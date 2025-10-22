Giá vàng thế giới lao dốc, dự báo trong nước điều chỉnh mạnh

Hiện, giá vàng thế giới niêm yết 4.124 USD/ounce, giảm 243 USD/ounce so với sáng qua. Đây là mức thấp nhất trong gần một tuần và là mức giảm mạnh nhất từng ghi nhận trong một phiên giao dịch.

Trước đó, vào ngày 20/10, giá vàng thế giới đã chạm mức cao kỷ lục 4.381 USD/ounce, tương đương mức tăng khoảng 60% kể từ đầu năm.

Do chênh lệch múi giờ nên thị trường vàng trong nước sẽ phản ứng sau 9h sáng nay.

Giá vàng trong nước giảm nhưng vẫn ở mức cao.

Hiện, giá vàng trong nước giảm nhưng vẫn ở mức cao. Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng miếng SJC 151,5 - 152,5 triệu đồng/lượng mua vào - bán ra 2,1 triệu đồng/lượng so với cuối giờ sáng qua.

Các doanh nghiệp kinh doanh vàng khác cũng đồng loạt đưa giá vàng miếng SJC về mức 152,5 triệu đồng/lượng.

Giá vàng nhẫn cũng quay đầu giảm theo vàng miếng. Cụ thể, vàng nhẫn thương hiệu Bảo Tín Minh Châu niêm yết 156,5 - 159,5 triệu đồng/lượng, giảm 1 triệu đồng/lượng so với cuối giờ sáng qua.

Vàng nhẫn thương hiệu Phú Quý niêm yết 149,5 - 152,5 triệu đồng/lượng.

Mới đây, phát biểu trước Quốc hội ngày 20/10, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết thị trường giao dịch vàng phải được hình thành trong năm 2026. Hiện khung pháp lý để hình thành sàn vàng được Ngân hàng Nhà nước nghiên cứu, trình Chính phủ dự thảo Nghị quyết thí điểm trong tháng 10.

Dự kiến sàn giao dịch vàng thí điểm giao dịch theo 3 giai đoạn, bước đầu tập trung vào các sản phẩm vàng vật chất và chỉ hoạt động trong phạm vi nội địa. Giai đoạn tiếp theo, nhà quản lý sẽ cho giao vàng nguyên liệu, rồi có thêm vàng miếng, cuối cùng mới là sản phẩm phái sinh.

Trên thị trường tiền tệ, tỷ giá trung tâm được Ngân hàng Nhà nước niêm yết ở mức 25.099 đồng/USD, giảm 2 USD so với sáng qua.

Giá USD ngân hàng niêm yết ở mức 26.123 - 26.353 đồng/USD mua - bán. Trên thị trường tự do, giá USD giao dịch trong khoảng 27.240 - 27.340 đồng/ USD.