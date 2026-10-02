Giá vàng hôm nay 2/10 đột ngột giảm mạnh

Giá vàng hôm nay đã rớt mạnh 800.000 đồng/lượng.

Mở đầu ngày 01/10 tại mốc 141,1 triệu đồng/lượng (mua vào) và 144,1 triệu đồng/lượng (bán ra), giá vàng có nhịp giảm nhẹ vào đầu giờ sáng rồi nhanh chóng phục hồi mạnh mẽ để chạm đỉnh trong ngày vào lúc 13h30 ở mức 141,3 triệu đồng/lượng mua vào và 144,3 triệu đồng/lượng bán ra.

Tuy nhiên, sang đến sáng nay (02/10), do chịu áp lực điều chỉnh từ thị trường thế giới khi giá vàng giao ngay (XAU/USD) quay đầu giảm, giá vàng SJC trong nước đã đảo chiều giảm mạnh 800.000 đồng/lượng ở cả hai chiều, lùi về giao dịch ở mức 140,5 triệu đồng/lượng mua vào và 143,5 triệu đồng/lượng bán ra. Mặc dù giá có sự biến động tăng giảm khá mạnh, chênh lệch giữa giá mua vào và bán ra của các doanh nghiệp vẫn được duy trì ổn định ở mức 3 triệu đồng/lượng.

Theo ghi nhận lúc 8h38 sáng tại Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn (SJC), giá vàng miếng niêm yết cho các dòng sản phẩm từ 1L, 10L đến 1KG dao động quanh ngưỡng 140,5 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và 143,5 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra.

Đối với các loại vàng miếng có khối lượng nhỏ hơn như 0,5 chỉ, 1 chỉ và 2 chỉ, giá bán ra nhích nhẹ lên mức 143,52 - 143,53 triệu đồng/lượng. Không chỉ vàng miếng, phân khúc vàng nhẫn và vàng trang sức 99,99% của SJC cũng chứng kiến lực cầu sôi động.

Cụ thể, vàng nhẫn SJC loại từ 1 chỉ đến 5 chỉ hiện được thu mua ở mức 140 triệu đồng/lượng và bán ra ở mức 143 triệu đồng/lượng. Trong khi đó, dòng sản phẩm nữ trang 99,99% giao dịch quanh mức 137,5 triệu đồng/lượng chiều mua và 142 triệu đồng/lượng chiều bán.

Tại Tập đoàn Phú Quý, giá vàng miếng SJC niêm yết giao dịch ở mức 140,3 triệu đồng/lượng (mua vào) và 143,5 triệu đồng/lượng (bán ra).

Thương hiệu này cũng đưa giá Nhẫn tròn Phú Quý 999.9 lên mức 140,3 triệu đồng/lượng mua vào và 143,3 triệu đồng/lượng bán ra.

Giá vàng hôm nay 2/10 điều chỉnh giảm.

Tương tự, tại Bảo Tín Mạnh Hải, vàng miếng SJC niêm yết ở mức 140,5 triệu đồng/lượng mua vào và 143,5 triệu đồng/lượng bán ra.

Đáng chú ý, dòng sản phẩm Kim Gia Bảo Gift 24K của thương hiệu này vọt lên mức giá bán ra kỷ lục 148,8 triệu đồng/lượng.

Trên sàn giao dịch thế giới, giá vàng (XAU/USD) hiện giao dịch quanh ngưỡng 4.157,74 USD/ounce. Dù có nhịp điều chỉnh giảm nhẹ 0,47% (tương đương giảm 19,77 USD/ounce) trong phiên gần nhất.

Ông Achilleas Georgolopoulos, chuyên gia phân tích thị trường cấp cao tại XM Trading, cho rằng kỳ vọng Fed tăng lãi suất thấp hơn đã hỗ trợ giá vàng, nhưng xu hướng ngắn hạn vẫn nghiêng về giảm. Theo ông, khả năng vàng kiểm tra lại mốc 4.000 USD/ounce vẫn hiện hữu nếu báo cáo việc làm mạnh hơn dự kiến.

Cùng chung nhận định thận trọng, ngân hàng HSBC đã hạ dự báo giá vàng trung bình năm 2026 và 2027 xuống lần lượt 4.490 USD/ounce và 4.825 USD/ounce.

HSBC đánh giá vàng có thể tiếp tục chịu áp lực trong ngắn hạn nhưng đang tiến gần vùng đáy, đồng thời dự báo các ngân hàng trung ương có thể quay trở lại mua vàng khi giá giảm, đặc biệt nếu kim loại quý tiến gần hoặc xuống dưới mốc 4.000 USD/ounce.

Bên cạnh vàng, thị trường ngoại tệ trong nước sáng nay ghi nhận sự ổn định. Tỷ giá USD tại ngân hàng niêm yết ở mức 24.580 VND/USD (mua vào) và 24.860 VND/USD (bán ra). Tỷ giá EUR giao dịch ở mức 25.053,01 VND/EUR (mua vào) và 26.453,45 VND/EUR (bán ra).







