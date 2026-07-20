Liên quan đến gian lận thi ở Quảng Trị, Bộ GD&ĐT cho biết, tiếp tục phối hợp chặt chẽ với tỉnh Quảng Trị và các cơ quan chức năng theo dõi, chỉ đạo xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật.

Chiều 19/7, Bộ GD&ĐT cho biết, qua công tác rà soát dữ liệu Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 và tiếp nhận các thông tin phản ánh, Bộ GD&ĐT đã chỉ đạo các địa phương tổng rà soát công tác tổ chức Kỳ thi, trong đó có vụ việc vi phạm quy chế thi tại Điểm thi Trường THPT Lê Trực, tỉnh Quảng Trị nhằm kịp thời phát hiện, xác minh, xử lý các dấu hiệu bất thường (nếu có).

Ban Chỉ đạo Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 tỉnh Quảng Trị đã chỉ đạo Sở GD&ĐT chủ động phối hợp với Công an tỉnh và các cơ quan chức năng khẩn trương xác minh, làm rõ vụ việc.

Ngày 18/7, Bộ trưởng Bộ GDĐT Hoàng Minh Sơn đã làm việc với Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị và Ban Chỉ đạo Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 tỉnh Quảng Trị.

Đoàn công tác của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT có buổi làm việc với tỉnh Quảng Trị.

Bộ GD&ĐT thông tin, tại buổi làm việc, Bộ trưởng Hoàng Minh Sơn và Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị thống nhất chỉ đạo xử lý nghiêm minh, khách quan, đúng quy định của pháp luật; làm rõ trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân liên quan; đồng thời tiếp tục rà soát công tác tổ chức thi trên địa bàn để kịp thời phát hiện, xử lý các vi phạm (nếu có).

Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Hoàng Minh Sơn phát biểu tại buổi làm việc.

Đến nay, trên cơ sở kết quả điều tra, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Trị đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 2 giáo viên liên quan đến vụ việc.

Vụ án đang được tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Bộ GD&ĐT sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với tỉnh Quảng Trị và các cơ quan chức năng theo dõi, chỉ đạo xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật, Bộ này khẳng định.

Sau vụ việc gian lận thi tại tỉnh Tuyên Quang, mạng xã hội lan truyền thông tin nghi vấn điểm thi Trường THPT Lê Trực, tỉnh Quảng Trị cũng có dấu hiệu tiêu cực. Theo nội dung phản ánh, tại điểm thi này có hiện tượng giáo viên vào hướng dẫn cho học sinh làm bài.

UBND tỉnh Quảng Trị sau đó đã có văn bản giao Sở GD&ĐT phối hợp với các cơ quan liên quan kiểm tra, rà soát kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 nhằm phát hiện các dấu hiệu bất thường để có biện pháp xử lý.

Kết quả, ngày 17/7, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Trị đã ra quyết định khởi tố vụ án “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” xảy ra tại điểm thi Trường THPT Lê Trực, tỉnh Quảng Trị trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026; khởi tố bị can đối với ông Trần Đức Lực, sinh năm 1979, giáo viên Trường THPT Lê Trực và bà Đoàn Thị Thanh Bình, sinh năm 1978, giáo viên Trường THPT Lê Trực.

Ngoài ra còn có 9 thí sinh dự thi có liên quan trực tiếp đến hành vi gian lận, tiêu cực tại điểm thi trên.

Ban chỉ đạo thi tỉnh Quảng Trị khẳng định: Đây là vụ việc có tính chất nghiêm trọng, ảnh hưởng đến tính công bằng của Kỳ thi, quyền lợi chính đáng của thí sinh và uy tín của ngành Giáo dục.

Như vậy, sau khi ngành Giáo dục công bố kết quả thi Tốt nghiệp THPT năm nay, đã phát hiện 2 vụ việc gian lận thi rúng động tại Tuyên Quang và Quảng Trị.

Trong đó, tại Tuyên Quang, Cơ quan An ninh điều tra Công an đã khởi tố 27 người và tại Quảng Trị khởi tố 2 người.