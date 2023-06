Chùm ảnh: Nắng nóng "thiêu đốt" quốc gia đông dân nhất thế giới, khiến ít nhất 100 người thiệt mạng

Theo The Guardian, chỉ trong vài ngày qua, nhiều vùng tại Ấn Độ đã phải hứng chịu cái nóng như "thiêu đốt" do nhiệt độ chạm ngưỡng 43 đến 45 độ C. Trong ngày 18/6, nhiệt độ cao nhất đo được tại đây lên tới 43 độ C, cao hơn 5 độ C so với bình thường. Trong khi đó, độ ẩm là 25%, càng khiến bầu không khí trở nên ngột ngạt.

Số liệu được công bố cho thấy, chỉ trong vài ngày, cái nóng oi ả đã khiến ít nhất 100 người thiệt mạng tại Uttar Pradesh và miền đông Bihar, hai bang đông dân nhất của đất nước này.

Nhiệt độ cao cùng độ ẩm thấp khiến cái nóng càng trở nên khắc nghiệt

Các nhà chức trách cho biết trước đó họ đã phát cảnh báo nắng nóng yêu cầu người dân ở trong nhà vào buổi sáng, đặc biệt là những người trên 60 tuổi và người có nhiều bệnh lý. Tuy nhiên, một quan chức y tế ở Ballia - khu vực thuộc Uttar Pradesh - cho biết rằng chỉ trong ba ngày qua, đã có khoảng 300 bệnh nhân được đưa vào bệnh viện địa phương do bệnh tình của họ trở nên trầm trọng hơn vì nắng nóng.

Những người thiệt mạng đa phần đều trên 60 tuổi và có nhiều bệnh lý

Do tình hình nghiêm trọng, chính quyền đã hủy đơn xin nghỉ phép của nhân viên y tế ở Ballia và cung cấp thêm giường bệnh trong khu cấp cứu để đáp ứng lượng bệnh nhân ngày càng đông. Các quan chức cho biết hầu hết các bệnh nhân nhập viện đều từ 60 tuổi trở lên và thường có các triệu chứng sốt cao, nôn mửa, tiêu chảy, khó thở và các vấn đề liên quan đến tim.

RS Pathak, một cư dân của Ballia, người đã mất cha vào hôm 18/06 vừa qua, cho biết anh đã chứng kiến lượng bệnh nhân đến khoa cấp cứu của bệnh viện ngày càng đông khi đang chăm sóc cha mình.

"Điều này chưa bao giờ xảy ra ở Ballia. Tôi chưa bao giờ thấy người chết vì nắng nóng với số lượng lớn như vậy. Mọi người sợ mạo hiểm ra ngoài. Các con đường và khu chợ phần lớn bị bỏ hoang" - anh chia sẻ.

Người thân chăm sóc một bệnh nhân nằm trên cáng trong khuôn viên của một bệnh viện ở quận Ballia, phía bắc bang Uttar Pradesh

Thông thường, các tháng mùa hè (từ tháng 4 đến tháng 6) thường là thời điểm nắng nóng nhất ở Ấn Độ nhưng trong một thập kỷ qua, nắng nóng ở đây cho thấy dấu hiệu ngày càng càng gay gắt hơn. Không chỉ nắng nóng, hơn 1,4 tỷ người tại quốc gia này còn phải đối mặt với việc thiếu nước sinh hoạt trầm trọng vào mùa hè.

Tháng 4 vừa qua, tại Ấn Độ cũng ghi nhận nắng nóng khủng khiếp khiến 13 người thiệt mạng tại một sự kiện ở thủ đô tài chính Mumbai. Để đối phó với tình trạng này, một số bang đã phải đóng cửa tất cả các trường học trong vòng một tuần.

Nhiều người phải bịt kín để tránh nắng nóng

Người phụ nữ mang theo một chiếc vại đất dùng để đựng nước sinh hoạt

Nhiều người và cả động vật phải "trốn" nóng trong bóng râm

Người phụ nữ giải nhiệt tạm thời bằng hoa quả

Nhiều người dân chật vật đối phó với cái nóng oi bức

Nắng nóng khiến mực nước tại sông Dhasaan, bang Madhya Pradesh giảm

Nguồn: The Guardian - Ảnh: AP