thoại linh hồn” để cải tiến, thử nghiệm.

Nhà văn chuyên về lĩnh vực kinh dị Dean Koontz đã tiết lộ trên tạp chí Psychology Today trải nghiệm của bản thân qua một cuộc gọi điện thoại từ mẹ ông, người đã chết hơn 20 năm, cảnh báo ông phải cẩn thận trong những ngày tới.

Đây là lời khuyên đúng đắn vì hai ngày sau đó, Koontz đến thăm cha mình tại một viện dưỡng lão và ông già Koontz đã tìm cách tấn công con trai bằng một con dao được giấu kín. May mắn là Dean tránh được và tước vũ khí của bố.

Trường hợp khác, bố của nữ diễn viên, ca sĩ người Mỹ gốc Anh, Ida Lupino, chết ở London trong Thế chiến thứ Hai mà không để lại lời trăng trối nào. Sáu tháng sau đó, ông được cho là đã gọi điện thoại cho Lupino để cung cấp thông tin về những vấn đề liên quan đến bất động sản của ông cùng nơi giữ những giấy tờ quan trọng mà không ai biết.

Đây chỉ là hai trong rất nhiều ví dụ về các cuộc gọi dường như đến từ thế giới bên kia. Và giờ đây, bí ẩn này đã chuyển từ điện thoại cố định sang điện thoại di động.

Công nghệ mới hỗ trợ tâm linh

Điện thoại di động có thể liên lạc với người chết?

TS Baruss và Durra Kadiragha, sinh viên Khoa học Sức khỏe từ Đại học Western, đã thực hiện một nghiên cứu thí điểm với 21 người tham gia, trong đó từng nhận được các cuộc gọi điện thoại (35%), ảnh hoặc video (20%), tin nhắn văn bản (20%), âm thanh không rõ ràng trong cuộc gọi điện thoại hoặc trong hộp thư thoại (15%), giọng nói không liên quan trong cuộc gọi điện thoại (10%), từ gia đình hoặc bạn bè đã qua đời.

Những phát hiện sau đó đã được trình bày tại một cuộc họp chung giữa Hiệp hội Khám phá Khoa học và Hiệp hội Cận tâm lý học vào tháng 7/2021 và là một phần trong cuốn sách sắp xuất bản của ông.

Baruss đã được trao một khoản tài trợ trị giá 44.500 USD từ Quỹ BIAL để tiến hành cuộc nghiên cứu. Quỹ này được thành lập vào năm 1994 bởi Công ty Dược phẩm BIAL và Hội đồng Hiệu trưởng các trường đại học ở Bồ Đào Nha, với sứ mệnh thúc đẩy nghiên cứu khoa học về con người từ khía cạnh thể chất lẫn tinh thần.

Đây là nghiên cứu liên quan đến công nghệ mới, Baruss thừa nhận chúng ta vẫn chưa hiểu hết về điện thoại di động. Bất kỳ ai sử dụng điện thoại cũng có thể nhận được những cuộc gọi bí ẩn từ số “ngoài vùng” hoặc số “có thể là spam”.

“Điện thoại bị cấn khi để trong túi quần” có thể giải thích cho một số cuộc gọi này, nhưng những giọng nói bí ẩn nghe giống như của một người thân yêu đã khuất gây bối rối, đáng sợ cho không ít người.

Trong khi đó, một nghiên cứu trên tạp chí Anthropology của Australia tiết lộ, tại một ngôi làng xa xôi của người Ambonwari ở Papua New Guinea bị cô lập với phần còn lại của thế giới trong hơn 60.000 năm, cư dân từ lâu đã tin vào khả năng nói chuyện với người đã khuất, tin có thể giao tiếp với thế giới linh hồn trong giấc mơ, ảo cảnh và trạng thái xuất thần từ các nghi lễ đặc biệt.

Sự ra đời của công nghệ mới đã mở ra cho người Ambonwari những khả năng mới. Họ được làm quen với điện thoại di động vào năm 2007 và tin rằng chúng sẽ giúp liên lạc với những người thân đã khuất, qua số điện thoại được cung cấp từ những thầy lang.

Tại sao một số người nghĩ rằng họ đang nhận được các cuộc gọi qua điện thoại di động từ người thân và bạn bè đã chết, trong khi những người khác cho rằng bí ẩn này là do “điện thoại bị cấn”, trục trặc kỹ thuật, hoặc trò đùa và các lý do phi tâm linh khác? Đây chính là những điều mà TS Baruss và các đồng nghiệp hy vọng sẽ giải đáp được qua cuộc nghiên cứu mới này.

Theo Mysteriousuniverse