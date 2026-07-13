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Giảm 50% phí trước bạ với ô tô và 100% với xe máy nếu nộp qua điện tử

Anh Văn
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Giảm 50% mức thu lệ phí trước bạ với ô tô và giảm 100% với xe máy nếu công dân sử dụng tài khoản định danh điện tử mức độ 2, nộp lệ phí bằng phương thức điện tử.

Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 66.22/2026 về phát triển công dân số (có hiệu lực thi hành từ ngày 15/8/2026 đến ngày 28/2/2027).

Giảm phí trước bạ ô tô 50 % và xe máy 100 % khi nộp qua điện tử năm 2026 - Ảnh 1.

Người dân làm thủ tục đăng ký xe, bấm biển số trên VNeID. (Ảnh: Vietnamnet)

Nghị quyết nêu rõ, công dân có quyền quản lý việc khai thác, sử dụng dữ liệu cá nhân của mình, được tiếp cận sử dụng các dịch vụ số và được pháp luật bảo vệ trước các hành vi xâm hại quyền và lợi ích hợp pháp của mình trên môi trường số.

Công dân được hưởng các chính sách miễn, giảm phí, lệ phí khi sử dụng dịch vụ công trực tuyến và các chính sách khác theo quy định pháp luật.

Chính phủ quyết nghị, công dân hoàn thành việc tích hợp thành công Giấy chứng nhận đăng ký xe của phương tiện và 5 loại thông tin, giấy tờ cơ bản trên ứng dụng VNeID; thực hiện đăng ký cấp đổi, cấp lại, đăng ký tạm thời phương tiện giao thông qua dịch vụ công trực tuyến thì được miễn lệ phí đăng ký, cấp biển phương tiện giao thông cơ giới đường bộ.

Công dân sử dụng tài khoản định danh điện tử hoàn thành việc tích hợp 5 loại thông tin, giấy tờ cơ bản trên ứng dụng VNeID; thực hiện đăng ký cấp đổi, cấp lại thẻ căn cước qua dịch vụ công trực tuyến thì được miễn lệ phí cấp đổi, cấp lại thẻ căn cước.

Nghị quyết cũng quy định giảm 10% mức thu lệ phí trước bạ đối với nhà, đất nhận chuyển nhượng khi đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng (chỉ áp dụng 1 lần duy nhất trong 1 năm, mức giảm tối đa không quá 5 lần mức lương cơ sở tại thời điểm kê khai lệ phí trước bạ) đối với công dân sử dụng tài khoản định danh điện tử mức độ 2, thực hiện khai và nộp lệ phí trước bạ bằng phương thức điện tử theo hướng dẫn của cơ quan thuế.

Chính phủ cũng quy định giảm 50% mức mức thu lệ phí trước bạ đối với ô tô, giảm 100% mức mức thu lệ phí trước bạ đối với xe máy khi đăng ký quyền sở hữu (chỉ áp dụng 1 lần duy nhất trong 1 năm, tối đa không quá 5 lần mức lương cơ sở tại thời điểm kê khai lệ phí trước bạ), khi công dân sử dụng tài khoản định danh điện tử mức độ 2, thực hiện khai và nộp lệ phí trước bạ bằng phương thức điện tử theo hướng dẫn của cơ quan thuế.

Để được hưởng các chính sách này, công dân cần đáp ứng một trong các điều kiện: đã tích hợp thành công trên ứng dụng VNeID thông tin mã số thuế cá nhân, thông tin đăng ký xe, quyền sở hữu tài sản của bên chuyển nhượng và 5 loại thông tin, giấy tờ cơ bản.

Việc áp dụng các chính sách khuyến khích tại Nghị quyết này không làm hạn chế quyền, lợi ích hợp pháp của công dân trong việc lựa chọn phương thức tiếp cận, thực hiện thủ tục hành chính, dịch vụ công theo quy định của pháp luật.

Theo nghị quyết của Chính phủ, cơ quan chủ quản, vận hành hệ thống định danh và xác thực điện tử và quản lý, phát triển ứng dụng định danh quốc gia là Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội - Bộ Công an.

Hệ thống định danh và xác thực điện tử, ứng dụng định danh quốc gia được đầu tư, vận hành đảm bảo tính liên tục, thông suốt, đáp ứng yêu cầu xử lý khối lượng giao dịch lớn.

Việc sử dụng tài khoản định danh điện tử, dịch vụ xác thực điện tử trong thực hiện thủ tục hành chính, dịch vụ công trực tuyến có giá trị pháp lý khẳng định chủ thể đã thực hiện, chấp thuận giao dịch, thủ tục đó.

Đáng chú ý, theo Nghị quyết, Chính phủ quy định lấy ngày 15/10 hằng năm là Ngày Công dân số Việt Nam.

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VNEID

giảm phí trước bạ ô tô

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