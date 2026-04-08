Giá xăng dầu cùng giảm, có loại giảm gần 2.000 đồng/lít

Chiều nay, Liên Bộ Tài chính – Công Thương tiến hành điều chỉnh giá xăng dầu trong nước. Trong kỳ điều hành hôm nay, giá xăng dầu trong nước đồng loạt giảm.

Cụ thể, xăng E5RON92 giảm 691 đồng/lít; xăng RON95-III giảm 440 đồng/lít. Trong khi đó, dầu diesel 0.05S giảm 1.947 đồng/lít; dầu mazut 180CST 3.5S giảm 322 đồng/kg. Chỉ duy nhất dầu hỏa không được điều chỉnh trong kỳ diều hành hôm nay.

Sau điều chỉnh, giá xăng dầu trong nước từ 15h30 ngày 8/4 là:

- Xăng E5RON92: không cao hơn 24.737 đồng/lít - Xăng RON95-III: không cao hơn 26.536 đồng/lít - Dầu diesel 0.05S: không cao hơn 42.841 đồng/lít - Dầu mazut 180CST 3.5S: không cao hơn 24.271 đồng/kg

Đáng chú ý trong kỳ điều hành hôm nay, liên Bộ Tài chính – Công Thương không thực hiện chi sử dụng Quỹ bình ổn giá xăng dầu với các loại xăng dầu.