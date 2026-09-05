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Giá xe VinFast VF 3 mới nhất tháng 9/2026

Hùng Cường/VTC News
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Bảng giá xe VinFast VF 3 mới nhất tháng 9/2026 - cập nhật giá xe VinFast VF 3 mới nhất đầy đủ các phiên bản.

VF 3 là sản phẩm khai mở phân khúc ô tô điện cỡ nhỏ (mini car) của VinFast. Lần đầu tiên xuất hiện tại triển lãm “VinFast - vì tương lai xanh” , dòng mini car này lập tức nhận được sự quan tâm lớn từ giới truyền thông và người tiêu dùng.

Với kích thước nhỏ gọn, giá bán dễ tiếp cận cùng điểm cộng gầm cao đang là xu thế. VinFast VF 3 được kỳ vọng sẽ trở thành mẫu xe ăn khách, tương tự thành công như “đàn anh” VinFast Fadil trước đây.

VinFast VF 3 có 9 tùy chọn màu sắc khác nhau, gồm 4 màu cơ bản: Trắng, Đỏ, Xanh Dương Đậm, Xám và 5 màu nâng cao: Vàng, Hồng Tím, Xanh Lá Nhạt, Xanh Dương Nhạt và Hồng Phấn.

- Ảnh 1.

VinFast VF 3 có kích thước tổng thể dài x rộng x cao lần lượt là 3.190 x 1.679 x 1.622 mm, trục cơ sở 2.075 mm. La-zăng 16 inch, khoảng sáng gầm 191 mm. Xe sở hữu những đường nét vuông vức, khỏe khoắn, đậm chất “off-road”.

Đầu xe nổi bật với thanh nẹp mạ crôm vươn sang hai bên, tạo hình cánh chim ôm trọn logo thương hiệu ở khu vực trung tâm. Hệ thống chiếu sáng trước được chia đôi bởi thanh nẹp. Trong đó, đèn pha sử dụng công nghệ LED hiện đại.

Thân xe trang bị la-zăng 5 chấu sơn đen bóng, kích thước lên tới 16 inch, lớn hơn một số dòng xe nằm ở phân khúc trên. Vòm bánh xe màu đen, thiết kế nổi khối, cơ bắp. Gương chiếu hậu tạo hình vuông vức cùng chất liệu nhựa sơn đen bóng.

- Ảnh 2.

Khoang nội thất VF 3 được phát triển theo triết lý tối giản nhưng vẫn hiện đại và cá tính với các chi tiết hình học như cửa gió điều hòa hai bên bảng táp-lô, vô-lăng D-cut 2 chấu... Điểm nhấn là màn hình trung tâm 10 inch, nơi thực hiện thao tác các tính năng trên xe.

Cùng với đó là các trang bị đáng chú ý như: cần số điện tử sau vô lăng, điều hòa chỉnh cơ 1 vùng, 1 cổng USB Type A dành cho hàng ghế sau, 2 loa, kết nối Wifi, gương chiếu hậu 2 chế độ ngày/đêm. Xe có hỗ trợ kết nối Apple CarPlay/Android Auto.

Dù sở hữu mức giá rẻ nhưng VF3 cũng có những tính năng thông minh như đồng bộ/quản lý tài khoản, chế độ Cắm trại, tìm kiếm địa điểm/dẫn đường, định vị xe từ xa, đồng bộ lịch/danh bạ điện thoại, cập nhật phần mềm miễn phí/thu phí, nhận thông báo/đặt dịch vụ hậu mãi, quản lý gói cước thuê pin trực tuyến, tra cứu/truy cập Internet,...

- Ảnh 3.

VinFast VF 3 được lắp một mô-tơ ở cầu sau, cho công suất 43 mã lực, mô-men xoắn 110 Nm. Xe có thể tăng tốc 0-50 km/h trong khoảng 5,3 giây. Dung lượng pin là 18,64 kWh, cho tầm hoạt động 210 km.

Mẫu xe trang bị hệ thống an toàn tương đối đầy đủ: túi khí trước lái, khóa tự động khi có trộm, hệ thống chống bó cứng phanh, hệ thống hỗ trợ phanh khẩn cấp, chức năng kiểm soát lực kéo, hỗ trợ khởi hành ngang dốc, khóa cửa tự động khi xe di chuyển,…

Bảng giá xe VinFast VF 3 mới nhất tháng 9/2026

Phiên bản

Giá niêm yết (triệu VNĐ)

VinFast VF 3 Eco 285
VinFast VF 3 Plus 296

Lưu ý: Giá bán mang tính chất tham khảo, chưa bao gồm khuyến mại tại đại lý, giá có thể thay đổi tùy theo khu vực và trang bị từng xe.

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Tags

VinFast VF 3

VINFAST

Mini car

xe điện

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