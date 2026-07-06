Nhiều dự báo khá lạc quan về giá vàng tuần này.

Thị trường kim loại quý trong nước mở cửa phiên giao dịch đầu tuần ngày 06/07/2026 đang chứng kiến những diễn biến hiếm thấy. Trái ngược hoàn toàn với những đợt rung lắc dữ dội trước đây, giá vàng hôm nay 6/7 lẫn giá bạc tại các thương hiệu lớn như SJC, Phú Quý và Bảo Tín Mạnh Hải... đi ngang, đây là phiên thứ 3 liên tiếp giá vàng bình ổn trên nền giá khá cao.

Cập nhật giá vàng hôm nay 6/7

Theo ghi nhận mới nhất vào sáng nay, giá vàng miếng SJC tại các đơn vị kinh doanh gần như giữ thế bám đuổi sát sao và không có sự chênh lệch quá lớn giữa các thương hiệu.

Tại Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn (SJC), giá vàng miếng SJC loại 1 lượng, 10 lượng và 1 kg đang được niêm yết ở mức 148,4 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và 151,4 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra. Các loại vàng nhẫn SJC 99,99% cũng duy trì quanh ngưỡng 148,3 triệu đồng/lượng (mua vào) và 151,3 triệu đồng/lượng (bán ra).

Tương tự, tại Tập đoàn Phú Quý, giá vàng miếng SJC đang giao dịch ở mức mua vào 148 triệu đồng/lượng và bán ra 151,4 triệu đồng/lượng. Bên cạnh đó, mặt hàng nhẫn tròn Phú Quý 999.9 cũng neo cao với mức 148 triệu đồng/lượng ở chiều mua và 151,1 triệu đồng/lượng ở chiều bán.

Đối với Bảo Tín Mạnh Hải, giá vàng miếng SJC ghi nhận mức mua vào 148,4 triệu đồng/lượng và bán ra 151,4 triệu đồng/lượng. Dòng sản phẩm Nhẫn tròn ép vỉ (Kim Gia Bảo) 24K đạt ngưỡng 147,5 triệu đồng/lượng cho chiều mua và 151 triệu đồng/lượng cho chiều bán, ghi nhận mức giảm nhẹ khoảng 1,2 triệu đồng/lượng so với các phiên trước nhưng vẫn giữ được mốc nền vững chắc.

Giá vàng hôm nay 6/7 tại Bảo Tín Mạnh Hải. Lưu ý giá có thể được điều chỉnh.

Suốt cả tuần qua, mức giá bán ra của vàng SJC hầu như chỉ biến động trong một biên độ cực hẹp, dao động quanh ngưỡng 151 đến 151,5 triệu đồng/lượng mà không hề có cú bứt phá hay lao dốc nào đáng kể.

Không chỉ có vàng, thị trường bạc hôm nay cũng chứng kiến sự điều chỉnh cục bộ. Tại Phú Quý, bạc thỏi Phú Quý 999 (loại 1 lượng) có giá mua vào là 2,345 triệu đồng/lượng và bán ra là 2,418 triệu đồng/lượng.

Trong khi đó, tại Bảo Tín Mạnh Hải, giá bạc thỏi 1 lượng nhỉnh hơn một chút ở mức mua vào 2,353 triệu đồng/lượng và bán ra 2,426 triệu đồng/lượng. Nhìn chung, thị trường bạc có xu hướng giảm nhẹ vài chục nghìn đồng mỗi lượng.﻿

Giá vàng thế giới﻿ và dự báo giá vàng

Giá vàng thế giới trên sàn Kitco và TradingView hiện đang neo ở mức rất cao là 4.175,89 USD/ounce. Các chuyên gia, tổ chức tài chính lớn trên thế giới vừa đưa ra những dự báo mới nhất đầy bất ngờ về tương lai của kim loại quý này.

Trong cuộc khảo sát giá vàng mới nhất của Kitco News với 16 chuyên gia phân tích Phố Wall, phần lớn giới chuyên gia đã có góc nhìn tích cực hơn với giá kim quý tuần này. Theo đó, có tới 11 chuyên gia (chiếm 69%) dự báo giá vàng sẽ tiếp tục tăng trong tuần này; trong khi chỉ 2 chuyên gia (chiếm 13%) cho rằng giá sẽ giảm, và 3 người còn lại (chiếm 19%) nhận định kim loại quý sẽ đi ngang.

Kết quả khảo sát trực tuyến với 183 nhà đầu tư cá nhân cũng phản ánh tâm lý tích cực trở lại trên thị trường. Trong đó, 99 người (chiếm 54%) kỳ vọng giá vàng sẽ tăng trong tuần này; 45 người (chiếm 25%) dự báo giá sẽ giảm, và 39 người (chiếm 21%) cho rằng vàng sẽ đi ngang.﻿

Giá vàng thế giới phục hồi về mốc 4.100 USD/ounce.

Trong khi đó, ở góc nhìn thận trọng hơn, ông Adam Button, Trưởng bộ phận chiến lược tiền tệ của Forexlive.com, đánh giá việc giá vàng lấy lại mốc 4.100 USD/ounce sau báo cáo việc làm của Mỹ là tín hiệu tích cực, song chưa đủ để xác nhận xu hướng tăng mới. Theo ông, trong ngắn hạn, giá vàng nhiều khả năng vẫn dao động trong vùng 4.000-4.400 USD/ounce.﻿

Theo báo cáo chiến lược từ các ngân hàng trung ương và định chế tài chính toàn cầu, giai đoạn chững giá hiện tại chỉ là "khoảng lặng trước cơn bão". Dự báo mới nhất chỉ ra rằng, nếu giá vàng thế giới vượt qua được ngưỡng kháng cự tâm lý quan trọng là 4.200 USD/ounce trong quý này, một siêu chu kỳ tăng giá mới sẽ chính thức được kích hoạt. Mục tiêu tiếp theo của vàng thế giới hoàn toàn có thể chinh phục nấc thang 4.500 USD/ounce vào cuối năm.﻿