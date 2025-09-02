Giáo sư Đại học Thanh Hoa tham gia dẫn dắt phát triển lĩnh vực AI tại Việt Nam

Theo thông tin từ Đại học Quốc gia (ĐHQG) Hà Nội, nhận lời mời của GS Lê Quân, Giám đốc ĐHQG Hà Nội , ông Đường Kiệt (Tang Jie) - giáo sư hàng đầu tại Đại học Thanh Hoa (Trung Quốc) sẽ đảm nhiệm vai trò Viện trưởng danh dự Viện Nghiên cứu ứng dụng Trí tuệ nhân tạo trong Phát triển bền vững thuộc Công viên Công nghệ cao và Đổi mới sáng tạo, ĐHQG Hà Nội.

GS Đường Kiệt - Viện trưởng danh dự Viện Nghiên cứu ứng dụng Trí tuệ nhân tạo trong Phát triển bền vững thuộc Công viên Công nghệ cao và Đổi mới sáng tạo, ĐHQG Hà Nội.

GS Đường Kiệt được biết đến là một trong những nhà khoa học hàng đầu thế giới trong lĩnh vực AI, đặc biệt ở các hướng nghiên cứu về khai thác dữ liệu, học máy, mạng xã hội và đồ thị tri thức. Ông là "cha đẻ" của nền tảng học thuật AMiner - hệ thống có ảnh hưởng toàn cầu, thu hút hàng chục triệu lượt truy cập từ hơn 220 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Bên cạnh đó, ông Đường Kiệt còn là người dẫn dắt các dự án AI quy mô lớn của Trung Quốc như mô hình ngôn ngữ GLM-130B với 130 tỷ tham số và siêu mô hình "Wudao" hàng nghìn tỷ tham số, góp phần khẳng định vị thế tiên phong của Trung Quốc trong kỷ nguyên AI.

Với những đóng góp đột phá trong lĩnh vực AI, đặc biệt trong các nghiên cứu về khai thác dữ liệu, học máy và mạng xã hội, GS Đường Kiệt sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc định hướng chiến lược phát triển lĩnh vực này tại ĐHQG Hà Nội.

Sự tham gia của ông giúp được kỳ vọng sẽ giúp ĐHQG Hà Nội phát triển một hệ thống nghiên cứu và ứng dụng AI có tính bền vững, phục vụ các lĩnh vực chiến lược như bảo vệ môi trường, phát triển kinh tế xanh, y tế và đô thị thông minh.

Ông sẽ đồng hành cùng Viện Nghiên cứu ứng dụng Trí tuệ nhân tạo trong Phát triển bền vững trong việc xây dựng các giải pháp AI không chỉ nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển công nghệ mà còn đảm bảo những giải pháp này có tác động tích cực và lâu dài đối với cộng đồng và môi trường.

Giám đốc ĐHQG Hà Nội Lê Quân và Chủ tịch Hội đồng Đại học Thanh Hoa Khưu Dũng ký kết và trao văn bản thỏa thuận hợp tác về trao đổi sinh viên giữa hai đại học.

ĐHQG Hà Nội khẳng định, sự đồng hành của GS Đường Kiệt cùng các hoạt động khoa học của ĐHQG Hà Nội như minh chứng rõ nét cho hiệu quả hợp tác giữa ĐHQG Hà Nội và Đại học Thanh Hoa.

ĐHQG Hà Nội và Thanh Hoa thiết lập mối quan hệ từ năm 2006. Tháng 8/2024, hai đại học ký biên bản ghi nhớ hợp tác trong nghiên cứu, trao đổi giảng viên và nghiên cứu viên, sinh viên, phối hợp tổ chức các hội thảo, hội nghị học thuật, trao đổi tài liệu trong giáo dục, nghiên cứu, xuất bản và thông tin học thuật.

Ngày 2/3, dưới sự chứng kiến của Thủ tướng Phạm Minh Chính, Giám đốc ĐHQG Hà Nội Lê Quân và Chủ tịch Hội đồng Đại học Thanh Hoa Khưu Dũng ký kết và trao văn bản thỏa thuận hợp tác về trao đổi sinh viên giữa hai đại học.

Nhân chuyến thăm cấp Nhà nước đến Việt Nam của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình từ ngày 14-15/4, ĐHQG Hà Nội và Đại học Thanh Hoa ký kết biên bản ghi nhớ về việc sáng lập "Mạng lưới Đại học Việt Nam - Trung Quốc" và bản ghi nhớ thể hiện cam kết tăng cường hợp tác trong lĩnh vực Giáo dục kỹ thuật số, cùng giải quyết các cơ hội và thách thức do AI và giáo dục trực tuyến mang lại.