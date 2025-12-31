Giảm giá tới 1,5 tỷ nhưng vẫn ế: Xe điện Trung Quốc đang gặp vấn đề gì?

Giảm giá tới 1,5 tỷ nhưng vẫn ế ẩm: Xe điện Trung Quốc đang gặp vấn đề gì?

Thị trường xe điện Trung Quốc đang đối mặt với sự sụt giảm doanh số và áp lực cạnh tranh mạnh, bất chấp việc các hãng liên tục giảm giá, có xe giảm tới 1,5 tỷ đồng để thu hút khách hàng.

Theo dữ liệu của Hiệp hội Xe du lịch Trung Quốc (CPCA), doanh số của BYD – nhà sản xuất xe điện hàng đầu đã giảm khoảng 5,1% trong 11 tháng đầu năm 2025, và riêng tháng 11 lao dốc mạnh tới 26,5% so với cùng kỳ, phản ánh tốc độ tăng trưởng thị trường dần chững lại.

Trong khi đó, một số đối thủ mới như xe của Huawei và Xiaomi ghi nhận mức tăng trưởng doanh số trên 90%, cho thấy thị trường đang phân hóa mạnh.

Bộ ba startup xe điện Trung Quốc niêm yết tại Mỹ từ giai đoạn đầu là Nio, Xpeng và Li Auto thậm chí không lọt vào top 10 hãng bán chạy nhất trong tháng.

Các nhà phân tích nhận định ngành xe điện Trung Quốc đang trải qua giai đoạn thanh lọc sâu, với 10 hãng lớn hiện chiếm đến 95% thị phần, cao hơn nhiều so với vài năm trước.

Ngoài ra, chính sách trợ giá và thuế hiện được điều chỉnh, dự báo sẽ ảnh hưởng tới tăng trưởng doanh số trong năm tới. Trong bối cảnh nội địa gần bão hòa, các hãng đang đẩy mạnh xuất khẩu và mở rộng thị trường quốc tế để thúc đẩy tăng trưởng và ổn định lợi nhuận.

Doanh số ô tô Trung Quốc tăng vượt Nhật Bản, đánh dấu bước ngoặt lịch sử

Ngành công nghiệp ô tô toàn cầu được dự báo sẽ bước vào một bước ngoặt lịch sử khi các nhà sản xuất Trung Quốc có thể vượt Nhật Bản về doanh số xe mới trong năm 2025, khép lại hơn hai thập kỷ Nhật Bản giữ vị trí dẫn đầu.

Theo Nikkei Asia, dựa trên dữ liệu của S&P Global Mobility, doanh số toàn cầu của các hãng ô tô Trung Quốc ước đạt khoảng 27 triệu xe, tăng 17% so với năm trước, trong khi tổng lượng xe bán ra của các hãng Nhật Bản được dự báo ở mức dưới 25 triệu chiếc.

Nguồn: Nikkei Asia.

Động lực lớn xuất phát từ sự mở rộng mạnh mẽ của xe năng lượng mới (NEV) tại Trung Quốc, nơi NEV chiếm gần 60% doanh số xe chở khách, và Trung Quốc cũng là quốc gia xuất khẩu ô tô hàng đầu thế giới từ năm 2023.

Trong bối cảnh cạnh tranh nội địa gay gắt và dư thừa sản xuất, các hãng Trung Quốc tăng cường xuất khẩu sang ASEAN, châu Âu, châu Phi và Mỹ Latinh để giải quyết nguồn cung trong nước và mở rộng thị phần quốc tế. Xu hướng này đang đặt áp lực đáng kể lên các thương hiệu Nhật Bản lâu năm, buộc họ phải điều chỉnh chiến lược và đối mặt phản ứng thương mại từ nhiều quốc gia đối với xe Trung Quốc.

Trung Quốc ban hành quy chuẩn bắt buộc pin xe điện phải đạt tiêu chí “không cháy, không nổ”

Trung Quốc vừa ban hành quy chuẩn quốc gia mới bắt buộc pin xe điện phải đạt tiêu chí “không cháy, không nổ”, một trong những tiêu chuẩn an toàn nghiêm ngặt nhất thế giới dành cho xe năng lượng mới.

Theo tiêu chuẩn GB 38031-2025 có hiệu lực từ 1/7/2026, pin ô tô điện phải không bốc cháy hay phát nổ kể cả khi gặp thử thách như va đập, sạc nhanh, ngắn mạch hay nhiệt độ cao, đồng thời giảm thiểu phát sinh khói độc. Quy định này thay thế cách tiếp cận cũ chỉ yêu cầu cảnh báo nguy cơ cháy nổ, nhằm tăng cường bảo vệ hành khách và nâng cao niềm tin người tiêu dùng.

Chính sách mới cũng đòi hỏi các nhà sản xuất phải có điều chỉnh về công nghệ pin.

Tiêu chuẩn mới được kỳ vọng thúc đẩy các nhà sản xuất nâng cấp công nghệ pin để duy trì khả năng cạnh tranh, đồng thời tạo áp lực toàn cầu nhằm cải tiến chất lượng và an toàn pin.

Thị trường xe điện Việt Nam đang phát triển nhanh với sự tham gia của nhiều doanh nghiệp trong và ngoài nước, kéo theo nhu cầu cấp thiết về bảo đảm an toàn. Trong bối cảnh hạ tầng sạc và số lượng xe gia tăng mạnh, việc tham khảo các quy chuẩn nghiêm ngặt từ những thị trường đi trước như Trung Quốc được xem là kinh nghiệm quan trọng.

Các cơ quan chức năng Việt Nam hiện cũng đang đẩy nhanh quá trình hoàn thiện hệ thống tiêu chuẩn quốc gia, tập trung siết chặt yêu cầu an toàn kỹ thuật, đặc biệt đối với trạm sạc và pin lưu trữ tại khu dân cư.

* Tổng hợp từ nhiều nguồn.