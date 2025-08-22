Giám đốc 9x được hãng hàng không vốn điều lệ 2.600 tỷ đồng “chọn mặt gửi vàng”: Sở hữu loạt thành tích chắc tay và phong cách sống kỷ luật

‏Sinh năm 1991, Nguyễn Quang Đạt được cộng đồng biết đến với biệt danh “cơ trưởng trẻ tuổi nhất Việt Nam”. Anh gây ấn tượng không chỉ bởi ngoại hình cao gần 1m80, gương mặt điển trai với má lúm đồng tiền duyên dáng, mà còn bởi sự nghiệp “bay lượn” nhiều người ngưỡng mộ.‏

‏Nguyễn Quang Đạt là cựu học sinh của Trường THPT Chu Văn An (Hà Nội). Vì có cha từng làm phi công, anh sớm bị “mê hoặc” bởi những câu chuyện về bầu trời xanh và các chuyến bay thuở nhỏ được nghe kể. Chính những ký ức ấy đã gieo vào tâm trí chàng trai trẻ niềm khao khát gắn bó với nghề phi công.‏

‏Năm 2009, khi đang là sinh viên Khoa Kinh tế đối ngoại tại Đại học Ngoại thương, Nguyễn Quang Đạt bất ngờ quyết định rẽ sang một ngả đường khác. Đó có cơ duyên khi anh trúng tuyển vào khóa đào tạo phi công của một hãng hàng không. Quyết định bỏ dở hành trang kinh tế để du học New Zealand, anh chia sẻ: “Cuộc sống mang đến nhiều cơ hội. Nếu không nắm bắt, bạn sẽ hối tiếc. May mắn là ba mẹ luôn ủng hộ và tôi đã có thể lựa chọn đúng lúc.”‏

‏Dù vậy, chặng đường trở thành phi công không hề dễ dàng. Dù được tài trợ tới 90% kinh phí đào tạo, anh vẫn đối diện áp lực lớn cả về tài chính lẫn thi cử. Trong hai năm, anh miệt mài học từ kiến thức cơ bản về máy bay, khí tượng, luật hàng không, cho tới thực hành bay trên những chiếc Diamond hạng nhẹ và Airbus. Cuối khóa, anh quay về TP.HCM để áp dụng những gì đã học vào điều khiển bay thực tế. ‏

‏Đến năm 2011, Nguyễn Quang Đạt lần đầu tiên điều khiển chiếc Airbus A320 trên chặng TP.HCM – Huế. Cảm giác “ngợp” trước cỗ máy khổng lồ cùng trách nhiệm với hàng trăm hành khách in sâu trong trí nhớ anh. ‏

‏Chỉ 4 năm sau, ở tuổi 24, Nguyễn Quang Đạt chính thức được bổ nhiệm làm cơ trưởng, trở thành người trẻ nhất Việt Nam nắm giữ vị trí này. Kỷ niệm đáng nhớ nhất trong những ngày đầu là chuyến bay Bangkok - Hà Nội. ‏

‏Khi chuẩn bị hạ cánh, Hà Nội bất ngờ có mưa dông. Mặc dù đường băng vẫn trong tầm nhìn, Đạt quyết định thực hiện "go around" (cho máy bay bay vòng lại) để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho hành khách. Khi máy bay tiếp đất an toàn, hành khách trên khoang đã đồng loạt vỗ tay. Với anh, đó là minh chứng sống động cho sự điềm tĩnh và bản lĩnh của một phi công.‏

‏Thời gian đầu, anh cũng đối diện với không ít định kiến. "Hành khách thường tin tưởng cơ trưởng nước ngoài hơn, có người thậm chí còn bảo sẽ không bước lên máy bay do tôi điều khiển", anh từng chia sẻ. "Nhưng đến thời điểm này, tôi thấy không cần giải thích gì cả. Năng lực và kết quả công việc đã chứng minh tất cả". ‏

‏Sau hơn 13 năm cống hiến trong ngành hàng không, Nguyễn Quang Đạt liên tục ghi dấu ấn trong vai trò quản lý. Tháng 11/2023, anh được Vietravel Airlines bổ nhiệm làm Phó Giám đốc Ban Khai thác bay kiêm Đoàn trưởng Đoàn bay. Trước đó, anh cũng từng giữ vai trò Trưởng phòng Huấn luyện phi công và Trưởng bộ phận phát triển chất lượng phi công, góp phần đảm bảo tiêu chuẩn an toàn và đào tạo đội ngũ phi công chất lượng cao.‏

‏Đến ngày 4/4/2025, anh chính thức đảm nhận vị trí Giám đốc Ban Khai thác bay, một bước chuyển quan trọng trong sự nghiệp. ‏

‏Anh Nguyễn Quang Đạt (đứng giữa) được lãnh đạo Vietravel Airlines bổ nhiệm làm Giám đốc Ban Khai thác bay kiêm Đoàn trưởng Đoàn bay.‏

‏Đại diện lãnh đạo Vietravel Airlines, ông Đỗ Vinh Quang nhấn mạnh: “Việc bổ nhiệm không chỉ là kiện toàn bộ máy, mà còn chuẩn bị nguồn lực then chốt cho những kế hoạch tăng trưởng. Với năng lực đã được khẳng định, tôi tin tưởng đội ngũ lãnh đạo mới sẽ đáp ứng hiệu quả thách thức và cơ hội sắp tới”.‏

‏Trên cương vị Giám đốc Ban Khai thác bay, Nguyễn Quang Đạt chịu trách nhiệm toàn diện về hoạt động khai thác bay - lĩnh vực cốt lõi quyết định chất lượng dịch vụ và an toàn hàng không. ‏

‏Đây là minh chứng rõ ràng nhất cho việc Vietravel Airlines “chọn mặt gửi vàng” vào một Giám đốc 9x, không chỉ bởi thành tích cơ trưởng trẻ nhất, mà còn nhờ sự bền bỉ, khả năng quản trị, và tầm nhìn phát triển đội ngũ phi công Việt.‏

‏Bên cạnh sự nghiệp “bay cao”, Nguyễn Quang Đạt còn khiến công chúng ngưỡng mộ bởi chuyện tình đẹp cùng bạn gái lâu năm là blogger Lê Hà Trúc. ‏

‏Tháng 3 vừa qua, cặp đôi chính thức tổ chức đám cưới xa hoa, đánh dấu hành trình yêu thương sau 5 năm gắn bó. Hình ảnh rạng rỡ trong ngày cưới của 2 người nhanh chóng phủ sóng mạng xã hội, thu hút vô số lời chúc phúc từ cộng đồng.‏

‏Lê Hà Trúc vốn là gương mặt quen thuộc trong giới blogger du lịch và phong cách sống. Cô được yêu mến nhờ hình ảnh trong sáng, phong cách trẻ trung và năng lượng tích cực. Quang Đạt và Hà Trúc thường xuyên chia sẻ khoảnh khắc đời thường lẫn những chuyến đi xa, cho thấy sự đồng điệu trong sở thích xê dịch.‏

‏Sau đám cưới, cặp đôi tiếp tục tận hưởng những chuyến du lịch, vừa để nghỉ ngơi, vừa tạo cảm hứng chia sẻ nội dung trên mạng xã hội. Sự viên mãn trong đời sống tình cảm càng làm nổi bật hình ảnh một “giám đốc trẻ tài năng nhưng cũng đầy lãng mạn”.‏

‏Ngoài công việc và gia đình, Quang Đạt còn được biết đến là tác giả cuốn sách ‏ ‏Là Vì Con Tim Anh Rung Lên‏ ‏. Chia sẻ bí quyết giải tỏa căng thẳng, anh cho biết mình có thói quen chơi thể thao và làm bạn với phòng gyms sau mỗi chuyến bay vì công việc luôn đòi hỏi sức khỏe. Mỗi ngày, nếu có thời gian, anh cũng sẽ tranh thủ ngủ nướng một chút vì đặc thù công việc phải thức nhiều, kiêng nước đá, không bia rượu, chỉ uống toàn nước lọc.‏

‏Nguyễn Quang Đạt cũng duy trì tài khoản Instagram với khoảng 81.000 người theo dõi, nơi thường xuyên cập nhật hình ảnh du lịch khắp thế giới. Mỗi bức ảnh, mỗi câu chữ cho thấy anh không chỉ là phi công, giám đốc, mà còn là người biết tận hưởng cuộc sống, biết trân trọng giá trị tình cảm và sự sẻ chia.‏

‏Từ một sinh viên Ngoại thương rẽ ngang, trở thành cơ trưởng trẻ nhất Việt Nam, rồi nay là Giám đốc Ban Khai thác bay Vietravel Airlines, Nguyễn Quang Đạt cho thấy hành trình “bay cao” trong sự nghiệp lẫn cả cuộc sống riêng. ‏

‏Sau cả chặng đường dài hơn 1 thập kỷ, anh chia sẻ: “Nhìn lại 10 năm vừa rồi, chỉ biết cảm ơn cuộc đời đã cho mình nhiều cơ hội quý, cũng như cảm ơn bản thân đã biết ‘không sợ’ những lúc cần đưa quyết định, và ‘không mệt’ những khi cơ hội tới.”

﻿Ảnh: IGNV ‏