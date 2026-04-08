HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Sáng 8/4: Giá vàng tăng rất mạnh

Mạnh Đức |

Giá vàng thế giới tăng mạnh lên gần 4.835 USD/ounce sau khi căng thẳng địa chính trị giữa Mỹ và Iran tạm hạ nhiệt, trong khi thị trường trong nước sáng 8/4 vẫn đi ngang khi các doanh nghiệp lớn chưa điều chỉnh bảng giá.

Ghi nhận lúc 8h45 sáng 8/4, giá vàng trong nước bật tăng mạnh so với cuối phiên trước, với mức tăng phổ biến 4,5 triệu đồng/lượng tại nhiều doanh nghiệp lớn, trong khi một số thương hiệu ghi nhận mức tăng cao hơn ở phân khúc vàng nhẫn.

Cụ thể, vàng miếng tại SJC, PNJ, DOJI và Bảo Tín Mạnh Hải cùng được niêm yết ở mức 174 – 177 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra), tăng 4,5 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều so với phiên trước.

Ở phân khúc vàng nhẫn, SJC và PNJ cùng niêm yết 173,5 – 176,5 triệu đồng/lượng, tăng 4,5 triệu đồng/lượng. DOJI chào giá cao hơn ở mức 174 – 177 triệu đồng/lượng, tăng 4,6 – 4,7 triệu đồng/lượng. Bảo Tín Mạnh Hải cũng tăng mạnh lên 172,8 – 175,8 triệu đồng/lượng, tương ứng mức tăng 4,5 triệu đồng/lượng.

Bảo Tín Minh Châu chưa công bố bảng giá mới, tiếp tục niêm yết vàng nhẫn ở mức 168,3 – 171,3 triệu đồng/lượng và vàng miếng tại 169,5 – 172,5 triệu đồng/lượng.

Trên thị trường quốc tế, giá vàng giao ngay ghi nhận lúc 6h50 giao dịch ở mức 4.835 USD/ounce, tăng mạnh 2,75% so với mức đóng cửa hôm qua.﻿

Giá vàng thế giới bật tăng mạnh sau khi thị trường đánh giá lại các rủi ro ngắn hạn sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố đồng ý tạm dừng các cuộc ném bom và tấn công vào Iran trong hai tuần, làm giảm bớt nỗi lo ngại về leo thang căng thẳng.

Ông Trump cũng cho biết Mỹ đã nhận được một đề xuất 10 điểm từ Iran mà ông mô tả là cơ sở khả thi cho các cuộc đàm phán.

Trước đó, thị trường lo ngại giá năng lượng tăng có thể làm phức tạp thêm quyết định cắt giảm lãi suất của các ngân hàng trung ương khi lạm phát leo thang. Mặc dù vàng đóng vai trò như một công cụ phòng ngừa lạm phát và tài sản trú ẩn an toàn trong thời kỳ bất ổn, nhưng sức hấp dẫn của vàng giảm đi trong môi trường lãi suất cao do có lợi suất bằng 0.

Theo nghiên cứu của Cục dự Dự trữ Liên bang Mỹ - chi nhánh Dallas, sự gián đoạn kéo dài trong hoạt động thương mại dầu mỏ toàn cầu có thể đẩy lạm phát của Mỹ lên trên 4% vào cuối năm, và thậm chí có thể tăng mạnh hơn trong ngắn hạn.

Vàng, vốn khởi đầu năm với đà tăng mạnh, đã giảm khoảng 10% kể từ khi cuộc chiến tranh Iran bắt đầu vào ngày 28 tháng 2.

Tại thị trường trong nước, giá vàng ghi nhận đầu phiên giao dịch sáng 8/4 không thay đổi so với mức chốt ngày 7/4, khi các doanh nghiệp lớn chưa điều chỉnh bảng giá niêm yết.

Cụ thể, vàng miếng tại SJC, PNJ, DOJI, Bảo Tín Minh Châu và Bảo Tín Mạnh Hải cùng duy trì ở mức 169,5 – 172,5 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra).

Ở phân khúc vàng nhẫn, SJC và PNJ cùng niêm yết tại 169 – 172 triệu đồng/lượng. DOJI chào giá cao hơn ở mức 169,3 – 172,4 triệu đồng/lượng. Trong khi đó, Bảo Tín Minh Châu và Bảo Tín Mạnh Hải tiếp tục duy trì mức thấp hơn, 168,3 – 171,3 triệu đồng/lượng.

Tags

Tin nóng trong ngày

Iran

Donald Trump

báo mới

giá vàng

Bảo Tín Minh Châu

Doji

PNJ

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại