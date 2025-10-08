Giá vàng liên tục phá đỉnh, nền kinh tế 19 nghìn tỷ USD ra sức ‘gom hàng’: Vừa mua 11 tháng liên tiếp, đưa kho dự trữ lên hơn 2.300 tấn

Bất chấp chuỗi tăng giá dài kỷ lục, giá vàng thế giới dường như vẫn chưa chạm đỉnh. Trong bối cảnh Chính phủ Mỹ rơi vào tuần đóng cửa thứ hai và niềm tin toàn cầu vào đồng USD suy giảm, vàng một lần nữa được nhà đầu tư quốc tế lựa chọn làm nơi trú ẩn an toàn.

Vào sáng 8/10 theo giờ London, giá vàng giao ngay đã vượt qua mốc 4.000 USD/ounce, một ngưỡng chưa từng có trong lịch sử, sau khi hợp đồng vàng tương lai tại New York đạt mức tương tự vào hôm trước. Đây là tín hiệu rõ ràng cho thấy giới đầu tư đang tìm kiếm tài sản có khả năng giữ giá trị ổn định trong môi trường tài chính đầy biến động.

Không chỉ là phản ứng tức thời trước những bất ổn kinh tế, đà tăng của vàng còn được hậu thuẫn bởi dòng vốn chảy mạnh vào các quỹ ETF vàng phương Tây và hoạt động mua vào liên tục của các ngân hàng trung ương.

Theo Reuters, ngân hàng đầu tư Goldman Sachs hôm thứ Hai đã nâng dự báo giá vàng tháng 12 năm 2026 từ 4.300 USD lên 4.900 USD/ounce, với lý do làn sóng mua vào từ giới đầu tư tổ chức và xu hướng dự trữ vàng của các quốc gia có thể sẽ còn tiếp diễn.

Trong khi đó, nhà đầu tư tỷ phú Ray Dalio, nhà sáng lập quỹ đầu tư Bridgewater Associatesm, cho biết vàng hiện “chắc chắn là nơi trú ẩn an toàn tốt hơn đồng USD”. Ông đề xuất nhà đầu tư nên phân bổ khoảng 15% danh mục đầu tư vào vàng như một “cấu trúc tối ưu”, nhằm đảm bảo độ đa dạng và giảm rủi ro.

Làn sóng đầu tư vào vàng tăng mạnh trong bối cảnh nhiệm kỳ thứ hai của Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày càng gây ra nhiều căng thẳng thương mại và địa chính trị. Từ đầu năm đến nay, giá vàng đã tăng hơn 50%, cho thấy niềm tin vào đồng bạc xanh đang dần suy yếu do lo ngại về khả năng duy trì ngân sách liên bang và tình trạng bế tắc chính trị tại Washington.

Một trong những động lực lớn nhất thúc đẩy giá vàng là việc các ngân hàng trung ương liên tục gia tăng dự trữ kim loại quý này, mà nổi bật nhất là Trung Quốc. Theo Cục Quản lý Ngoại hối Nhà nước Trung Quốc (SAFE), Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc (PBOC) đã mua thêm 40.000 ounce vàng (1,25 tấn) trong tháng 9, đánh dấu tháng thứ 11 liên tiếp nước này gia tăng dự trữ. Tính đến cuối tháng 9, Trung Quốc sở hữu tổng cộng 74,06 triệu ounce vàng, tương đương khoảng 2.305 tấn, với giá trị ước tính 283,3 tỷ USD.

Song song đó, dữ liệu chính thức cũng cho biết dự trữ ngoại hối của Trung Quốc đã tăng thêm 16,5 tỷ USD trong tháng trước, đạt tổng cộng 3.340 tỷ USD, mức cao nhất thế giới. Điều này cho thấy Bắc Kinh không chỉ tăng cường phòng thủ tài chính trước biến động toàn cầu mà còn dần đa dạng hóa danh mục tài sản, giảm phụ thuộc vào đồng USD.

Chiến lược gia hàng hóa Ewa Manthey của Ngân hàng ING (Hà Lan) nhận định rằng: “Các ngân hàng trung ương vẫn tiếp tục mua vào. Căng thẳng thương mại dưới thời Trump vẫn chưa lắng dịu. Rủi ro địa chính trị vẫn ở mức cao, trong khi các quỹ ETF tiếp tục mở rộng lượng nắm giữ và kỳ vọng về việc Fed sẽ cắt giảm lãi suất ngày càng tăng”.

Theo bà, tất cả những yếu tố này đang tạo tiền đề cho giá vàng tiếp tục leo thang trong thời gian tới.

