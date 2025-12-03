Vietlott vừa có cú "cán đích" khủng, hé lộ dãy số tỷ phú

Công ty Xổ số Điện toán Việt Nam (Vietlott) vừa công bố tin vui lớn khi sản phẩm Mega 6/45 tiếp tục tìm thấy chủ nhân của giải Jackpot “khủng” trong kỳ quay số mở thưởng ngày 28/11/2025.

Giá trị giải thưởng Jackpot 1 lần này đã lên đến con số 61.756.239.000 đồng (hơn 61,7 tỷ đồng). Chủ nhân may mắn là một khách hàng đến từ Thành phố Hà Nội. Dãy số may mắn trúng giải Jackpot Mega 6/45 trị giá hơn 61,7 tỷ đồng trong kỳ quay số mở thưởng #01438 ngày 28/11/2025 là: 02 - 09 - 17 - 23 - 39 - 41.

Vietlott tiếp tục mang đến niềm vui "tỷ phú" cho người dân cả nước với hàng loạt giải Jackpot lớn được tìm thấy và trao thưởng. Gần đây, giải Vietlott Power 6/55 đã tìm thấy chủ nhân của Jackpot 1 trị giá hơn 179 tỷ đồng (trao cho một giáo viên tại Đà Nẵng). Đặc biệt, sản phẩm Mega 6/45 cũng ghi nhận nhiều giải giá trị, bao gồm giải 133,7 tỷ đồng (trao cho khách hàng tại Khánh Hòa) và mới nhất là giải hơn 61,7 tỷ đồng vừa trúng tại Hà Nội (kỳ quay 28/11/2025).

Khách hàng Hà Nội trúng giải Mega 6/45 trị giá 61,7 tỷ đồng. Với giải thưởng khổng lồ này, khách hàng sau khi hoàn thành nghĩa vụ thuế thu nhập cá nhân (10% phần vượt trên 10 triệu đồng), sẽ thực lĩnh một số tiền vô cùng lớn.

Mega 6/45 là sản phẩm xổ số điện toán ma trận đầu tiên và phổ biến nhất của Vietlott, thu hút người chơi nhờ luật chơi đơn giản và cơ cấu giải Jackpot hấp dẫn. Người chơi tham gia bằng cách chọn 6 con số bất kỳ từ tập hợp 01 đến 45. Với giá vé chỉ 10.000 VNĐ cho mỗi bộ số dự thưởng, người chơi có cơ hội giành được giải Jackpot khởi điểm từ 12 tỷ đồng và được tích lũy không giới hạn. Nếu bộ số của người chơi trùng khớp cả 6 số trong kết quả mở thưởng (không cần theo thứ tự), họ sẽ trở thành tỷ phú mới.

Ngoài Jackpot, Mega 6/45 còn có ba hạng giải phụ khác với giá trị từ 30.000 VNĐ đến 10 triệu VNĐ, đảm bảo cơ hội trúng thưởng cho nhiều người tham gia. Chương trình quay số mở thưởng được tổ chức định kỳ vào 18h00 các ngày Thứ Tư, Thứ Sáu và Chủ Nhật hàng tuần.

Trong khi đó, Power 6/55 là sản phẩm xổ số điện toán mang tính cạnh tranh cao nhất của Vietlott, được thiết kế để tạo ra những giải Jackpot có giá trị kỷ lục. Người chơi tham gia bằng cách chọn 6 con số từ tập hợp 01 đến 55 với chi phí 10.000 VNĐ cho một bộ số. Điểm đặc biệt nhất của Power 6/55 là cơ cấu hai giải Jackpot tích lũy: Jackpot 1 khởi điểm từ 30 tỷ đồng và Jackpot 2 khởi điểm từ 3 tỷ đồng. Jackpot 1 được trúng khi vé trùng 6 số quay thưởng chính thức, trong khi Jackpot 2 được trúng khi trùng 5 số chính thức và 1 số đặc biệt.

Nếu Jackpot 1 đạt mốc 300 tỷ đồng mà vẫn chưa có người trúng, toàn bộ phần tiền vượt trên 300 tỷ sẽ được chuyển sang cộng dồn cho Jackpot 2, tạo cơ hội cho người chơi trúng giải siêu lớn với xác suất dễ hơn. Power 6/55 quay thưởng vào 18h00 các ngày Thứ Ba, Thứ Năm và Thứ Bảy hàng tuần.







