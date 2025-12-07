Giá vàng hôm nay: Vàng SJC và vàng nhẫn đồng loạt giảm, dự báo kịch tính cho tuần tới

Giá vàng giao ngay đã khép lại tuần giao dịch đầy biến động bằng một nhịp giảm nhẹ, dù tâm lý của nhà đầu tư nhỏ lẻ vẫn rất lạc quan về triển vọng tăng giá trong tương lai gần.

Chốt phiên cuối tuần, ngày 7/12, giá vàng giao ngay dừng ở mức 4.197,25 USD/ounce. Mức giá này đã giảm 33,38 USD/ounce (tương đương 0,79%) so với mức chốt giá của tuần trước.

Diễn biến đầy kịch tính trong tuần của giá vàng

Trong tuần vừa qua, thị trường vàng đã chứng kiến những biến động mạnh mẽ, mở cửa ở mức 4.217 USD/ounce, nhanh chóng chạm đỉnh 4.262 USD rồi quay đầu giảm sâu về 4.170 USD/ounce, trước khi ổn định trong vùng 4.185 - 4.225 USD. Sự lên xuống thất thường này phản ánh tác động lớn từ các dữ liệu kinh tế quan trọng và những kỳ vọng về chính sách tiền tệ toàn cầu. Đặc biệt, biến động của vàng đã được khuếch đại trong các phiên giao dịch, với những nhịp tăng tới gần 250 USD chỉ trong vài phút, cho thấy hoạt động đầu cơ vẫn diễn ra rất sôi nổi.

Khảo sát của Kitco News cho tuần tới cho thấy sự phân hóa trong giới phân tích: Wall Street (Giới chuyên gia): Ý kiến chia đều giữa dự báo tăng (46%) và đi ngang (46%), chỉ có 8% dự báo giảm. Main Street (Nhà đầu tư nhỏ lẻ): Chiếm ưu thế lớn khi có tới 69% kỳ vọng giá vàng sẽ tiếp tục đi lên.

Nhà đầu tư nhỏ lẻ lạc quan về giá vàng tiếp tục lên.

Các chuyên gia nhận định, kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) cắt giảm lãi suất đã phần nào phản ánh vào giá vàng. Tuy nhiên, rủi ro vẫn tiềm ẩn nếu Fed duy trì hoặc tăng lãi suất. Dữ liệu kinh tế Mỹ tích cực như PCE và kỳ vọng lạm phát giảm đang củng cố triển vọng vàng sẽ hưởng lợi khi Fed nới lỏng chính sách.

Tuần tới, trọng tâm của thị trường sẽ là quyết định lãi suất từ nhiều ngân hàng trung ương, trong đó cuộc họp của Fed dự kiến giảm 25 điểm cơ bản đang là tâm điểm chú ý. Ngoài ra, các tín hiệu từ lãnh đạo Fed mới (nếu Kevin Hassett nhậm chức) cũng có thể gây ra những tác động mạnh mẽ.

Theo phân tích kỹ thuật, vàng vẫn đang trụ vững tại mốc hỗ trợ 4.200 USD. Nếu kim loại quý này vượt qua được các ngưỡng kháng cự 4.265 - 4.300 USD, giá có thể hướng tới đỉnh lịch sử 4.433 USD/ounce.

Giá vàng trong nước vẫn giảm

Giá vàng miếng tại các thương hiệu lớn như SJC, DOJI, và PNJ ghi nhận mức giảm đáng kể vào đầu giờ sáng Chủ Nhật, ngày 7/12/2025, theo đà điều chỉnh của thị trường sau một tuần nhiều biến động.

Theo ghi nhận, giá vàng miếng tại SJC, DOJI và PNJ hiện đang được niêm yết đồng loạt ở mức 152,2 - 154,2 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Trong tuần giao dịch vừa qua, giá vàng SJC đã trải qua những đợt sóng lớn. Cụ thể, vàng từng neo ở mức cao nhất tại ngưỡng 153,7 - 155,7 triệu đồng/lượng, sau đó có thời điểm giảm sâu xuống mức 151,8 - 153,8 triệu đồng/lượng, cho thấy sự nhạy cảm và khó đoán định của kim loại quý.

Giá vàng hôm nay tại Bảo Tín Mạnh Hải. Mức giá có thể được điều chỉnh trong ngày.

Giá vàng tại Bảo Tín Mạnh Hải được cập nhật lúc 08:12 ngày 7/12/2025 cho thấy sự ổn định ở một số loại vàng trang sức và vàng miếng SJC. Cụ thể, vàng miếng SJC (Cty CP BTMH) được niêm yết ở mức 152,8 triệu đồng/lượng (mua vào) và 154,2 triệu đồng/lượng (bán ra), giữ nguyên mức giá bán ra đã ghi nhận trước đó.

Trong khi đó, Vàng Kim Gia Bảo 24K (999.9) có giá mua vào là 150,5 triệu đồng/lượng và bán ra 153,5 triệu đồng/lượng. Sự chênh lệch giữa giá mua và bán vẫn được duy trì, phản ánh xu hướng chung của thị trường vàng trong nước.

Tại Bảo Tín Minh Châu, giá vàng dao động ở mức 152,7- 154,2 triệu đồng/lượng (mua - bán).

Mi Hồng niêm yết tại 153 - 154,2 triệu đồng/lượng, trong khi Phú Quý giao dịch tại 151,2 - 154,2 triệu đồng/lượng.

Sự giảm giá vào ngày 7/12 có thể được xem là một động thái điều chỉnh kỹ thuật sau một tuần tăng/giảm đan xen, đồng thời phản ánh tâm lý thận trọng của nhà đầu tư khi bước vào phiên giao dịch đầu tuần. Giới chuyên gia khuyến nghị nhà đầu tư cần theo dõi sát sao diễn biến thị trường vàng thế giới và các yếu tố kinh tế vĩ mô để đưa ra quyết định giao dịch hợp lý.