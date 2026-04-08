HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Giá xăng dầu cùng giảm, có loại giảm gần 2.000 đồng/lít

Thùy An |

Giá xăng, dầu đồng loạt giảm từ 15h30 chiều nay (8/4), có loại giảm đến gần 2.000 đồng/lít.

Chiều nay, Liên Bộ Tài chính – Công Thương tiến hành điều chỉnh giá xăng dầu trong nước. Trong kỳ điều hành hôm nay, giá xăng dầu trong nước đồng loạt giảm.

Cụ thể, xăng E5RON92 giảm 691 đồng/lít; xăng RON95-III giảm 440 đồng/lít. Trong khi đó, dầu diesel 0.05S giảm 1.947 đồng/lít; dầu mazut 180CST 3.5S giảm 322 đồng/kg. Chỉ duy nhất dầu hỏa không được điều chỉnh trong kỳ diều hành hôm nay.

Sau điều chỉnh, giá xăng dầu trong nước từ 15h30 ngày 8/4 là:

- Xăng E5RON92: không cao hơn 24.737 đồng/lít

- Xăng RON95-III: không cao hơn 26.536 đồng/lít

- Dầu diesel 0.05S: không cao hơn 42.841 đồng/lít

- Dầu mazut 180CST 3.5S: không cao hơn 24.271 đồng/kg

Đáng chú ý trong kỳ điều hành hôm nay, liên Bộ Tài chính – Công Thương không thực hiện chi sử dụng Quỹ bình ổn giá xăng dầu với các loại xăng dầu.

Tags

Tin nóng trong ngày

Tin ngắn

báo mới

Bộ tài chính

giá xăng

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại