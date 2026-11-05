Giám đốc điều hành nhà máy sản xuất đạn dược lớn nhất Nga bị bắt giữ

Tại Nga, Cựu Tổng giám đốc Nhà máy sản xuất đạn dược Tula - ông Sergei Lukin đã bị bắt giữ vì nghi ngờ buôn lậu.

Tòa nhà nhà máy sản xuất đạn dược Tula ở Nga.

Theo tờ Moscow Times, quyết định bắt giữ ông Lukin được Tòa án Quân sự Khu vực số 235 của Nga đưa ra vào ngày 14/10/2026. Tuy nhiên, thông tin về vụ bắt giữ chỉ được công bố vào đầu tháng 11.

Nhân vật trên bị buộc tội theo một điều khoản có quy định mức án lên đến 12 năm tù.

Ông Lukin đứng đầu Nhà máy sản xuất đạn dược Tula từ tháng 3/2023, đến tháng 6 cùng năm, ông nhận một vị trí tương tự tại doanh nghiệp Ulyanovsk.

Cả hai nhà sản xuất đều là một phần của cấu trúc công nghiệp liên doanh được thành lập vào năm 2003.

Nhà máy Tula đóng vai trò bên quản lý, trong khi nhà máy Ulyanovsk sản xuất đạn dược cho súng trường cỡ nhỏ. Cả hai doanh nghiệp đều sản xuất đạn cho nhiều loại vũ khí khác nhau, gồm: Súng trường tấn công, súng máy... Sản phẩm của họ được cung cấp cho cả thị trường dân sự và phục vụ nhu cầu của Quân đội Nga.

Các phôi vỏ đạn trong xưởng của Nhà máy sản xuất đạn dược Ulyanovsk.

Nhà máy Tula được thành lập năm 1880, là một trong những doanh nghiệp lâu đời nhất trong ngành công nghiệp quốc phòng Nga, chuyên sản xuất đạn dược các cỡ khác nhau, gồm: 5,45×39mm, 7,62×39mm và 7,62×54mm.

Sản phẩm cũng được cung cấp cho thị trường quốc tế dưới thương hiệu TulAmmo. Theo nhà sản xuất, phạm vi xuất khẩu trải rộng hơn 50 quốc gia trên thế giới.

Tháng 2/2024, Liên minh châu Âu đã áp đặt lệnh trừng phạt đối với công ty và cá nhân ông Sergey Lukin. Lý do là việc cung cấp đạn dược cho lực lượng vũ trang Nga, được sử dụng trong cuộc chiến chống lại Ukraine.