Giá vàng tăng vọt lên cao nhất 2 tháng, chuyên gia nói gì?

Giới phân tích cho rằng trở ngại lớn nhất đối với kim loại quý thời gian qua – lợi suất thực và đồng USD tăng cao – có thể đang tiến gần giới hạn.

Sau nhiều tháng chịu sức ép, giá vàng thế giới đang lấy lại đà tăng mạnh và trở lại vùng cao nhất kể từ đầu tháng 6.

Diễn biến này xuất hiện trong bối cảnh kỳ vọng chính sách tiền tệ của Mỹ bắt đầu thay đổi sau loạt dữ liệu kinh tế mới, đặc biệt là tín hiệu suy yếu từ thị trường lao động.

Trong phần lớn năm 2026, nhà đầu tư vàng phải đối mặt với một nghịch lý. Bối cảnh địa chính trị và tài chính toàn cầu vẫn tiềm ẩn nhiều bất ổn, về lý thuyết tạo môi trường thuận lợi cho một tài sản trú ẩn như vàng. Tuy nhiên, kim loại quý lại gặp khó khi kỳ vọng lãi suất thực tăng cao làm gia tăng đáng kể chi phí cơ hội của việc nắm giữ tài sản không sinh lãi.

Theo các chuyên gia, vấn đề quan trọng lúc này không còn nằm ở việc lợi suất thực đang cao hay thấp, mà là liệu lợi suất có thể tiếp tục tăng đáng kể từ mặt bằng hiện tại hay không .

BCA Research mới đây đưa ra nhận định đáng chú ý rằng “giai đoạn tồi tệ nhất” do lãi suất thực gây ra đối với vàng có thể đã qua. Bà Roukaya Ibrahim, Chiến lược gia Hàng hóa trưởng của BCA Research, cho rằng vàng thậm chí không nhất thiết phải chờ Fed cắt giảm lãi suất để bước vào một nhịp tăng mới.

Điều kiện cần thiết đơn giản hơn: lợi suất thực và đồng USD chỉ cần ngừng tăng.

Vàng đã chịu một cú sốc lớn từ lãi suất

Sự thay đổi trong kỳ vọng chính sách tiền tệ của Mỹ từ đầu năm đến nay đặc biệt mạnh. Đầu năm 2026, thị trường từng tính đến khả năng Fed thực hiện một hoặc hai lần cắt giảm lãi suất. Sau đó, kỳ vọng nhanh chóng đảo chiều và nhà đầu tư thậm chí bắt đầu cân nhắc khả năng có một hoặc hai lần tăng lãi suất.

Theo ước tính của Jefferies, lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ bảo vệ nhà đầu tư khỏi lạm phát (TIPS) kỳ hạn 10 năm đã tăng từ khoảng 1,94% vào đầu năm lên 2,41%.

Đây là cú đảo chiều đáng kể đối với vàng. Lợi suất thực càng cao, sức hấp dẫn tương đối của trái phiếu càng lớn, qua đó khiến chi phí cơ hội của việc nắm giữ vàng gia tăng. Áp lực này từng góp phần kéo giá kim loại quý giảm khoảng 25% so với đỉnh.

Dù vậy, một tín hiệu được giới phân tích đặc biệt chú ý là vàng vẫn giữ được vùng 4.000 USD/ounce trong giai đoạn chịu sức ép lớn nhất.

Theo Hội đồng Vàng Thế giới (WGC), giá vàng kết thúc tháng 7 quanh 4.027 USD/ounce, gần như đi ngang trong tháng bất chấp lợi suất tiếp tục ở mức cao. Đáng chú ý hơn, các quỹ ETF vàng tại châu Âu vẫn ghi nhận dòng vốn vào ngay cả khi lợi suất thực của trái phiếu Đức lên mức cao nhất khoảng 15 năm.

Điều này cho thấy sức ép từ bài toán chi phí cơ hội dù lớn nhưng chưa đủ để phá vỡ hoàn toàn nhu cầu đối với vàng.

Trở ngại lớn nhất của vàng có thể đã đạt đỉnh

Jefferies cũng đi đến kết luận tương tự khi nhìn lại những chu kỳ lãi suất trước đây.

Theo công ty này, diễn biến của vàng sau những cú sốc lợi suất thực không phụ thuộc quá nhiều vào việc lợi suất đang đứng ở mức tuyệt đối bao nhiêu. Điều quan trọng hơn là áp lực đẩy lợi suất lên cao có tiếp tục gia tăng hay bắt đầu suy yếu.

Nếu phần lớn cú điều chỉnh do lãi suất đã phản ánh vào giá, việc lợi suất thực chỉ cần ổn định, thay vì tiếp tục tăng mạnh, cũng có thể mở đường cho sự phục hồi của vàng và nhóm cổ phiếu khai thác kim loại quý.

Trong khi đó, các động lực dài hạn hỗ trợ vàng vẫn hiện hữu. Ngân hàng trung ương nhiều nước tiếp tục bổ sung vàng vào dự trữ, xu hướng đa dạng hóa khỏi đồng USD vẫn được chú ý, trong khi những lo ngại về tài khóa và bất ổn địa chính trị chưa biến mất.

BCA Research cho rằng nhu cầu từ khu vực chính phủ và ngân hàng trung ương có thể tiếp tục tạo một vùng đệm cho giá vàng, dù tốc độ mua vào không nhất thiết đủ mạnh để tạo ra những đợt tăng giá bùng nổ như trước.

Lạm phát cũng có thể trở lại thành một biến số hỗ trợ. Theo WGC, tác động của lạm phát đối với vàng trở nên đáng kể hơn khi mức tăng giá vượt 4%, đặc biệt trong trường hợp đi kèm lợi suất thực giảm, đồng USD suy yếu hoặc nguy cơ suy thoái kinh tế gia tăng.

Điểm đáng chú ý là kịch bản tích cực dành cho vàng hiện không nhất thiết cần một cuộc suy thoái nghiêm trọng, Fed phải khẩn cấp cắt giảm lãi suất hay một cú sốc lạm phát mới.

Thay vào đó, kim loại quý chỉ cần những lực cản lớn nhất trong những tháng qua ngừng xấu đi.

Sau một trong những cú sốc chi phí cơ hội mạnh nhất nhiều năm, giới phân tích cho rằng ngưỡng này có thể đang đến gần. Nếu lợi suất thực sự đã tạo đỉnh, yếu tố từng là lực cản lớn nhất đối với giá vàng có thể chuyển thành một trong những động lực quan trọng cho nhịp tăng tiếp theo.