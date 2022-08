Giải mã bí ẩn thi thể 'Quý ông' trôi nổi ngoài khơi Đức

Theo Hãng tin Australian Associated Press (Úc) ngày 6-8, người đàn ông nói trên được các nhà điều tra đặt biệt danh là "Quý ông" sau khi cảnh sát phát hiện thi thể của ông ngoài khơi bờ biển Helgoland, một quần đảo của Đức ở Biển Bắc, vào năm 1994.

Ông được đặt biệt danh "Quý ông" do trang phục lịch sự trên người lúc được tìm thấy, gồm đeo cà vạt len, mang giày do Anh sản xuất, mặc quần tây do Pháp sản xuất và mặc áo sơ mi dài tay màu xanh lam. Lúc đó, thi thể có dấu hiệu chấn thương.

Thi thể của người đàn ông được đưa đến thành phố Wilhelmshaven ở Đức để khám nghiệm tử thi và sau đó được chôn cất, nhưng danh tính của người này vẫn là một bí ẩn.

Vụ án trên khiến cảnh sát Đức bối rối trong 28 năm.

Tuy nhiên, các nhà tội phạm học và các nhà khoa học pháp y từ Đại học Murdoch ở Perth (Úc) có thể đã giúp làm sáng tỏ bí ẩn sau khi họ tiến hành các cuộc phân tích mới.

Mới đây họ phát hiện người đàn ông này dành phần lớn cuộc đời của mình ở Úc. Phát hiện này khiến người ta kinh ngạc vì nước Đức cách nước Úc rất xa. Vào những năm 1990, các nhà điều tra xác định người đàn ông này trong độ tuổi từ 45 - 50 tuổi.

Các nhà khoa học phát hiện như trên bằng cách tuân theo nguyên tắc "cái bạn ăn sẽ thể hiện cơ thể của bạn ra sao" (you are what you eat). Theo đó, họ phân tích tỉ lệ đồng vị của xương của "Quý ông".

Sự khác biệt về khí hậu, đất và hoạt động của con người trên toàn cầu làm thay đổi các thành phần đồng vị của thực phẩm, nước và thậm chí cả bụi. Và điều này được phản ánh trong các thành phần đồng vị của mô người.

Các nhà nghiên cứu từ các trường đại học ở các nước khác gần đây cũng có thể tiếp cận hồ sơ DNA của người đàn ông này.

Thông tin trên được công bố vào đúng ngày cuối cùng của Tuần lễ những người mất tích của nước Úc, sự kiện thường niên nhằm mục đích xác định và nâng cao nhận thức về những người mất tích lâu dài ở Úc, vào ngày 6-8.