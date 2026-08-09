Giá vàng SJC, Bảo Tín Mạnh Hải... bật tăng mạnh, các chuyên gia dự báo tuần đều chung một kịch bản

Giá vàng tuần tới được dự báo phần lớn sẽ có chiều hướng tích cực.

Giá vàng miếng trong tuần qua bật tăng mạnh. Ảnh minh họa

Khép lại tuần giao dịch tuần này, giá vàng miếng SJC được niêm yết ở mức 141 - 144 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra). Như vậy, so với mức chốt tuần trước đó, giá vàng miếng tăng 4 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và tăng 3 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra.

Tương tự, tại nhiều doanh nghiệp kinh doanh vàng lớn như DOJI, Phú Quý, Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải... giá bán vàng miếng SJC cũng được giữ ở mức 144 triệu đồng/lượng.

Riêng hệ thống vàng Mi Hồng niêm yết vàng miếng SJC ở mức 141,5 – 143 triệu đồng/lượng. Như vậy, chênh lệch mua – bán vàng miếng SJC ở Mi Hồng cũng được thu hẹp đáng kể, với 1,5 triệu đồng/lượng.

Ở phân khúc vàng nhẫn, giá niêm yết kết thúc tuần giao dịch giữa các thương hiệu cũng có sự chênh lệch đáng kể. Cụ thể, Bảo Tín Minh Châu hiện niêm yết vàng nhẫn ở mức 141,5 - 145,5 triệu đồng/lượng, cao hơn cả giá bán vàng miếng SJC.

Trong khi đó, vàng nhẫn Bảo Tín Mạnh Hải được niêm yết ở mức 141,2 - 145,2 triệu đồng/lượng; Phú Quý niêm yết ở mức 141 - 145 triệu đồng/lượng; và vàng nhẫn SJC có giá từ 140,5 - 143,4 triệu đồng/lượng.

Đáng chú ý, Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, Phú Quý và DOJI duy trì chênh lệch mua – bán khoảng 4 triệu đồng/lượng. Trong khi đó, PNJ khoảng 3,7 triệu đồng, SJC hơn 3 triệu đồng, riêng Mi Hồng khoảng 1,7 triệu đồng/lượng. Điều này cũng có nghĩa giá niêm yết tăng chưa đồng nghĩa với việc người mua vàng ngắn hạn đã có lợi nhuận.

Giá vàng Bảo tín Mạnh Hải cập nhật 10h sáng nay.

Trong tuần qua, giá vàng trong nước bám sát diễn biến của giá vàng thế giới. Cụ thể, giá vàng thế giới chốt tuần giao dịch ở mức 4.341,3 USD/ounce, tăng 299,6 USD, tương đương khoảng 7,4% so với chốt phiên giao dịch tuần trước.

Nếu quy đổi theo tỷ giá chưa tính thuế, phí, giá vàng thế giới tương đương 138,2 triệu đồng/lượng. Như vậy, vàng thế giới thấp hơn giá trong nước khoảng 6 triệu đồng mỗi lượng.

Trong tuần này, giá vàng thế giới khởi động quanh mức 4.100 USD/ounce, sau khi Bộ Lao động Mỹ công bố số vị trí việc làm còn trống trong tháng 6 giảm, đồng thời phát đi những tín hiệu đáng chú ý về thị trường lao động. Tuy nhiên, đến phiên giao dịch thứ 4, giá vàng thế giới vượt 4.200 USD/ounce sau khi số liệu được công bố cho thấy khu vực tư nhân Mỹ chỉ tạo thêm 44.000 việc làm trong tháng 7, tức là thấp hơn đáng kể so với mức tăng khoảng 65.000 việc làm được các nhà kinh tế dự báo.

Đỉnh điểm là đến phiên thứ 6, Bộ Lao động Mỹ cho biết nền kinh tế nước này đã mất 23.000 việc làm trong tháng trước. Kết quả nàytrái ngược với dự báo tăng 85.000 việc làm của các nhà kinh tế trước đó. Đây cũng là lần thứ 2 trong năm nay thị trường lao động Mỹ ghi nhận số việc làm sụt giảm.

Chính những thông tin này đã đẩy giá vàng vượt 4.300 USD/ounce, và khiến giới đầu tư giảm kỳ vọng về khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tăng lãi suất.

Chuyên gia phố Wall dự báo gì về giá vàng tuần tới?

Giá vàng thế giới bật tăng trong tuần qua. Ảnh minh họa

Theo khảo sát hàng tuần mới nhất của Kitco News, giới phân tích Phố Wall phần lớn nghiêng về kịch bản giá vàng tăng trong tuần tới.

Theo đó, có 19 chuyên gia tham gia khảo sát của Kitco News. Kết quả, có 16 chuyên gia, tương đương với 84% dự báo giá vàng tăng; 2 chuyên gia (11%) dự báo giá kim loại qusy giảm và chỉ 1 chuyên gia (5%) giữ quan điểm trung lập.

Tương tự, ở cuộc khảo sát trực tuyến dành cho nhà đầu tư, có 166 người (68,9%) dự báo giá vàng tăng, trong khi 37 người (15,4%) dự báo giá vàng giảm và 38 người (15,8%) nhận định giá sẽ đi ngang.

Theo ông David Meger, Giám đốc giao dịch kim loại tại High Ridge Futures, báo cáo việc làm yếu hơn dự kiến khiến Fed ít có khả năng nâng lãi suất ngay trong cuộc họp kế tiếp. Vị chuyên gia này cho rằng, giá năng lượng giảm cùng khả năng thắt chặt tiền tệ thấp hơn có thể gây sức ép lên đồng USD và hỗ trợ giá vàng. Nhưng việc thị trường giảm kỳ vọng tăng lãi suất tháng 9 chưa đồng nghĩa Fed sẽ sớm chuyển sang nới lỏng.

Đồng quan điểm, ông Thierry Wizman, chiến lược gia ngoại hối và lãi suất toàn cầu tại Macquarie Group, nhận định dữ liệu việc làm có thể khiến thị trường lùi thời điểm kỳ vọng Fed tăng lãi suất sang tháng 10 hoặc tháng 12. Đây cũng là yếu tố cần lưu ý sau một tuần vàng đã tăng hơn 7%.

Về dài hạn, theo nhận định của UBS, tập đoàn ngân hàng và dịch vụ tài chính lớn của Thụy Sĩ, dù bối cảnh trước mắt có thể còn biến động, nhưng triển vọng trung và dài hạn của vàng vẫn được hỗ trợ bởi một số động lực bền vững. UBS dự báo rằng, giá vàng có thể tiến tới mốc 5.000 USD/ounce trong nửa đầu năm 2027.

Trong tuần tới, thị trường vàng sẽ chuyển sự chú ý từ việc làm sang lạm phát. Theo lịch chính thức của Cục Thống kê Lao động Mỹ, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 7 sẽ được công bố ngày 12/8, và chỉ số giá sản xuất (PPI) ngày 13/8. Ngoài ra, báo cáo bán lẻ tháng 7 dự kiến công bố ngày 14/8.

Các chuyên gia cho rằng, nếu lạm phát hạ nhiệt, kỳ vọng Fed giữ nguyên lãi suất có thể được củng cố, từ đó tiếp tục có lợi cho vàng. Ở chiều ngược lại, CPI hoặc PPI cao hơn dự báo có thể làm đồng USD và lợi suất trái phiếu phục hồi, qua đó tạo ra nhịp điều chỉnh sau tuần tăng mạnh.