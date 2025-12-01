Giải phóng hàng điện máy tồn kho trước Tết

Chỉ còn hơn 2 tháng nữa là đến Tết Nguyên đán 2026, các hệ thống siêu thị điện máy không còn nhiều thời gian để giải phóng lượng hàng tồn rất lớn từ những năm trước.

Giảm giá sâu vẫn vắng khách

Theo các hệ thống bán lẻ lớn, từ giữa năm 2024 đến nay, sức mua hàng điện máy liên tục duy trì ở mức thấp do người dân thắt chặt chi tiêu trong bối cảnh kinh tế còn khó khăn. Nhiều mặt hàng ti vi, tủ lạnh, máy giặt, máy lạnh... có model sản xuất năm 2023, 2024 vẫn tồn đến nay, thậm chí có cả hàng tồn đời 2022.

Đại diện một chuỗi bán lẻ điện máy ở TP HCM cho biết hàng tồn của chuỗi thời điểm này cao gấp 1,5-2 lần so với cùng kỳ năm ngoái. Mùa cận Tết là cơ hội cuối cùng để nhà bán lẻ "xả" các model cũ trước khi nhà sản xuất ra mắt dòng mới vào đầu năm tới. Do đó, nếu không kịp xả hàng, áp lực tồn kho sẽ càng lớn, tạo áp lực dòng tiền cho doanh nghiệp.

Từ đầu tháng 11-2025, các trung tâm bán lẻ lớn như Điện máy Xanh, Nguyễn Kim, Chợ Lớn, Gia Thành, FPT Shop... đồng loạt triển khai chương trình giảm giá 30%-60%, tặng kèm quà Tết, phiếu mua hàng, bao lắp đặt miễn phí và trả góp lãi suất 0%.

Theo ghi nhận của phóng viên, ti vi là nhóm hàng được giảm giá mạnh nhất, trong đó có nhiều mẫu 55-65 inch giảm giá lên tới 8-12 triệu đồng. Máy lạnh được xả hàng ồ ạt với mức giảm giá khá cao, 40%-50%, do nhu cầu yếu vào mùa cuối năm. Với sản phẩm máy giặt, nhiều mẫu 9,5-10,5 kg có giá chỉ còn 7-10 triệu đồng. Một số mặt hàng thậm chí còn giảm giá tới 70%, nhất là những model đời sau.

Anh Hoàng Hữu Toàn, quản lý kinh doanh tại một siêu thị điện máy thuộc phường Bình Trưng - TP HCM, cho biết tuy nhiều sản phẩm là model cũ song có những tính năng, công nghệ không thua kém model mới. Do đó, nếu khách hàng tìm hiểu kỹ sẽ chọn được những sản phẩm chất lượng tốt với giá hời.

Theo ông Đoàn Minh Tuấn, phụ trách kinh doanh siêu thị điện máy ở phường Gia Định - TP HCM, mức ưu đãi phải thật sự hấp dẫn thì khách hàng mới sẵn sàng xuống tiền. Do đó, để đẩy hàng tồn, siêu thị chấp nhận biên lợi nhuận thấp.

Tuy nhiên, dù các hệ thống bán lẻ điện máy đẩy mạnh chương trình ưu đãi và thời điểm này đang là mùa mua sắm cuối năm nhưng sức mua vẫn chưa có dấu hiệu cải thiện đáng kể. Ước tính toàn thị trường đang tồn khoảng 1,5 triệu bộ máy lạnh, hơn 1 triệu chiếc ti vi, gần 1 triệu chiếc tủ lạnh, ít nhất 400.000 chiếc máy giặt...

Nguồn hàng điện máy dồi dào, giá giảm sâu song các nhà bán lẻ vẫn chưa nhận thấy tín hiệu lạc quan trên thị trường mùa Tết

Thay đổi chiến lược kinh doanh

Đại diện ngành hàng điện máy của FPT Shop nhận định sức mua toàn thị trường cuối năm nay khó tăng như mọi năm do nhiều khu vực bị ảnh hưởng nặng nề bởi thiên tai khiến khả năng mua sắm của người dân giảm sút, tâm lý tiêu dùng cũng bị tác động. Mặt bằng giá hàng điện máy dịp Tết sắp tới được dự báo giảm nhẹ để đẩy mạnh kích cầu.

Theo ông Vũ Đăng Linh, Tổng Giám đốc Công ty CP Đầu tư Thế Giới Di Động, doanh thu các mặt hàng điện máy giá trị thấp thời gian qua khó tăng trưởng, thậm chí còn sụt giảm. Ngược lại, sản phẩm có giá cao lại có tăng trưởng tốt, nhất là nhóm sản phẩm tích hợp trí tuệ nhân tạo.

Chẳng hạn, riêng với mặt hàng tivi, khách hàng có xu hướng chuyển từ tivi màn hình lớn với giá rẻ, tầm 14-15 triệu đồng, sang dòng có giá cao, khoảng 40-50 triệu đồng. "Chúng tôi sẽ không mở mới cửa hàng Điện máy Xanh, thay vào đó là tập trung cho dịch vụ hậu mãi, bán hàng trả góp, trả chậm... để kích cầu" - ông Linh thừa nhận.

Các nhà bán lẻ cho biết ngành hàng điện máy đã rơi vào điểm bão hòa, nhu cầu của người tiêu dùng khác trước rất nhiều nên cửa hàng bán lẻ cũng phải thay đổi chiến lược kinh doanh. Nếu như trước đây, nhu cầu mua sắm thường tăng mạnh vào cuối năm khi người lao động có tiền thưởng thì hiện nay, khách mua hàng lai rai trong năm, tập trung ở thời điểm có chương trình giảm giá. "Ngưng ưu đãi là không có khách nên chúng tôi chạy ưu đãi quanh năm. Mùa Tết năm nay chỉ hy vọng bán được một số mặt hàng giá cao khi khách hàng có nhu cầu đổi, nâng cấp thiết bị trong gia đình" - đại diện một nhà bán lẻ cho biết.

Theo ông Nguyễn Lạc Huy, đại diện hệ thống CellphoneS, trong giai đoạn cuối năm và Tết Nguyên đán, giải pháp tăng doanh số là xây dựng chiến lược tập trung vào trải nghiệm mua hàng online mượt mà - giao hàng, lắp đặt nhanh chóng, tối ưu về chi phí để mang lại mức giá cạnh tranh.

Trong khi đó, bà Nguyễn Thị Kim Vân, Giám đốc marketing Di Động Việt, cho rằng giỏ hàng mùa Tết nên tập trung vào các dòng sản phẩm có tính ứng dụng cao và phù hợp làm quà biếu như nồi nấu chậm, nồi chiên không dầu, ấm đa năng, máy xay và các thiết bị gia dụng nhỏ; áp dụng ưu đãi giảm giá sâu, trả góp không lãi suất. Di Động Việt đang chuẩn bị các combo quà Tết được thiết kế riêng, kèm dịch vụ giao nhanh, bao gói, bảo hành chuẩn... để đáp ứng nhu cầu dịp cuối năm.



