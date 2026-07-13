Giảm 9% ngay đầu tháng 7 nhưng xe điện vẫn chiếm 60,5% thị trường Trung Quốc: Điều gì đang xảy ra với ngành ô tô lớn nhất thế giới?

Doanh số xe điện tại Trung Quốc giảm 9% trong tuần đầu tháng 7 nhưng vẫn chiếm 60,5% thị phần, cho thấy xu hướng điện hóa chưa hạ nhiệt.

Doanh số xe năng lượng mới (NEV) tại Trung Quốc khởi đầu tháng 7 với tín hiệu chững lại khi lượng bán lẻ giảm 9% so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, bất chấp giai đoạn thấp điểm theo mùa và nhiều yếu tố bất lợi, xe điện vẫn duy trì tỷ lệ thâm nhập thị trường lên tới 60,5%, tiếp tục khẳng định vị thế thống trị tại thị trường ô tô lớn nhất thế giới.

Doanh số xe điện đồng loạt giảm trong tuần đầu tháng 7 nhưng vẫn giữ vị thế áp đảo

Theo báo cáo hàng tuần của Hiệp hội Ô tô Khách hàng Trung Quốc (CPCA), doanh số bán lẻ xe điện chở khách tại Trung Quốc trong giai đoạn từ ngày 1 đến ngày 5/7 đạt 103.000 chiếc. Con số này giảm 9% so với cùng kỳ năm ngoái và giảm 6% so với cùng kỳ tháng trước, phản ánh sự chững lại của thị trường khi bước vào giai đoạn thấp điểm truyền thống.

Lũy kế từ đầu năm đến nay, doanh số bán lẻ xe điện chở khách đạt 4,81 triệu chiếc, giảm 14% so với cùng kỳ năm trước. Dù vậy, xe năng lượng mới vẫn tiếp tục mở rộng ảnh hưởng trên thị trường khi tỷ lệ thâm nhập trong doanh số bán lẻ đạt 60,5%. Điều này đồng nghĩa cứ 10 xe chở khách bán ra tại Trung Quốc thì có hơn 6 xe thuộc nhóm xe năng lượng mới.

Ở kênh bán buôn, các nhà sản xuất ghi nhận doanh số 83.000 xe điện chở khách trong tuần đầu tháng 7, giảm 20% so với cùng kỳ năm ngoái và giảm 15% so với tháng trước.

Tuy nhiên, nếu tính từ đầu năm, doanh số bán buôn xe điện vẫn đạt 6,87 triệu chiếc, tăng 5% so với cùng kỳ năm trước. Điều này cho thấy bức tranh dài hạn của thị trường vẫn tích cực hơn so với diễn biến ngắn hạn trong những ngày đầu tháng.

Đáng chú ý, tỷ lệ thâm nhập của xe năng lượng mới trong doanh số bán buôn đạt tới 65,5%, cao hơn mức 60,5% ở thị trường bán lẻ. Điều này phản ánh niềm tin của các nhà sản xuất vào xu hướng tiêu dùng xe điện trong thời gian tới, dù thị trường đang trải qua giai đoạn điều chỉnh.

Không chỉ xe điện, toàn bộ thị trường ô tô chở khách tại Trung Quốc cũng ghi nhận sự suy giảm đáng kể. Trong tuần đầu tháng 7, tổng doanh số bán lẻ ô tô chở khách đạt 169.000 xe, giảm 15% so với cùng kỳ năm ngoái, dù tăng nhẹ 4% so với tháng trước.

Lũy kế từ đầu năm, doanh số bán lẻ ô tô chở khách đạt 8,87 triệu chiếc, giảm 20% so với cùng kỳ năm ngoái. Trung bình mỗi ngày trong tuần đầu tháng 7, thị trường chỉ tiêu thụ khoảng 34.000 xe chở khách.

Theo đánh giá của CPCA, tháng 7 vốn là giai đoạn thấp điểm đối với ngành bán lẻ ô tô khi nhu cầu mua sắm của người tiêu dùng thường suy yếu sau cao điểm giữa năm.

Nhiều yếu tố khiến thị trường chững lại, nhưng xe điện vẫn cho thấy sức chống chịu tốt hơn xe xăng

CPCA cho rằng sự sụt giảm trong tuần đầu tháng 7 đến từ nhiều nguyên nhân cùng lúc. Trước hết, thời tiết nắng nóng gay gắt đã khiến lượng khách đến các showroom giảm mạnh. Bên cạnh đó, việc trùng thời điểm diễn ra World Cup cũng làm phân tán sự quan tâm của người tiêu dùng.

Ngoài ra, thị trường còn chịu ảnh hưởng bởi tâm lý chờ đợi và quan sát của khách hàng. Sau nhiều tháng liên tục chứng kiến các chương trình ưu đãi từ các hãng xe và đại lý, nhiều người tiêu dùng tiếp tục trì hoãn quyết định mua xe với kỳ vọng sẽ xuất hiện thêm các đợt giảm giá hấp dẫn hơn.

Theo CPCA, cuộc chiến giá kéo dài trong nửa đầu năm đã kích thích đáng kể nhu cầu mua sắm trước đó. Tuy nhiên, khi các chương trình giảm giá trở nên phổ biến, người tiêu dùng lại có xu hướng tiếp tục chờ đợi thay vì xuống tiền ngay, khiến doanh số bán lẻ bị ảnh hưởng.

Dù vậy, xe năng lượng mới vẫn thể hiện khả năng chống chịu tốt hơn đáng kể so với xe sử dụng động cơ đốt trong truyền thống. CPCA nhận định sự phục hồi của phân khúc này được hỗ trợ bởi nhiều yếu tố như các mẫu xe mới liên tục được nâng cấp, chính sách hỗ trợ từ Chính phủ cùng lợi thế về giá trị sử dụng so với chi phí bỏ ra.

Nhờ đó, xe điện tiếp tục bù đắp phần nào mức sụt giảm mạnh của nhóm xe chạy xăng truyền thống.

Số liệu sản xuất cũng phản ánh rõ sự dịch chuyển này. Trong tuần đầu tháng 7, Trung Quốc sản xuất 90.000 xe chạy bằng nhiên liệu thông thường, giảm tới 42% so với cùng kỳ năm ngoái, dù tăng 17% so với tháng trước.

Ngược lại, sản lượng xe hybrid và xe hybrid cắm điện đạt 78.000 chiếc, tăng 15% so với cùng kỳ năm ngoái và tăng mạnh 59% so với tháng trước. Điều này cho thấy các hãng xe tiếp tục ưu tiên mở rộng năng lực sản xuất đối với các dòng xe điện hóa.

Ở phía các nhà sản xuất, tổng doanh số bán buôn ô tô chở khách trong tuần đầu tháng 7 đạt 127.000 xe, giảm mạnh 35% so với cùng kỳ năm ngoái và giảm 13% so với tháng trước.

Lũy kế từ đầu năm, doanh số bán buôn ô tô chở khách tại Trung Quốc đạt 12,67 triệu xe, giảm 6% so với cùng kỳ năm ngoái. Bình quân mỗi ngày trong tuần đầu tháng 7, các nhà sản xuất bán buôn khoảng 25.000 xe.

CPCA cho biết kết quả này còn chịu tác động từ hiệu ứng nền so sánh cao. Trong tháng 6, các hãng xe đã đẩy mạnh hoạt động bán hàng nhằm hoàn thành mục tiêu doanh số nửa đầu năm, khiến nhu cầu được kéo lên đáng kể trước khi bước sang tháng 7.

Bên cạnh đó, nhu cầu tiêu dùng còn yếu cùng lượng tồn kho cao tại các đại lý khiến nhiều đơn vị không muốn tiếp tục nhập thêm xe. Điều này buộc phần lớn các hãng phải điều chỉnh kế hoạch sản xuất và giảm khối lượng bán buôn trong ngắn hạn.

Dù thị trường đang trải qua giai đoạn trầm lắng theo mùa, CPCA cho rằng một số động lực vẫn tiếp tục hỗ trợ ngành ô tô Trung Quốc. Trong đó, chương trình đổi xe cũ lấy xe mới, các chính sách trợ cấp mua xe trong nước và hoạt động xuất khẩu ô tô duy trì tích cực đã góp phần hạn chế đà suy giảm của doanh số bán buôn.

Nhìn tổng thể, tuần đầu tiên của tháng 7 phản ánh sự điều chỉnh mang tính chu kỳ của thị trường ô tô Trung Quốc. Mặc dù doanh số xe điện và toàn ngành đều suy giảm so với cùng kỳ, tỷ lệ thâm nhập trên 60% của xe năng lượng mới cho thấy xu hướng điện hóa vẫn chưa thay đổi. Trong bối cảnh các chính sách hỗ trợ tiếp tục được duy trì và các hãng xe liên tục tung ra sản phẩm mới, xe điện vẫn được xem là động lực tăng trưởng quan trọng của ngành ô tô Trung Quốc trong thời gian tới.

*Nguồn: CNEV Post