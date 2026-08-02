Giảm tiền đưa vợ từ 50 triệu xuống 15 triệu, chỉ 2 tháng sau, tôi quyết định ly hôn vì phát hiện một sự thật quá phũ phàng

Có thể tôi đang nóng giận vì áp lực, cũng có thể 2 tháng này chỉ là một phép thử mà cả hai đều chưa vượt qua được.

Tôi từng nghĩ chỉ cần mình cố gắng kiếm tiền, vợ con được sống đủ đầy thì gia đình tự nhiên sẽ êm ấm. Nhưng 2 tháng gần đây, tôi mới hiểu có những thứ tưởng là tình cảm, hóa ra lại phụ thuộc rất nhiều vào số tiền mình mang về mỗi tháng.

Trước đây, công việc của tôi khá thuận lợi. Trung bình mỗi tháng tôi đưa vợ 50 triệu để lo tiền nhà, tiền con cái, sinh hoạt và những khoản phát sinh. Tôi không bao giờ hỏi vợ tiêu hết bao nhiêu, còn lại bao nhiêu. Chỉ cần trong nhà không thiếu thốn, vợ con vui vẻ là tôi thấy mình làm được trách nhiệm của một người chồng.

Những lúc có tiền, vợ tôi đối xử với tôi rất khác. Tôi đi làm về muộn, cô ấy vẫn hỏi han, cơm nước chu đáo. Cuối tuần cả nhà lại đưa nhau đi ăn, đi chơi. Tôi có mua gì cho vợ thì cô ấy vui vẻ, có khi còn bảo tôi giữ lại một ít để phòng thân.

Nhưng 2 tháng nay công việc của tôi trục trặc. Một vài khoản làm ăn bị đình lại, thu nhập giảm mạnh. Tôi không đến mức trắng tay, nhưng mỗi tháng chỉ có thể đưa vợ 12-15 triệu. Tháng đầu tiên, vợ còn cố gắng xoay xở. Sang tháng thứ hai, không khí trong nhà thay đổi hẳn.

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Cô ấy bắt đầu than tiền không đủ, trách tôi làm ăn kiểu gì mà thu nhập tụt xuống như vậy. Những khoản trước đây vốn chẳng đáng bao nhiêu, giờ cũng trở thành lý do để hai vợ chồng cãi nhau. Tôi về nhà nhiều hôm chẳng muốn nói chuyện vì biết kiểu gì cũng nghe câu hỏi về tiền.

Có lần tôi đưa thêm 3 triệu, vợ cầm lấy rồi thở dài, bảo từng ấy tiền thì làm sao mà sống đến cuối tháng. Tôi nghe mà chạnh lòng, tôi đang ở lúc khó khăn nhất, thứ tôi cần nhất lại là một câu động viên chứ không phải những lời càm ràm.

Tôi bắt đầu để ý những chuyện trước đây mình không để ý. Khi tôi có tiền, vợ chẳng bao giờ hỏi tôi mệt không? Đến khi tôi ít tiền, cô ấy lại hỏi tại sao không cố kiếm thêm? Tôi nằm viện vì kiệt sức một hôm, cô ấy vẫn bận tính toán tháng này phải cắt khoản nào, tiếc cả chai nước biển truyền cho tôi.

Tôi từng nghĩ vợ chồng sống với nhau phải lúc giàu cũng như lúc khó. Tôi không cần cô ấy chịu khổ cùng mình, chỉ cần đừng khiến tôi cảm thấy mình có giá trị hay không phụ thuộc vào số tiền mình mang về. Bây giờ công việc của tôi vẫn chưa ổn định. Nhưng điều khiến tôi sợ hơn chuyện mất tiền là cảm giác tình nghĩa vợ chồng cũng mất theo.

Tôi đã nghĩ đến chuyện ly hôn. Có thể tôi đang nóng giận vì áp lực, cũng có thể 2 tháng này chỉ là một phép thử mà cả hai đều chưa vượt qua được. Nhưng nếu một ngày tôi kiếm lại được 50 triệu mỗi tháng, liệu gia đình có trở về như trước?