Giá vàng thế giới lập đỉnh, giá vàng tại một nước Đông Nam Á lại rẻ bất ngờ

Giá vàng quốc tế tiếp tục leo thang và vừa ghi nhận mức kỷ lục mới trên 4.100 USD/ounce trong tuần này, khi kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ sớm hạ lãi suất và căng thẳng thương mại Mỹ–Trung đẩy nhu cầu trú ẩn tăng vọt. Reuters cho biết vàng giao ngay đã có lúc chạm 4.116-4.179 USD/ounce trong các phiên 13–14/10.

Từ mốc giá kỷ lục nói trên, quy đổi 1 ounce = 31,103 g và 1 lượng (tael) chuẩn Việt Nam = 37,5g, giá vàng thế giới tương đương khoảng 5.039 USD/lượng, tức ~133 triệu đồng/lượng theo tỷ giá Vietcombank ngày 15/10/2025 (1 USD = 26.369 đồng).

Giá vàng tại các nước ASEAN cũng theo chiều tăng của giá vàng thế giới. Cụ thể, Indonesia (vàng Antam – giá bán lẻ 999,9) của Tập đoàn Logam Mulia (Antam) niêm yết 2.383.000–2.388.958 rupiah/gram sáng 15/10. Lấy mức có thuế 2.388.958 IDR/gram, giá 1 lượng (37,5 g) tương đương ~143,3 triệu đồng khi quy đổi với 1 IDR = 1,6 đồng.

Thái Lan (chuẩn nội địa 96,5% – vàng “baht”) được Hiệp hội Kinh doanh Vàng Thái Lan (GTA) công bố 64.450 baht/baht-weight (1 baht-weight ≈ 15,244 g) cho vàng miếng 96,5% vào sáng 15/10. Quy đổi sang “lượng Việt Nam” (37,5 g) cho ra ~131,1 triệu đồng/lượng với 1 THB = 827 đồng. Lưu ý: đây là giá 96,5%, không phải 24K/999,9 như phần lớn thị trường khác.

Vàng Thái Lan có đặc thù riêng nên duy trì nền giá khác biệt so với các nước ASEAN.

Malaysia (999,9) thì Public Gold – nhà bán lẻ lớn tại Malaysia – niêm yết RM 617/gram (vàng 24K, bản 10g quanh RM 6.169) trưa 15/10. Tính theo 1 MYR = 6.309 đồng, 1 lượng tương đương ~146,0 triệu đồng.

Philippines (tham chiếu chính thức) từ Ngân hàng Trung ương Philippines (BSP) công bố Gold Buying: 4.165,60 USD/oz trong bảng tỷ giá ngày 14/10 (giá mua vàng tinh luyện; dùng làm mốc tham chiếu). Quy đổi theo chuẩn lượng và 1 USD = 26.369 đồng, giá tương đương ~132,4 triệu đồng/lượng.

Singapore (999,9 – tham chiếu theo spot quốc tế) định giá sát spot London; các ngân hàng/nhà buôn (như UOB) báo giá theo biến động trong ngày. Lấy mốc kỷ lục Reuters nêu ở trên, giá tham chiếu cho Singapore quy đổi ra “lượng” khoảng ~132,9 triệu đồng/lượng (tính từ spot), chênh lệch thực tế sẽ tùy phí và nhà bán lẻ.

Dự báo: Vàng thế giới có thể thử thách “vùng cản mới”

Hầu hết các tổ chức phân tích và ngân hàng đầu tư đều cho rằng giá vàng thế giới sẽ tiếp tục áp lực tăng, đặc biệt nếu môi trường lãi suất giảm tại Hoa Kỳ được xác nhận. Theo Bloomberg Intelligence, vàng có thể chạm mức 4.300 – 4.500 USD/ounce trong vòng 6–12 tháng tới nếu Fed bắt đầu cắt giảm lãi suất vào nửa đầu năm 2026 và đồng USD suy yếu.

Tập đoàn Goldman Sachs cũng xuất bản dự đoán tương tự, cho rằng trong kịch bản lãi suất giảm, “vàng sẽ là tài sản trú ẩn được lựa chọn” và họ ấn định mục tiêu trung bình 12 tháng 4.250 USD/ounce. Trong khi đó, JP Morgan cảnh báo rằng nếu lãi suất tiếp tục ổn định cao hơn dự kiến, giá vàng có thể bật điều chỉnh nhẹ về vùng 3.800 – 3.900 USD/ounce trước khi hồi phục trở lại.

Tuy nhiên, các rủi ro không nhỏ cũng đang tồn tại: việc Fed trì hoãn cắt giảm lãi suất nếu áp lực lạm phát vẫn cao, sự tăng giá của USD trong kịch bản “sốt phá” bất ngờ, hoặc các bất ổn tài chính khu vực có thể kéo thanh khoản rút khỏi hàng hóa như vàng. Các nhà phân tích thường đặt ra kịch bản bi quan cho vàng nếu lãi suất duy trì cao ~5 % trong thời gian dài.

Với mức nền giá hiện tại (~4.100 USD/ounce), nếu vàng thế giới vọt lên 4.300 USD, quy về lượng 37,5 g sẽ ở mức khoảng ~147,5 triệu đồng/lượng (nếu giữ tỷ giá USD/VND quanh 26.300 – 26.500).



