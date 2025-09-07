Giá vàng thị trường tự do giảm mạnh sau chỉ đạo của Thủ tướng

Trong bối cảnh giá vàng trong nước liên tục tăng cao suốt 1 tháng qua, tại phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 8 ngày 6/9, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết đã chỉ đạo các cơ quan chức năng phải vào cuộc, sử dụng hiệu quả các công cụ quản lý nhà nước để tăng cường thanh tra, kiểm tra việc kinh doanh vàng, không để thao túng thị trường, găm hàng, đội giá và phải xử lý nghiêm vi phạm.

Ngân hàng Nhà nước sẽ phối hợp chặt chẽ với Bộ Công an, Thanh tra Chính phủ và các cơ quan chức năng triển khai nghiêm chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về công tác quản lý thị trường vàng, tuân thủ nghiêm các quy định của pháp luật.

Giá vàng miếng SJC và vàng nhẫn đều đang ở mức cao.

Sau thông tin trên, giá vàng miếng SJC bán ra tại các doanh nghiệp kinh doanh vàng vẫn duy trì mặt bằng giá mới nhưng giá vàng miếng SJC trên thị trường tự do đã giảm mạnh. Trước đó, giá vàng SJC trên thị trường này được đẩy cao lên tới 140 triệu đồng/lượng, cao hơn giá niêm yết chính thống lên tới gần 5 triệu đồng/lượng nay giảm còn 138 triệu đồng/lượng.

Sáng nay, Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn, Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu, Tập đoàn Doji… cùng niêm yết giá vàng miếng SJC 133,9 - 135,4 triệu đồng/lượng mua vào - bán ra, tăng 1 triệu đồng/lượng so với sáng qua.

Vàng nhẫn cũng tăng theo vàng miếng. Cụ thể, Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng nhẫn 127,8 - 130,8 triệu đồng/lượng, tăng 1 triệu đồng/lượng so với đầu giờ sáng qua. Tập đoàn Vàng bạc đá quý Phú Quý niêm yết giá vàng nhẫn 127,5 - 130,5 triệu đồng/lượng.

Cùng thời điểm, giá vàng thế giới niêm yết 3.587 USD/ounce, tương đương hơn 114,6 triệu đồng/lượng. Hiện, vàng miếng SJC đang cao hơn vàng thế giới lên tới gần 21 triệu đồng/lượng.

Trên thị trường tiền tệ, tỷ giá trung tâm do Ngân hàng Nhà nước công bố ở mức 25.248 đồng/USD. Tại nhiều ngân hàng, giá bán ra đồng USD đều ghi nhận ở mức cao, hiện chạm kịch trần Ngân hàng Nhà nước cho phép 26.510 đồng/ USD .

Cụ thể, Vietcombank đang niêm yết giá USD 26.160 - 26.510 đồng/USD mua - bán; Techcombank 26.115 - 26.510 đồng/USD; ACB 26.160 - 26.510 đồng/USD...

Giá USD trên thị trường tự do giao dịch trong khoảng 26.810 - 26.910 đồng/USD.